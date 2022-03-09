5 свободных агентов из России, про которых многие забыли. Усиление после ухода легионеров?

Тяжёлая обстановка в мире сильно сказалась на некоторых клубах РПЛ: «Краснодар» покинули сразу восемь легионеров, с «Локомотивом» попрощался тренер Гисдоль, уехали и некоторые украинские футболисты. Сейчас под вопросом дальнейшее участие остальных игроков из-за рубежа. В такой ситуации придётся активно использовать резервистов и футболистов молодёжных команд. Но можно обратить внимание и на рынок свободных агентов (особенно на россиян). Про многих из них в РПЛ успели подзабыть.

Павел Могилевец (29 лет)

Воспитанник «Зенита» так и не закрепился в клубе из Санкт-Петербурга, хотя имел несколько шансов. Затем пробовал свои силы в «Рубине», «Ростове» и «Химках». Последним клубом полузащитника был «Нижний Новгород». Но за полсезона футболист не убедил: провёл всего лишь 439 минут на поле (восемь матчей), не отметившись результативными действиями. После расторжения контракта Могилевец не нашёл себе клуб, поэтому продолжает находиться в статусе свободного агента.

Фото: РИА Новости

Дмитрий Комбаров (35 лет)

Дмитрий Комбаров начинал карьеру в московском «Динамо», за которое провёл четыре сезона. А затем защитник принял решение перебраться в «Спартак», где на долгие годы стал ключевым футболистом. 274 матча, 27 голов и 44 результативные передачи за девять лет – неплохой показатель для флангового защитника. После красно-белых было два сезона за «Крылья Советов», где Дмитрий даже носил капитанскую повязку и помог самарцам вернуться в РПЛ. Затем клуб он покинул, были даже новости о завершении карьеры, но осенью защитник заявил, что пока не собирается уходить из футбола. Учитывая обстоятельства, может, у Дмитрия, и правда, получится вернуться.

Арсен Хубулов (31 год)

Полузащитник имеет опыт выступлений не только в России, но и за рубежом. После «Алании», «Кубани» и «Анжи» он рискнул и отправился в чемпионат Турции, где играл за «Эрзурумспор». Правда, за него он провёл всего лишь четыре матча, не отметившись результативными действиями. Затем были возвращение в «Енисей» и ещё одна попытка уехать из России – в казахстанский «Шахтёр». В составе карагандинцев Хубулов за 33 матча забил семь голов и отдал девять результативных передач. Были разговоры о новом контракте, но они так и не подтвердились. Поэтому пока игрок находится без клуба.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Георгий Тигиев (26 лет)

Воспитанник костромского футбола собрал по ходу карьеры солидный послужной список, в котором были «Торпедо», «Анжи», «Крылья Советов» и минское «Динамо». А последним клубом стал московский «Спартак», в составе которого защитник даже становился чемпионом России. Закрепиться в основе не получилось, поэтому пришлось поскитаться по арендам. В итоге Тигиев был отправлен в «Спартак-2», за который провёл всего лишь шесть матчей из-за травм. По истечении срока контракта он покинул клуб и пока находится в поисках вариантов для продолжения карьеры.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Арсений Логашов (30 лет)

Защитник по ходу своей карьеры сменил большое количество клубов, но нигде не смог закрепиться надолго. Он играл за «Химки», «Анжи», «Ростов», «Локомотив», «Тосно», «Балтику» – и это далеко не весь список клубов, в которых Логашов попробовал себя. Арсений завоевал два Кубка России, но в РПЛ до чемпионства так и не дотянулся. Последней командой стала «Кубань», в стан которой он перешёл в июле 2021 года. За неё он провёл всего лишь два матча (75 минут), запомнившись только жёлтой карточкой. В итоге контракт был разорван по взаимному согласию сторон.