«Локомотив» нарушил регламент и получит «технарь»? Что известно о скандале с Кухтой

«Локомотив» реабилитировался за позор в Кубке России. Три дня назад железнодорожники внезапно вылетели от «Енисея», сгорев дома со счётом 0:4, а сегодня взяли три очка в РПЛ в ярком матче с «Химками» (3:2). Но возникла новая проблема — клуб заподозрили в нарушении регламента. Разбираемся, что произошло.

Кухта не имел права выходить на поле?

О возможных санкциях по отношению к «Локомотиву» написал «СЭ». Дело в том, что новичок железнодорожников Ян Кухта получил красную карточку в последнем матче за пражскую «Славию». В декабре прошлого года нападающий удалился в игре с «Баником» в чемпионате Чехии, а за это полагается дисквалификация на один матч. После этого наступила зимняя пауза, во время которой «Локо» оформил трансфер. За «Славию» Кухта больше не сыграл, а по регламенту ФИФА наказание должно было перенестись на РПЛ. Важное примечание: по правилам чешская федерация при оформлении сделки должна была уведомить РФС о дисквалификации Яна.



Проблему усугубил тот факт, что «Локомотив» выиграл, а Кухта забил гол — причём победный. На 80-й минуте, когда счёт был 2:2, он открылся под изящный пас Рифата Жемалетдинова, обвёл вратаря Илью Лантратова и покатил в пустые. Ян отыграл матч целиком.

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После матча картина немного изменилась. Появились сообщения, что Кухта на самом деле отбыл дисквалификацию и по праву сыграл с «Химками». «Локомотив» объявил о переходе в январе, но заявил форварда только в феврале. К тому моменту «Славия» уже играла официальные матчи. Отсюда предположение, что Ян отбыл наказание, пропустив эти встречи. Хотя отзаявлен он был тогда же, когда было объявлено о переходе — в январе.

Что говорят в «Химках»?

От клуба выступал член наблюдательного совета Роман Терюшков. Первый комментарий появился ещё во время матча:



— Мы были удивлены заявкой «Локомотива». Знали, что Кухта должен был отбыть дисквалификацию. Закон един для всех. Сейчас изучим ещё раз регламент. Если это действительно нарушение, то подадим протест в адрес «Локомотива».

После матча «Химки» укрепились в позиции, что «Локо» нарушил регламент. Вот новый комментарий Терюшкова:



— По нашему убеждению, Кухта не имел права играть сегодня в составе. Процентов на 90 мы разобрались и решили, что, скорее всего, сегодня протест подадим. Тем более данный нападающий забил решающий гол. Мы являемся пострадавшей стороной.



При этом председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник, как выяснилось, о возможной проблеме с Кухтой не знал. Вот его слова: «Ян не мог сегодня играть? Ничего не слышал про такие запреты».

Фото: РИА Новости

А в РПЛ и РФС?

После матча пресс-служба РПЛ выпустила следующий комментарий: «Подобные вопросы находятся в компетенции КДК РФС. Если «Химки» обратятся в КДК, то этот вопрос может быть рассмотрен на заседании комитета».

Руководитель КДК Артур Григорьянц в беседе с коллегами из «СЭ» косвенно подтвердил заявление Лиги: «Пока дисквалификация не будет проверена, никакого комментария на этот счёт не будет. Потому что надо это проверить, надо поговорить с делегатом матча, с инспектором, с Лигой, узнать, чем это подтверждается».