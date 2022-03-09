Халк забивает, Веллитон – на паузе. Где теперь бразильцы, которые разрывали РПЛ

Бразильские футболисты всегда были на виду в России — привлекали к себе внимание карнавалами на поле и за его пределами. Где сейчас самые яркие из них, чем теперь занимаются?

«Спартак»

Первым легионером столичного клуба из дальнего зарубежья был Робсон, выступавший в России с 1997 по 2001 год. Нападающий вписал своё имя в историю красно-белых, оформив хет-трик (первый для игроков не из стран бывшего СССР) в ворота «Жемчужины» (7:3) в 1999-м.

После России футболист покатался по странам – Япония, Франция, Бразилия, Китай. Завершив карьеру, Робсон пробовал себя в роли агента и скаута, а затем открыл… мясной магазин. Символично.

Робсон (крайний справа) Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Сантос Моцарт играл за «Спартак» с 2005 по 2009 год и запомнился не только своей музыкальной фамилией, но и цепкостью в центре поля. При этом в России жёсткий опорник получил всего две красные карточки, но обе — в матчах с ЦСКА. После отъезда из РФПЛ Моцарт поиграл в Бразилии, Италии и Китае. Теперь Сантос выстраивает на родине тренерскую карьеру – возглавляет ССА. В 2021 году клуб под его руководством занял пятое место в бразильской Серии B (для повышения в классе не хватило двух очков).

Сантос Моцарт Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Маурисио выступал за «Спартак» в сезоне-2016/2017 и стал чемпионом России. По словам бразильца, московский клуб хотел выкупить контракт игрока у «Лацио», но сделку лично заблокировал главный тренер красно-белых Массимо Каррера. За этим последовала разочаровывающая поездка в Польшу, где футболист провёл лишь два матча за «Легию», но де-юре стал чемпионом и обладателем Кубка страны. А затем защитник перебрался в малазийский «Джохор» и сыграл со «Спартаком» на зимних сборах – 2022 (1:1).

Маурисио Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Ещё два заметных бразильских спартаковца из числа действующих футболистов сейчас находятся в статусе свободных агентов. Веллитон запомнился нашим фанатам высокой результативностью и столкновением с вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым. Последним клубом игрока был «Гояс», за который нападающий провёл восемь матчей и забил один гол. Без контракта остаётся и опорный полузащитник Ромуло, целую пятилетку защищавший цвета «Спартака». В прошлом сезоне он сыграл за «Васко да Гама» 18 матчей (без результативных действий), после чего покинул клуб.

Веллитон Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

ЦСКА

Из бывших звёзд ЦСКА по-прежнему зажигает Вагнер Лав — теперь за датский «Мидтьюлланн». В России он собрал полную коллекцию титулов и даже завоевал Кубок УЕФА. Нападающий несколько раз уезжал на родину и возвращался в Ватутинки, а в последнее время долго на одном месте не задерживается — поиграл за «Монако» (Франция), «Аланьяспор», «Бешикташ» (оба – Турция), «Кайрат» (Казахстан). За «Мидтьюлланн» Лав провёл пока всего три матча, но уже забил гол.

Вагнер Лав Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Нападающий Жо в ЦСКА тоже разрывал соперников. За 77 матчей в составе клуба он забил 44 гола и отдал 10 результативных передач. Официальный журнал УЕФА включал нападающего в пятёрку молодых звезд Европы.

Но переход в АПЛ сказался на Жо негативно – за «Манчестер Сити» и «Эвертон» он провёл 78 встреч, забив всего 13 голов. Реанимировать карьеру удалось в Бразилии, где Жо выступает до сих пор. В нынешнем сезоне 34-летний бразилец сыграл за «Коринтианс» 162 минуты и отличился один раз.

Жо Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Опорник Дуду в ЦСКА также попал в «золотое» время: завоевал массу наград, после чего побегал в Греции и Израиле, а потом вернулся на родину. В 2018-м игрок закончил профессиональную карьеру и удивил всех новым родом деятельности. Теперь в своём «инстаграме» экс-армеец появляется в классическом костюме и позиционирует себя как финансового аналитика. Основное внимание он уделяет работе с бывшими футболистами, поскольку считает, что они не умеют рационально использовать заработанное за карьеру.

Дуду Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

О ещё одном бразильском любимце красно-синей публики, Даниэле Карвальо, у нас относительно недавно выходил отдельный текст.

«Зенит»

Самой дорогой покупкой в истории РПЛ по-прежнему остаётся Халк. Мощный нападающий приносил много пользы всем командам, за которые выступал. В прошлом сезоне, например, он стал лучшим игроком, форвардом и бомбардиром сезона в чемпионате Бразилии. В 2022 году у форварда тоже приличная статистика – четыре проведённых матча и четыре гола. 35-летний бразилец всё ещё обладает пушечным ударом, он в полном порядке и завершать карьеру не собирается.

Халк Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Маурисио выступал в РПЛ за «Терек» и «Зенит», а также успел получить российский паспорт. В 2016 году он своим голом принёс клубу из Санкт-Петербурга Суперкубок России. После расторжения контракта футболист перебрался в ПАОК на правах свободного агента, и новостей о нём стало меньше. Между тем полузащитник играет и делает это довольно полезно. В нынешнем сезоне у него 4+2 за 21 матч.

Маурисио Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Локомотив»

Опорника Франсиско Лиму зазывали в сборные России и Италии, но футболист неизменно отказывал. Он терпеливо ждал приглашения от родной Бразилии, но и за неё тоже не сыграл. Ещё более интересно, что в 2011-м Лима закончил карьеру, а в 2016-м в возрасте 45 лет её возобновил и проиграл ещё два года.

Экс-железнодорожник попробовал свои силы в тренерской профессии, но временно взял паузу.

Франсиско Лима Фото: fclm.ru

Защитник Родолфо выступал не только за «Локомотив», но и за «Ахмат». Он шикарно исполнял дальние штрафные, был капитаном железнодорожников. После четырёх сезонов в России игрок вернулся на родину, но заскучал и перебрался в клуб из Грозного. Родолфо выступал там до 2019 года, а потом перешёл на должность тренера и до сих пор входит в штаб Андрея Талалаева.

Родолфо Фото: Регина Ханова, «Чемпионат»

Бразильский нападающий Майкон отработал в России семь сезонов. В составе железнодорожников он провёл 193 матча, забил 30 голов и отдал 26 результативных передач. После «Локомотива» Майкон поиграл за «Антальяспор» (Турция) и «Атлетико Минейро» (Бразилия), а теперь выступает за «Бурирам Юнайтед» в Таиланде. В нынешнем сезоне в его активе 17 матчей, пять голов и столько же результативных передач.

Майкон Фото: Регина Ханова, «Чемпионат»

Бонус

В качестве бонуса можно вспомнить двух звёздных легионеров, которые продолжают выступать до сих пор.

Защитник Тьяго Силва так и не смог закрепиться в московском «Динамо». Сначала он простудился, а потом заболел туберкулёзом и слёг в больницу. Футболист даже задумывался о завершении карьеры, но после возвращения на родину перезагрузил карьеру во «Флуминенсе». Впредь он выступал только за топов – итальянский «Милан», французский «ПСЖ» и английский «Челси». За лондонцев играл и экс-футболист «Анжи» Виллиан, который также побегал за «Арсенал», а потом вернулся на родину. Сейчас полузащитник в «Коринтиансе» (один гол в семи матчах).