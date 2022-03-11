Англию тоже выбрасывали из еврокубков. К чему это привело

Российские клубы отстранены от турниров УЕФА, и совершенно непонятно, сколько продлится бан. «Спартаку» даже не дали доиграть евросезон, вручив «Лейпцигу» место в четвертьфинале Лиги Европы.

Однако прецедент, когда всем представителям страны запрещали играть в футбольных турнирах, уже был. И коснулся он Англии, которая на момент бана была лидером европейского футбола.

До запрета: абсолютное доминирование Англии в Кубке чемпионов

К середине 1980-х было мало сомнений, какая лига сильнейшая в Европе. Из девяти Кубков чемпионов, разыгранных с 1976 по 1985 год, семь взяли англичане. Причём это было не доминирование какого-то одного мощнейшего клуба, а успех трёх разных представителей страны.

«Ноттингем Форест» до сих пор удерживает уникальное достижение: клуб побеждал в Европе чаще, чем в своей стране. В 1978-м команда Брайана Клафа выиграла чемпионат Англии. Затем взяла Кубок чемпионов, а на следующий сезон, играя в новом розыгрыше КЕЧ на правах действующего обладателя трофея, победила снова.

«Астон Вилла» выиграла чемпионат-1980/1981 сенсационно. Насколько удачно сошлись звёзды, подтвердил следующий сезон: команда закончила его на 11-м месте, по ходу поменяла тренера, но завоевала Кубок чемпионов. «Вилле» долгое время угрожал вылет в родном чемпионате, но в нужный момент она смогла обыграть «Баварию» в финале КЕЧ.

По-настоящему царил в Европе «Ливерпуль». Четыре из семи английских Кубков чемпионов выиграла команда-династия. Система была отлажена настолько, что главного тренера сменил ассистент, отработавший в штабе ранее много лет. От лидеров команда избавлялась почти каждый год, что не мешало ей побеждать в Европе. С 1975 по 1978 год «Ливерпуль» выиграл Кубок УЕФА и два Кубка чемпионов, потом проиграл «Ноттингему», а после ещё дважды за четыре года брал главный футбольный трофей Европы.

Подобное доминирование одной страны в еврокубках мы наблюдали в 2010-е — от испанских клубов. Но англичанам было сложнее, потому что в Кубке чемпионов участвовал только чемпион от каждой страны – и действующий обладатель трофея, если он чемпионат не выиграл. В таких условиях представители Англии регулярно становились сильнейшими в Европе. В розыгрыш Кубка чемпионов английскому клубу было труднее попасть, чем потом его выиграть.

Катастрофа в финале: играли на старом стадионе, погибли 39 человек, виноватыми назначили англичан

За пятым Кубком чемпионов «Ливерпуль» приехал в Брюссель. Очередной финал играли с «Ювентусом», на старом стадионе «Эйзель». Как вспоминал один из зрителей той игры: «Финал Кубка чемпионов, говорите? Я не хочу вспоминать о Риме, «Уэмбли» или Париже. Достаточно того, что «Эйзель» был хуже, чем стадион «Уолсолла» или даже «Карлайла».

Бельгийская арена к тому моменту ни разу не реконструировалась с момента постройки в 1930 году. На состояние объекта жаловались ещё представители «Арсенала», разыгравшего финал Кубка кубков с «Валенсией» пятью годами ранее. Но бельгийцы поверили в устаревший стадион, причём ещё и допустили ряд ошибок в организации.

Перед началом игры фанатов «Ливерпуля» и «Ювентуса» разделял лишь десяток полицейских. Болельщики перебрасывались камнями, петардами, использовали ракетницы. Со стартовым свистком англичане прорвали кордон и рванули на трибуну соперников. Итальянцы, отступая, начали перелезать через стену «Эйзеля» — и она рухнула.

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Погибли 39 человек, большинство из которых итальянцы. Поразительно, но финал не стали переносить и доиграли: «Ювентус» взял свой первый Кубок чемпионов.

После разбирательства европейские чиновники признали единоличными виновниками фанатов «Ливерпуля». УЕФА отстранил от еврокубков все английские клубы на пять лет. Самому «Ливерпулю» изначально влепили бан аж на десять лет, но позже сократили срок до шести сезонов.

Что случилось после бана: уехали все лучшие, чемпионат Англии перестали транслировать

Если взять за скобки топ-уровень футбола, за англичанами и до «Эйзеля» тянулся шлейф околофутбольных проблем. Так что бан от УЕФА получился «по совокупности». За полмесяца до «Эйзеля» в Англии произошла трагедия в Брэдфорде. Под старой деревянной трибуной вспыхнул мусор, который не убирали оттуда десятилетиями. Погибли 56 человек. В том же сезоне фанаты «Миллуолла» на выезде повредили стадион в Лутоне, вынудив премьер-министра Маргарет Тэтчер публично потребовать от футбольных чиновников «срочно навести порядок в своём ведомстве».

Сезон-1984/1985 стал худшим в Англии по посещаемости за всё послевоенное время: на матчи суммарно пришли 18 миллионов человек. Следующий сезон, уже после «Эйзеля», стартовал даже без показа по ТВ: лига только в декабре договорилась с правообладателями и показала несколько матчей. Из такого проблемного чемпионата, который лишился ещё и международного представительства, убежали все лучшие.

