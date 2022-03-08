«Карасёв вышел без эмблемы ФИФА. Может, это его протест». Разбор судейства 20-го тура РПЛ

Завершился 20-й тур РПЛ. Судейством в эти выходные были недовольны в «Химках» и «Урале». Указывал на ошибки Сергею Карасёву и Сандро Шварц в матче «Динамо» и «Спартака». А вот Слуцкий же, часто критиковавший арбитров раньше, в этот раз может быть доволен. Игорь Федотов специально для «Чемпионата» разобрал работу судей в каждом матче тура.

ЦСКА — «Нижний Новгород» — 1:0

На матче работал Кукуян. На 38-й минуте был назначен штрафной удар, вмешался VAR, предлагая арбитру в поле посмотреть на момент вынесения прямой красной карточки за лишение явной возможности забить гол. Непростой эпизод, так как трактовки немного разнятся — момент происходил в углу штрафной площади. Кукуян сначала показал жёлтую, потом поменял своё решение на красную карточку. Соглашусь с арбитром: в момент контакта мяч находился перед игроком ЦСКА, который двигался в сторону ворот.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На 91-й минуте был назначен опасный штрафной удар в ворота «Нижнего Новгорода». Тут я не соглашусь с Кукуяном – была симуляция. Зайнутдинов, увидев ногу соперника, подогнул ноги, показав, что его ударили. Следовало показать карточку за симуляцию и назначить свободный удар. Оценка Кукуяна — 7.8.

«Локомотив» — «Химки» — 3:2

Здесь работал Любимов. Мягко говоря, не очень хорошая игра: большое количество пропусков фолов со стороны арбитра, непоказ жёлтой карточки Баринову за неспортивное поведение. Ключевой эпизод на 40-й минуте — неправильный показ второй жёлтой карточки Виане. В этом эпизоде игрок «Химок» не делал ничего серьёзного.



На 92-й минуте Любимов принял верное решение о назначении 11-метрового удара. Волков совершил фол по неосторожности в штрафной площади, но арбитр не показал жёлтую карточку. За все эти действия оценка Любимова — 7.6.

«Крылья Советов» — «Арсенал» — 2:2

На матче работал Шадыханов. Правильное решение на 29-й минуте — офсайд во время гола «Крыльев». Несложный момент, где сработал помощник. На 68-й минуте был назначен штрафной удар — контакт мяча и руки. Вмешался Мешков, который был на VARе — если была рука Костанцы, то она находилась в штрафной площади. Но рука находилась в естественном положении в момент передачи. Это ошибка Шадыханова в интерпретации нарушения. Почему Мешков не позвал Шадыханова посмотреть на VAR?

На 86-й минуте была показана вторая жёлтая карточка Чаушичу за грубую игру. Но на повторе прекрасно видно, что игрок «Арсенала» сначала играл в мяч, а дальше нога отлетела от мяча. Не было никакого контакта в голеностопе, за который держался футболист «Крыльев». Это был очень сложный и динамичный эпизод для Шадыханова, где он просто не разобрался. Оценка — 7.4.

«Динамо» — «Спартак» — 0:2

Карасёв и его бригада вышли не с эмблемой FIFA, а с российской эмблемой. Остальные арбитры FIFA выходили с эмблемой 2020/2021, так как им не выдали новую – 2021/2022. Может, это протест со стороны Карасёва, либо же он посчитал, что незачем выходить со старой эмблемой. Хотя у судей FIFA так не принято – они обычно договариваются, так же, как и про то, в чём приезжать на игру: в стильном или в спортивном костюме. И после договорённостей обычно принимается решение.



Не считаю правильным показ жёлтой карточки Кофрие на первой минуте. Было какое-то касание мизинчиком в область подбородка. Это не в стиле Карасёва, как и вся прошедшая игра. Наверное, психологически его надломили новости, прозвучавшие из уст ФИФА и УЕФА.

