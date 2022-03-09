Левандовски — просто машина! Сделал хет-трик в Лиге чемпионов и установил новый рекорд

«Бавария» уверенно шагнула в четвертьфинал Лиги чемпионов, не испытав больших проблем в ответном матче с «Зальцбургом». А главным героем встречи стал нападающий Роберт Левандовски, что уже давно никого не удивляет. Поляк в очередной раз подтвердил статус одного из самых результативных футболистов в мире.

Ничья в первом матче (1:1) оставляла австрийскому клубу хоть какие-то шансы на выход в следующий раунд. И начало ответной игры получилось очень интригующим. Только своевременный подкат в исполнении Кингсли Комана уберёг «Баварию» от пропущенного гола — мяч поле удара Николаса Капальдо рикошетом от ноги игрока немецкого клуба прошёл в опасной близости от штанги. Кто знает, чем бы завершилась игра, забей «Зальцбург» на первых минутах встречи? А дальше любителей интриги ждало большое разочарование. Левандовски хватило всего 23 минуты, чтобы отгрузить сопернику «трёшку».

Сначала звёздный форвард прекрасно обработал мяч в чужой штрафной площади и рухнул на газон после того, как соперник врезал ему по опорной ноге. Левандовски хладнокровно реализовал пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам. Затем поляк получил небольшой удар сзади в бедро, и арбитр Клеман Тюрпен назначил штрафной. Судья отодвинул «стенку» на положенное расстояние, прочертил линию с помощью пены и после этого указал на 11-метровую отметку — пришла подсказка от видеопомощника. Левандовски снова пробил в левый от себя угол, а вратарь прыгнул в противоположный. На 23-й минуте Роберт оформил хет-трик, в этом эпизоде ему откровенно повезло. Мюллер выдал роскошный пас из глубины поля на Левандовски, но того оперил голкипер «Зальцбурга» Филипп Кён. Этого оказалось недостаточно, чтобы спасти ворота от гола. Мяч по замысловатой траектории угодил в штангу после того, как Кён попал им в Роберта. Форвард не выключился из эпизода и с метра добил мяч бедром в пустые ворота. Левандовски установил очередной рекорд — стал автором самого раннего хет-трика в истории Лиги чемпионов. Никто до него не забивал три мяча к 23-й минуте. Просто машина!

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Очередная ошибка «Зальцбурга» привела к четвёртому голу. Мохамед Камара замешкался у своей штрафной площади, хозяева моментально его накрыли, и Коман выдал голевую передачу на Сержа Гнабри. Немец пробил низом, а бедолага Кён не спас команду, хотя и дотянулся до мяча. 4:0 к 30-й минуте — «Бавария» сняла все вопросы о победителе матча ещё в первом тайме. На старте второй половины впору было включать известную песню группы «Чайф». Томас Мюллер получил передачу от Лероя Зане, развернулся в районе 11-метровой отметки и пробил в самый угол ворот гостей.

«Зальцбург» встрепенулся на 71-й минуте, разогнав контратаку «три в три». Завершил её роскошным ударом в ближний угол вышедший на замену Мауритс Кергор — присевший на колени Мануэль Нойер лишь проводил мяч взглядом. Справедливости ради стоит сказать, что на этом отрезке «Бавария» уже выглядела несколько расслабленной, чем и воспользовался соперник. Впрочем, спустя несколько минут снова сработала связка Зане — Мюллер, и Томас опять уложил мяч точно в угол. А чуть позже «Бавария» накрыла соперника на его половине поля, провела стремительную контратаку, и Зане легко переиграл вратаря. А Левандовски добавил к трём голам результативную передачу.

«Бавария» наглядно продемонстрировала, что «Зальцбург» не соперник её уровня. Если в первой игре австрийский клуб действовал здорово, то сегодняшний матч наверняка захочет поскорее забыть. Мюнхенский суперклуб оказался в четвертьфинале и узнает нового противника после жеребьёвки.