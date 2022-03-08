Самый эффективный трансфер зимы? Видимо, «Локо» пожалеет об уходе Лисаковича

«Рубин» в текущем сезоне долго и мучительно искал оптимальную фигуру на позицию центрфорварда, перепробовал до весны несколько вариантов, но никакой из них толком не сработал.

Деспотович был эффективным год назад, но к осени растерял форму, далее начал получать постоянные травмы, а потом ещё и лишился мотивации. В итоге клуб расторг с ним контракт.

Онугха, которого взяли на подмену, оказался в порядке исключительно с точки зрения объёма борьбы и движения. В конкретике он «Рубину» ничем не помог – «1+0» за свои 860 минут во всех турнирах.

Костюков выходил в центр нападения от безысходности, но и он стал компромиссным вариантом, не подходящим для решения больших задач.

Игнатьев играл точно так же, как и в прошлом сезоне, здесь даже не нужны никакие глубокие комментарии.

То есть все четыре игрока, способных сыграть на острие, провалились. И зимой «Рубин» совершил трансфер ещё одного игрока на позицию. Тоже вроде бы не самый бесспорный, если вспоминать, как Лисакович выступал в «Локомотиве». Однако на первом этапе он полностью сработал.

Слабая игра Лисаковича в «Локомотиве» — случайность или закономерность?

За полтора сезона в «Локомотиве» белорусский футболист забил пять голов. В «Рубине» за три матча – уже столько же. И вроде бы проще всего порассуждать сейчас о временном везении, которое скоро закончится, но на самом деле ситуация менее однозначная.



Скорее, это в «Локомотиве» Лисакович по разным причинам не сумел раскрыть свой талант, а повлияло на то множество разных факторов. От общей нестабильности в клубе до высокой конкуренции и скромного количества игрового времени. Формально у нападающего набралось большое количество матчей, но фактически Виталий чаще выходил на замену и набрал менее 40% игрового времени.



А ведь приезжал в Россию Лисакович как раз под очень лестные отзывы. У него действительно наблюдался подъём в карьере и просматривались крутые характеристики:

универсализм, благодаря которому футболист мог закрыть любую позицию в атаке, будь то фланг со смещениями к середине, центр нападения или место второго нападающего;

качественный удар с обеих ног и расширенная ударная зона. Лисакович никогда не был «одноногим», в чемпионате Беларуси очень много бил со средних и дальних дистанций, а не только из штрафной;

как дополнительные опции шли дриблинг (более 7 обводок за игру в Солигорске) и навыки ассистента.

Лисакович всегда был разносторонним игроком, пусть с непростым характером, зато с лидерскими качествами и неординарным мышлением.

Как ассистент Лисакович может быть не менее крут, чем как бомбардир. У него для этого есть все качества

Игровая система «Рубина» — не самая комфортная для центрального нападающего. Она точно не настолько благоприятна, как, к примеру, в «Зените» или «Крыльях Советов», где форварды получают очень крутую поддержку в виде передач в штрафную и в опасные ударные зоны.



В «Рубине» доставка мяча налажена гораздо хуже, да и к самим нападающим повышенные требования по игре спиной к чужим воротам. Команда нередко играет при выходе из обороны верхом, важно уметь цепляться или хотя бы обеспечивать партнёрам нейтральные вторые мячи для борьбы за подборы.



Лисаковича сложно назвать уникальным игроком с точки зрения работы спиной к воротам и игры вверху, но он, безусловно, делает всё, что в его силах. С «Ахматом» Виталий насобирал 26 единоборств (31% победных), из них 16 вверху (19%). Это не совсем его любимая среда, и неудивительно, что с точки зрения качества цифры у него самые обыкновенные. Но по крайней мере где-то он зацепился.



Гораздо больших комплиментов заслуживает игра Лисаковича на отвале при передачах низом. Сочетание хорошего старта с места, очень приличного технического оснащения, разворотливости и быстрого подыгрыша позволяет ему приносить пользу в оттяжке и перенаправлять атаки во фланги или в переднюю линию на фланговых форвардов.



Победный гол «Рубина» в Грозном в этом плане очень показательный. Действие было классным: отвал в зону, выигрыш первого касания у защитников, моментальная оценка ситуации и пас без потери темпа на ход партнёру.

И ведь это далеко не единичное действие Лисаковича в глубине поля за матч. Он несколько раз играл в похожем стиле, насобирал три передачи под удар. И есть все шансы, что с каждым матчем белорус будет лишь прогрессировать в формате «ложной девятки» (но нужно, чтобы партнёры поддерживали эти манёвры и насыщали переднюю линию).

Высокая результативность — временное явление?

Что касается бомбардирских подвигов Лисаковича, хотелось бы обратить внимание на два нюанса:



1) разный стиль голов, забитых Лисаковичем. С «Зенитом» он сначала убежал за спину, наказав соперника за плохую линию офсайда. Потом здорово нырнул в коридор между центральным защитником и фланговым и пробил с левой без потери темпа.

В Грозном Лисакович отлично сориентировался при фланговом простреле и завершил в касание с левой.

А ещё были два гола «Ротору» в Кубке (с пенальти) и нереализованный удар из зоны второго темпа в этой же игре. Лисакович умеет находить моменты разными способами. А позже могут прийти ещё и дальние удары (повторю, это умение у Виталия тоже развито на достойном уровне);



2) слишком высокая реализация. Пока белорус забил пять голов после восьми ударов, причём в матчах с «Зенитом» и «Ахматом» достиг 100-процентной конвертации. Само собой, в дальнейшем цифры усреднятся. Вопрос в том, сможет ли Лисакович иметь ещё больше моментов.

Выводы

Любая категоричная оценка (будь то похвала или, наоборот, критика), сделанная по итогам короткого стартового отрезка, может оказаться ошибочной. Поэтому мы ни в коем случае не даём долгосрочных прогнозов.



Однако на стартовом весеннем этапе Лисакович превратился в самого эффективного игрока в РПЛ, он едва не принёс «Рубину» ничью в Санкт-Петербурге, обеспечил победу в Грозном – и пока этот трансфер выглядит потрясающе полезным.



А «Локомотив», полагаю, в этой истории был всё же недостаточно терпеливым и последовательным. Он явно не приложил достаточно усилий, чтобы продолжить раскрывать талант, безусловно, очень интересного футболиста.



Использованы данные InStat и графический инструмент Tactic Lite.