На 42-й минуте была показана жёлтая карточка Вареле: Бакаев посчитал, почему Смолову можно показывать боль, а мне нельзя? Схватился за грудь и упал. Но на повторах видно, что Варела играл в мяч, который попал в грудь Бакаеву, и только после этого где-то произошёл контакт руки и ноги. Игрок «Спартака» показал, что ему попали ногой в грудь, и Карасёв достал жёлтую карточку.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Ключевой эпизод на 45-й минуте, когда арбитр показал вторую жёлтую тому же Вареле, наверное, за грубую игру. О срыве перспективной атаки говорить не можем. Но вспомним предыдущую игру «Спартак» — «Динамо, где следовало раздавать жёлтые карточки во время потасовки. В ней участвовали люди с жёлтыми карточками, но Карасёв показал только тем, у кого их ещё не было. Все тогда сказали, что судья сохранил целостность игры. Здесь же Карасёв даже не попытался это сделать, был фиксатором нарушений, статистом. Скорее всего, понимая, что сделал, удалив Варелу, Карасёв обязан был показать красную карточку Шварцу. Тренер «Динамо» разговаривал с ним как с другом, орал, скорее всего, были нецензурные слова. Арбитр же послушал, развернулся и ушёл. Видимо, понял, что если и тренера удалит, то вообще всё будет плохо. По итогу Шварц получил жёлтую в моменте с Захаряном, когда его сзади атаковал Мозес. Игрок «Динамо» показывал, что в одном эпизоде Карасёв дал жёлтую, в другом нет, Шварц вскипел и получил жёлтую.



В целом в матче было не судейство Карасёва, скорее всего, что-то происходит у него в голове. Судейство Карасёва в Европе и в матче «Динамо» — «Спартак» совершенно разное. Оценка арбитра — 7.7.

«Краснодар» — «Урал» — 2:1

На матче работал Турбин, на VAR — Сухой. Первый важный эпизод был на 31-й минуте во время гола «Краснодара», который Турбин засчитал. Дальше вмешался помощник, который объяснил: в моменте гола вратарь положил руку на мяч, который потом выбили. В этой ситуации следовало не засчитывать гол, судья должен был видеть это сам. Второй эпизод — рука игрока «Краснодара» при принятии мяча была отставлена в сторону, куда и попал мяч. VAR вмешался, отменил забитый мяч, был назначен штрафной — правильное решение. Вратарь всё-таки положил руку на мяч, а игрок его выбил.

На 54-й минуте было падение Чернова в штрафной. Турбин, находясь в идеальной позиции, продолжил игру, вмешался VAR в лице Сухого на предмет неназначения 11-метрового удара. Объяснения, которые давал Трубин, скорее всего, были неправильные в плане восприятия картинки. Дальше арбитр назначил 11-метровый удар, с чем я тоже не соглашусь. Не любые касания в штрафной – 11-метровые удары. Игрок «Краснодара» упал не от контакта, после контакта он поставил ногу, потом подогнул, крича и падая – Дима Билан в действии. Думал, что эфемерное касание окажется недостаточным, чтобы назначить 11-метровый удар. Неправильное решение со стороны Турбина. Оценка арбитра – 7.4.

«Зенит» — «Уфа» — 2:0

Судил Иванов — хорошая работа. Единственный эпизод — оскорбление в адрес помощника, почему-то это пропустили. Оценка арбитра – 8.4.

Фото: fc-zenit.ru

«Ростов» — «Сочи» — 0:1

Плохая работа Панина во втором тайме. Игрок «Сочи» на 55-й минуте проявил неспортивное поведение по отношению к футболисту «Ростова». Следовало показать жёлтую карточку, но назначен лишь штрафной. Момент на 64-й минуте — практически идентичный тому, где Карасёв удалил Варелу. Игрок «Сочи» просто врезался в Альмквиста, не пытался играть в мяч. По итогу — штрафной удар и никакой жёлтой.

Следующий эпизод — пропуск нарушения в штрафной на 89-й минуте, где вмешался VAR, пригласив посмотреть момент игры рукой Осипенко. В хорошей позиции находился Панин, но эпизод пропустил. Непонятно и то, как арбитр не смог разобраться на 95-й минуте, где показал прямую красную Песьякову. Попов пытался убежать, сильно прокинул мяч влево, который пошёл в аут. Решение при вмешательстве VAR изменилось на жёлтую карточку.

«Ахмат» — «Рубин» — 1:2

На матче работал Москалёв. Была тяжёлая игра, судья хорошо поговорил со Слуцким. Москалёв не постеснялся, объяснил что-то, Слуцкий же пожал руку — это и есть работа арбитра, а не раскидывание карточками. Оценка — 8.4.



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Федотова при этом смутило не только спорное судейство в большинстве матчей, но и физическая форма арбитров: «На картинке у некоторых судей видны животы. Это относится не ко всем, но чем они занимались на сборах? Какие мерки снимали? Просто безобразие. Тот же самый Панин — хоть утягивающее бельё надел бы. Всю зиму ели, пили, а за две недели до сдачи нормативов решили побегать. По итогу же картинка устрашающая. Чем занимался Перейра, который сейчас просто свалил от судей? Опять наши арбитры остались без руководителя — как хочу, так и сужу, а вы там уж сами разбирайтесь».