Мбаппе идеально продал себя в «Реал». Но историю сотворил Бензема

«Помог» Доннарумма. А ведь до привоза вратаря у «ПСЖ» всё было хорошо!

Мы увидели матч, который войдёт в историю. Противостояние «Реала» и «ПСЖ» изначально казалось самым интересным в 1/8 финала Лиги чемпионов, но первая игра разочаровала. Мадридцы оказались безыдейным «автобусом» и заслуженно проиграли, хоть и с минимальным счётом. Зато ответный матч полностью оправдал ожидания!

«Реал» в первом матче не только не добился результата, но ещё и ослабился. Из-за дисквалификаций в ответной встрече не смогли выйти основной левый защитник Ферлан Менди и опорник Каземиро. Их заменили на Начо и Федерико Вальверде соответственно.

В первой половине первого тайма настоящие моменты были только у «ПСЖ». Килиан Мбаппе сразу приступил к пристрелке. Он дважды выходил на удар с левой ноги. Во второй раз — благодаря Эдеру Милитао, который выдернулся с позиции и промахнулся мимо мяча. На 34-й минуте Мбаппе даже забил, но гол отменили из-за офсайда.

В игре «Реала» в первом тайме прослеживалось странное сочетание. С одной стороны, чувствовался никуда не девшийся класс (Модрич и Кроос, кажется, сыграют на уровне и в 50 лет), с другой — узкий функционал в атаке, который, к тому же, просто не подходил для такого соперника. Все голевые обязательства были возложены на Карима Бензема, и у него даже были моменты. Но далеко не стопроцентные. А надежду «Реала» Винисиуса просто выключили из игры и не пускали в штрафную.



На 39-й минуте все игровые моменты отошли на второй план. Потому что включился человек, для которого это противостояние, кажется, значило больше всего. Игроки «Реала» позволили Неймару забросить мяч на ход Мбаппе, и тот умчался с центра поля к воротам. Этот был тот самый момент, когда футболист ещё даже не пробил, а ощущение, что будет гол, уже было. Предчувствие не подвело: Мбаппе с хладнокровием хищника сблизился с Куртуа и вонзил в ближний.

Второй тайм начался так же, как закончился первый. Мбаппе (на время) стал с огромным отрывом главным действующим лицом на поле. Килиан даже успел забить шедевр (финт против Куртуа — из другой вселенной), но из огромного офсайда.

А на 61-й минуте Джанлуиджи Доннарумма решил, что всё внимание не должно доставаться одному Мбаппе. Вратарь «ПСЖ» принялся возиться с мячом перед прессингующим его Бензема и был наказан. Судьи посчитали, что фола не было — 1:1.

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После гола «Реал» окончательно проснулся, а «ПСЖ» надломился. Дальше происходила история. 76-я минута — дубль Бензема. 78-я — хет-трик. И полное ощущение, что футболисты «ПСЖ» просто не понимали, что случилось. Если в первом тайме острее и увереннее смотрелись гости, то во втором (а точнее — после привоза Доннаруммы) «Реал» просто уничтожил соперника. Статистика по ударам даже не нуждается в комментариях — 13:3 (в створ — 4:0). Мадрид идёт дальше, а «ПСЖ», усилившийся очередными звёздами прошлым летом, ждёт нового шанса.

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Мбаппе — великолепный и, вероятно, лучший футболист в мире на ближайшие лет 10. Бензема — великий. «ПСЖ» прекрасен, но «Реал» — опытный хищник. А знаете, кто ещё был на поле в этом матче? Лионель Месси. На фоне молодого партнёра по атаке он выглядел серо и незаметно. Смена поколений происходит прямо на наших глазах.