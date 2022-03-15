«И выпить мог, было дело». До Чалова в «Базеле» уже играл футболист из России

Фёдор Чалов – не первый российский футболист в истории «Базеля». В сезоне-1998/1999 цвета швейцарского клуба защищал Александр Рычков. Полузащитник отправился в Базель, уже имея опыт игры в Европе за «Стандард», «Ланс», «Кёльн», в почётном статусе автора первого гола «Локомотива» в чемпионатах России. В Швейцарии Рычков выдал лучший сезон в карьере.

Путь Александра Рычкова до «Базеля»

Взрослую карьеру Рычков начал в «Локомотиве». В Москву из Иркутска талантливого полузащитника пригласил Валерий Филатов, когда Юрий Сёмин находился в Новой Зеландии. Но уже через год после подписания контракта с «Локо» Александр уехал за границу. Четыре года он выступал за «Стандард», с которым выиграл Кубок Бельгии в 1993 году и дважды становился серебряным призёром чемпионата.

Летом 1996 года Рычков пошёл на повышение, в чемпионат Франции. «Ланс» дал ему очень солидную по российским меркам зарплату — $ 20 тысяч в месяц (без учёта премиальных и бонусов). Но радость Александра была недолгой. Вскоре в его допинг-пробе были найдены следы употребления марихуаны, после чего россиянин был отчислен из команды и дисквалифицирован на два месяца.

Александр Рычков бывший полузащитник «Ланса» «После игры у нас был выходной. Знакомые позвали на день рождения в Голландию. На вечеринке были и русские ребята (человек пять), и местные – в том числе футболисты второй лиги. Выпили маленько, напоследок мне предложили чай с тортом. Кто мог знать, что они решат подшутить и подсыпать марихуану? Тогда я даже ничего не почувствовал, а через неделю – матч с «Монако»: на допинг-тест вызвали меня, Шмицера и какого-то африканца. Вскоре меня дисквалифицировали».

Это был не первый скандал в карьере Рычкова. В молодёжной сборной, где его партнёрами были Сергей Семак, Дмитрий Хохлов, Валерий Кечинов, он толкнул судью после отборочного матча на Евро с Финляндией. Итог – дисквалификация на два года, во время которой Рычков не мог участвовать в международных соревнованиях за национальную команду.

Вскоре транзитом через «Локомотив» Рычков перешёл в «Кёльн». Не проведя за железнодорожников ни матча, Александр принёс им ещё $ 660 тыс. В Германии россиянин не оправдал надежд – не стал игроком стартового состава, забил один гол и сделал две голевые передачи в 16 матчах. Зато снова влип в скандал: был задержан полицией за вождение в нетрезвом виде. Газета Bild по мотивам этой истории включила Рычкова в рейтинг «50 худших трансферов за всю историю Бундеслиги».

Лучший сезон Рычков провёл за «Базель»

Летом 1998 года Рычкова за $ 175 тыс. приобрёл «Базель». И вот там полузащитник был хорош как никогда: сыграл 24 матча, забил шесть голов (за всю карьеру – 12), получил 10-й номер, был лидером команды, заработал вызов в сборную России от Анатолия Бышовца. Но скандалы не отпускали Рычкова. Теперь на футболиста подала в суд югославская девушка за попытку изнасилования.

Александр Рычков бывший полузащитник «Базеля» «Меня предупреждали, что есть такие девицы: постоят рядом с футболистом, наговорят про него ерунду и вытрясут все деньги. Мы оказались рядом на вечеринке. Она была старше меня на десять–пятнадцать лет. Видимо, решила с меня что-то поиметь. Наговорила на меня. Но адвокаты быстро разобрались и закрыли дело. Сам я насчёт судебного процесса не напрягался – знал, что ничего плохого не делал».

Через полгода в «Базель» пришёл новый тренер – Кристиан Гросс. У швейцарского специалиста не сложились отношения с россиянином: уже на первой тренировке Гросс раскритиковал Рычкова за неточный пас. А вскоре и вовсе отчислил. Поиграв к 25 годам в четырёх европейских лигах и став фигурантом первого допингового скандала в истории российского футбола, в дальнейшем полузащитник безуспешно выступал за «Делемон», «Падерборн» и «Беллинцону». Но при этом продолжал попадать в неприятные ситуации.

Объяснение своим действиям Рычков дал ещё в 1994 году в интервью еженедельнику «Футбол», выступая за «Стандард»: «Я люблю, чтобы по-честному всё было, по справедливости. А судьи некоторые, ну, сами знаете, какие у нас. Я прямо в глаза им всё и выкладывал. А что до выражений: я же из Усолья, не в Оксфорде воспитывался. И выпить мог, было дело. Я только в «Стандарде» профессионалом стал, даже в «Локомотиве» никак не мог врубиться, что футбол – занятие серьёзное, дело всей моей жизни. Только в Льеже пришёл, наконец, к такому убеждению».