Бельгиец сравнивает себя с гладиатором и говорит, что спокоен и сдержан.

Кофрие удаляется в каждом пятом матче за «Спартак». А в чём же его сильные стороны?

Максимилиано Кофрие – единственный трансфер «Спартака» в эпоху Руя Витории. Бельгиец вместе с командой уронил «Наполи» настолько мощно, что у клубного спартаковского фотографа Александра Ступникова получился вот такой кадр.

В «Спартаке» Максимилиано обычно играет: а) справа; б) в тройке защитников при расстановке 3-5-2. На этой позиции он вышел в дерби с «Динамо» (2:0), однако на первой же минуте получил жёлтую карточку, и в перерыве Паоло Ваноли заменил его на Руслана Литвинова.

Такая перестраховка от тренерского штаба произошла по трём причинам.

Во-первых, матч судил Сергей Карасёв, а, значит, карточки ещё обязательно были бы.

Во-вторых, это подтверждено удалением динамовца Варелы.

В-третьих, Кофрие – один из самых грубых игроков РПЛ и самый грубый в «Спартаке». Настолько, что болельщики шутят, будто бы бельгиец взрывоопасен, потому что играет с гранатой.

Фото: РИА Новости

Кофрие действительно так часто удаляется и сидит на карточках?

Статистика бельгийца в 15 матчах за «Спартак» — 4 жёлтые и 3 красные карточки (две в РПЛ и одна в Лиге Европы). Итого у защитника есть первое место по количеству карточек в «Спартаке» во всех турнирам, а также первое место по красным в РПЛ вместе с Бариновым и Едваем (оба — «Локомотив»), Фищенко («Уфа») и Крыховяком (экс-«Краснодар»).

На вопрос, не многовато ли удалений, Кофрие ответил, что «несомненно», но, например, в победном матче с «Наполи» фол на вторую жёлтую карточку был необходим, ведь Осимхен бежал к воротам и имел явную возможность забить гол.

«Можно сказать, я пожертвовал собой ради команды, – сказал бельгиец про то удаление, а также добавил. – Но два удаления в чемпионате были необязательными. Особенно в матче с «Сочи».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Кофрие нужно понять, что РПЛ – другой чемпионат?

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказывал «Чемпионату», что общался с Кофрие – в том числе после матча с «Наполи». По словам Джикии, три удаления за короткий период – «это очень плохо».

Георгий Джикия капитан «Спартака» «Конечно, мы объясняем, что у нас немного другой чемпионат – отличающийся от бельгийского. Сегодня увидели, что за такой фол могут дать красную. Теперь он пропустит игру с ЦСКА… Это будет очень важная игра после перерыва. Но удаление уже случилось – это факт».

В том матче с «Сочи» (кстати, последнем для Руя Витории) бельгиец удалился в добавленное время и при счёте 3:0 в пользу соперника.

Почему? Объяснил сам Максимилиано.

«Мне всегда хочется побеждать, в том числе в единоборствах. Пусть уже заканчивалось компенсированное время, старался не допустить третьего пропущенного гола. К тому же соперник усилил впечатление красивым падением. Так или иначе, таких моментов надо избегать, а на ошибках учатся».

Кофрие пропустил первый весенний матч, и без него «Спартак» проиграл ЦСКА со счётом 0:2.

Его следующий выход на поле – 45 минут в матче с «Динамо» и жёлтая карточка, о которой писали выше.

Какие сильные стороны есть у бельгийского защитника?

При анонсировании трансфера руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов говорил, что Кофрие взят, чтобы усилить линию обороны: «Он активен в отборе, у него всё в порядке с бойцовскими качествами. Если того требует ситуация — он охотно подключается в атаку».

Максимилиано Кофрие Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Сам Кофрие осенью, едва оказавшись в «Спартаке», не скрывал: «Понимаю, что мой трансфер вызывает удивление». Но отмечал, что для адаптации нужно время. Из своих сильных сторон выделял «агрессивность в борьбе — в хорошем смысле этого слова». А ещё – что он «весьма спокоен и сдержан». При этом позицию справа в защите считает для себя новой: «Нужно работать над тем, чтобы не допускать на ней ошибок».

А свою функцию на поле описал через символ клуба – гладиатора.

«Им нужен был парень, который бьётся до конца, и они его нашли».

Получается, правда, нашли?