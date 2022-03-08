«В сердце я русский». Как Промес стал в России своим и почему его называют Антохой?

Квинси Промес – теперь не только король Атлантиды (как назвали игрока спартаковские медиа после победы над «Динамо»), но и автор роскошного гола в дерби из-за штрафной. Скорее всего, одного из лучших во второй части сезона и во всём чемпионате. Хотя у Даниила Кругового из «Зенита» есть своё мнение по этому вопросу.
В минувшем матче с «Динамо» Промес напомнил – какую именно разницу он может создать на поле и что это тот самый Квинси с ударом, дриблингом и неожиданно эффективными движениями. Другими словами, его гол в ворота «Динамо» – и есть тот самый Квинси, которого называли не только Антохой, но и зверюгой. Который считает себя русским, носит альтернативное русское имя и, скорее всего, в «Спартаке» надолго.
Почему Промеса все называют Антохой?
«Спасибо, Антоха!», – так спартаковские соцсети провожали Промеса в «Севилью». «Поздравляем, Антоха», – писали в день рождения футболиста. А новости о возвращении прошлой зимой подписывали хэштегом #АнтохаВернулся.
«Антоха» появился в 2014 году, когда Квинси переехал в Москву из Твенте. Дело в том, что полное имя голландца – Куинси Антон Промес, и врач красно-белых Михаил Вартапетов как-то увидел паспорт Промеса и стал называть его Антоном. Дальше – подхватила вся команда. Особенно это нравилось Артёму Дзюбе.
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Промес говорит, что имя – важная самоидентификация. Благодаря «Антохе» он чувствует, что его принимают и считают своим, а Антон – его второе имя.
Есть и вариация в виде «Антошки».
«Аргументы? Антошка выздоровел. Это во-первых. Глушаков – это похороны. 3:1», – сказал болельщик «Спартака» Иван Выродов перед дерби осенью 2016 года. Так и случилось: «Спартак» победил, Глушаков забил, а «Антошка» вошёл в нашу футбольную культуру.
Фото: Дениc Тырин, «Чемпионат»
Москва для Промеса – дом
«Привет, я еду домой», – говорил Квинси, возвращаюсь в «Спартак» уже из «Аякса». И радовался, что принимают его как своего. Тем более красно-белые цвета с ним были и есть всегда: в «Твенте», «Аяксе» и «Спартаке». И поэтому у него «красно-белое сердце».
«В России я ощущаю себя как дома», – прямая цитата Промеса. Он много раз ходил в русскую баню, в том числе дважды – с партнёрами из «Спартака». На рыбалку в России пока не ходил (хотя дядя Квинси – профессиональный рыбак), но ждёт туда приглашения от спартаковского вратаря Александра Селихова.
А ещё морозы для Промеса не проблема: «Помню, что это такое».
«Знаю, что Селихов – фанат этого дела. И часто рыбачит в своём родном регионе. Как-то говорили с ним по видеосвязи, смотрю — а он опять с удочкой».
Русский язык и сын-переводчик
Дети Промеса ходят в Москв в английскую школу – там у них есть уроки русского языка. «Так что скоро смогут быть моими переводчиками», – шутит Промес. Его любимое слово на русском – «братуха». Оно же стало его кличкой. А ещё говорит: «В сердце я русский».
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Квинси в первый заход выучил язык «не так сильно», так что сейчас его совершенствует. Говорит, что никуда не уйдёт, пока команда не возьмёт новый значимый трофей (так же он говорил и до чемпионства с Каррерой)
«Моя мотивация – вернуть «Спартак» на первое место. Оно должно быть в крови у клуба».
Красивая цель!
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