Россия рухнет в рейтинге УЕФА на 18-е место. Оно не даёт заявить чемпиона РПЛ в группу ЛЧ

Пока «Спартак» дисквалифицирован, другие европейские клубы набирают очки. По состоянию на сегодня Россия удерживает 10-ю строчку. И, судя по всему, до конца мая останется на этой позиции, потому что главный преследователь – Сербия. От этой страны в еврокубках остались «Партизан» и «Црвена Звезда», которые крупно уступили в четверг (0:3 и 2:5).

Как рассчитывается коэффициент страны за сезон?

Сумма набранных очков всеми клубами этой страны в еврокубках делится на количество клубов выступающих в сезоне. При этом в плей-офф победа даёт два очка, ничья – одно, а поражение – ничего. Таким образом победа российских клубов на этом этапе даёт +0,400 в рейтинг страны, потому что 2 (балла) делится на 5 (количество изначально заявленных команд в еврокубки). Рейтинг страны учитывает последние пять сезонов.

А вот с лета 2022 года нашими конкурентами становятся совсем другие страны. Таблица коэффициентов УЕФА учитывает выступление клубов за последние пять лет. С июня 2022 года не будет учитываться самый успешный сезон России (2017/2018), когда наши команды набрали 12,600 балла. В результате, наша страна вылетит и из топ-10, и даже из топ-15.



Прошедшей ночью свой рейтинг обновили Чехия, Дания и Норвегия, которые чуть-чуть отставали от России. Из-за баллов, которые набрали «Славия», «Копенгаген» и «Будё-Глимт», мы упали с 15-го на 18-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Именно на этой строчке мы окажемся летом 2022 года. С июня вторая десятка рейтинга будет выглядеть так:



11. Сербия 26,500

12. Украина 23,800

13. Швейцария 23,175

14. Греция 22,600

15. Норвегия 22,500

16. Чехия 22,100

17. Дания 21,925

18. Россия 21,882

19. Хорватия 21,525

20. Турция 20,100

Жирным выделены страны, которые продолжают выступление в этом сезоне еврокубков и могут ещё увеличить свой рейтинг. А теперь – о том, что означает 18-я строчка:

Россия будет отправлять в еврокубки, не пять команд, а четыре.

В Лигу чемпионов отправится только чемпион РПЛ. И при этом далеко не в групповой этап. Стартовать придётся с первого или второго отборочного раунда (пройти четырёх или трёх соперников). А ещё это значит, что начинать сезон придётся раньше привычного (ориентировочно в июле).

В Лигу Европы от 18-й страны никто не отправляется. Туда сможет спуститься только чемпион страны, если в нужный момент вылетит из ЛЧ.

Оставшиеся три команды отправляются в Лигу Конференций.

Ещё несколько уточнений. Мы точно окажемся на 18-м месте (а то и ниже), но это промежуточная позиция по состоянию на начало сезона. Итоговый рейтинг страны формируется в конце сезона. Плотность в таблице достаточно большая, чтобы запрыгнуть хотя бы в топ-15 – это не даёт путёвку сразу в группу ЛЧ, но позволяет заявить в еврокубки пять команд, из которых две – в ЛЧ и одна – в ЛЕ.



Если же подъема не случится, то наши клубы ощутят падение лишь через несколько лет. Чемпион России нынешнего сезона должен попасть в группу Лиги чемпионов, а всего от нас будет пять команд (ещё по одной путёвке в ЛЧ и ЛЕ, плюс две – в ЛК). И даже в следующем сезоне РПЛ будут разыгрываться путевки, скорее всего, в те же турниры и в таком же количестве (всё-таки 10-ю строчку мы сейчас, видимо, удержим). А вот в еврокубковом сезоне-2024/2025 ситуация будет печальнее, и шансы на группу ЛЧ крайне малы даже для чемпиона РПЛ.