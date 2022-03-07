«Судья еле дышал и не понимал, где он». В РПЛ вратарю дали красную на чужой половине поля

Пока большинство российских болельщиков следили за матчем лидера – «Зенита» и «Уфы», в параллельной игре тоже хватало интересных событий. «Ростов» и «Сочи» встретились в 20-м туре РПЛ и подарили нам один из самых странных моментов игровой недели.

Единственного гола пришлось ждать до 92-й минуты. «Сочи» забил с пенальти, и «Ростов» бросился отыгрываться. После неудачного розыгрыша хозяев соперник убежал в контратаку. Ивелин Попов получил пас на половине поля «Сочи» и увидел перед собой Сергея Песьякова! Голкипер «Ростова» выбежал из ворот туда, где нечасто оказывается даже Мануэль Нойер, и подкатился под болгарина.

Главный арбитр Игорь Панин моментально удалил Песьякова с поля, но недоразумение исправил VAR. На повторе видно, что вратарь «Ростова» не коснулся ног Попова, да и мяч после касания полузащитника уходил в аут. Пришлось менять карточку с красной на жёлтую.

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Эпизод с Песьяковым для «Чемпионата» разобрал арбитр Игорь Федотов. Он мощно проехался по судье.

— Панин во втором тайме просто поплыл. Просто погнал «Ростов» в другую сторону. Странная карточка на Заике, который сам уткнулся в соперника, какие-то фолы пропускал, где-то выдумывал. Момент с Песьяковым — это вообще за гранью. Эпизод открытый, мяч ушёл в аут, откуда там красная карточка, даже если был контакт?

Посмотрите, как судья шёл к монитору смотреть повтор: он еле дышал, вообще не понимал, где он и чем занят. Арбитр РПЛ не может пропускать такие 11-метровые и выдумывать такие удаления. А всё потому, что португалец Перейра — босс судей — ничему их не учил. Арбитров и до этого не учили: судят как умеют — а умеют плохо. Я слышал оправдания, дескать, ещё в сезон не вкатились. Так если ты в сезон не вкатился и не можешь выполнять работу, за которую тебе платят деньги, суди во втором дивизионе.

Нового шанса «Ростов» так и не получил и проиграл. А «Сочи» набрал три очка и подкрался к «Динамо». От второго места, которое позволяет сыграть в квалификации Лиги чемпионов, сочинцы уже отстают всего на два очка.