Нет команды, которая проиграла от этого еврокубкового бана больше, чем «Эвертон». Восьмидесятые – лучшие времена в истории этого клуба, и даже конкретно 1985-й команда тренера Говарда Кендалла завершила двойной победой. «Эвертон» выиграл чемпионат и Кубок обладателей кубков, в полуфинале вынеся саму «Баварию», и готовился показать себя в главном еврокубке.

Вместо этого Кендалл в 1987-м году сделал «Эвертон» чемпионом ещё раз и тут же уехал в «Атлетик», занявший в предыдущем сезоне лишь 13-е место. Под его руководством клуб почти сразу забрался на четвёртую строчку. Гари Линекер стал лучшим бомбардиром ЧМ-1986 и тоже уехал из «Эвертона» – в «Барселону».

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Сейчас едва ли не в каждом клубе АПЛ есть испанец. В восьмидесятых была обратная тенденция. Терри Венейблс тренировал «Барселону» ещё до «Эйзеля». Кстати, это тоже был показатель мощи английского футбола: испанский гранд, который долго не мог выиграть чемпионство, добился своей цели после приглашения тренера из «Куинз Парк Рейнджерс». Венейблс вывел его в высшую лигу, добился пятого места в ней – и этого было достаточно, чтобы получить назначение в «Барсу». В 1986-м на «Камп Ноу» появилась британская связка форвардов: Гари Линекер, один из лучших нападающих того времени, перешёл из «Эвертона», Марк Хьюз – из «Манчестер Юнайтед».

Ведущий бомбардир «Ливерпуля» Иан Раш уехал в «Ювентус» – это даже связывают с попыткой наладить отношения между двумя клубами. У Раша в Турине не получилось почти ничего.

Показателен сам факт: Англия перестала быть ориентиром для лучших футболистов и тренеров – даже местных. 30-летняя тренерская карьера Джона Тошака включила в себя два захода в мадридский «Реал», одно чемпионство, но в Англии он как главный тренер так никогда и не поработал.

Дешевле стал стоить и сам контент. В феврале 1985-го английская лига сама отказалась от ТВ-контракта на £ 17 млн за права показывать высшую лигу в течение четырёх лет. Этот контракт мог стать спасительным на время бана, а без него лиге пришлось обходиться совершенно другими суммами. В декабре 1985-го, посреди сезона, телевизионщики договорились с лигой о праве показывать чемпионат до конца сезона всего за £ 1,3 млн.

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Конечно, у кризисного времени тоже были свои герои. Раш уехал в «Ювентус», но на его месте раскрылся ирландский форвард Джон Олдридж. За два полных сезона он забил 60 голов и стал лучшим бомбардиром одного из сезонов.

Однако и новые герои тоже стремились уехать. Тот же Олдридж в 1989-м перебрался в «Реал Сосьедад», хотя с «Ливерпулем» брал чемпионство, а его новый клуб на это даже не претендовал.

Английский футбол стремительно отставал от континентальной Европы. Девизом английского футбола стало «Вешай в толпу!» — тот самый классический британский «бей-беги», благодаря своему примитиву вошедший в мемы и анекдоты, сформировался именно тогда. До этого Англия была вполне себе на передовой футбольной тактики: именно здесь было изобретено амплуа инсайда – действовавшего в полуфланге игрока. Но лучшие британцы творили и радовали своей работой уже не британскую публику.

Последствия: худшие в истории результаты клубов и сборных

Возвращаться в еврокубки Англии пришлось с 25-го места в рейтинге УЕФА. Даже победа в Кубке лиги перестала выводить в еврокубки – из-за этого Клаф с «Ноттингемом» лишился возможности ещё раз сыграть в международных турнирах. Впрочем, сезон-1990/1991 вышел очень достойным: «МЮ» выиграл Кубок обладателей кубков, «Астон Вилла» в упорной борьбе проиграла только звёздному «Интеру». Можно было предположить, что ещё немного – и англичане снова начнут править футбольной Европой.

Но оказалось, что это был не более чем эмоциональный всплеск перед долгой чередой неудач. В последующие годы «Ливерпуль» в статусе чемпиона Англии вылетал от московского «Спартака», а «Манчестер Юнайтед» – от «Торпедо». «Арсенал» не пробивался в группу ЛЧ, уступая «Бенфике», «МЮ» мог не выйти из группы, проигрывая не только «Барселоне», но и «Гётеборгу».

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Оказалось, что за эти пять лет англичане сильно отстали в развитии от других европейских лиг. Без лучших тренеров и игроков они были лёгкими соперниками в еврокубках. На уровне Кубка Кубков они ещё были конкурентоспособны (вскоре после «МЮ» свой трофей взял и «Арсенал»), но в других евротурнирах их нормой был вылет от первого же соперника. Конечно, сказалось это и на сборной Англии: она провалилась на Евро-1992, не прошла на ЧМ-1994 и пропускала даже от Сан-Марино.

Фактически череду неудач оборвала победа «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов-1998/1999. Уже в следующем сезоне «Арсенал» вышел в финал Кубка УЕФА, а через сезон «Ливерпуль» взял турнир. В Англию потянулись и тренеры уровня Арсена Венгера, и игроки калибра Денниса Бергкампа, Джанфранко Дзолы, Руда Гуллита. Английский футбол смог выйти из комы, но даже великой футбольной нации на это потребовалось целое десятилетие.