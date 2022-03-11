Клубы РПЛ решили, что никто не должен вылететь из чемпионата. Это провал

Клубы РПЛ проголосовали за то, чтобы в этом сезоне никто не вылетел из чемпионата России. Просто для понимания: перед началом сезона были одни базовые принципы, а теперь хотят установить другие. Теперь – это за 2,5 месяца до конца турнира. Теперь – это когда «Химки» поняли, что вряд ли спасутся и голосуют за мораторий на вылет в ФНЛ. По сути, этот и другие клубы хотят сохранить своё место в лиге не по спортивному принципу, а по кабинетному.

Важный подход любого серьёзного турнира – это не менять регламент по ходу соревнования. В случае РПЛ: с июля 2021-го по май 2022-го. С чего вдруг сейчас решили отменить вылет? Потому что у некоторых клубов уехали легионеры. Ключевое слово – некоторых. Например, у «Химок» ни один легионер не захотел приостановить контракт. Почему «Химки» заслужили остаться в РПЛ, если займут последнее место? Даже если бы у этого клуба уехали все легионеры, то всё равно было бы странно оставлять команды в РПЛ, наплевав на регламент. А если у конкретных «Химок» все игроки на месте, то теряется даже малейшая логика.

Ещё один момент, который выглядит отвратительно: что делать с клубами ФНЛ? Даже если РПЛ расширят до 18 команд, это всё равно не спасает ситуацию. Третья и четвёртая команды должны иметь право играть переходные матчи. Клубы ФНЛ могли закладывать бюджет исходя из этого. А теперь им просто скажут: «Ребят, ваше мнение никого не интересует. Вы – маленькие клубы, вами можно жертвовать. Если будете спорить, то объявим, что у вас проблемы с лицензированием». Так, что ли? Хотя тому же «Торпедо» (третье место в ФНЛ на сегодня) есть где играть в случае выхода в РПЛ. Так же, как и «Оренбургу», «Нефтехимику», СКА и «Балтике».

Как вообще можно рассматривать вариант, чтобы не пустить «Оренбург»? Команда в прошлом сезоне пробилась по спортивному принципу, но её не пустили из-за проблем со стадионом. И вот теперь «Оренбург» идёт на первом месте, а стадион уже несколько месяцев реконструируют под РПЛ. Эту команду снова не пустят, серьёзно?

Всё ещё весьма сомнительным, но более логичным был бы вариант, при котором чемпионат России расширялся бы до 18 клубов, а в этом сезоне 15-я и 16-я команды РПЛ играли бы стыковые матчи с третьей и четвёртой командами ФНЛ. Уж точно не «Химкам» с их бюджетом бояться стыков с «Торпедо».

Интересно, а когда в РПЛ голосовали за мораторий на вылет, клубы учитывали, что это скажется на интриге в чемпионате России (и в ФНЛ тоже)? И раньше было не так много поводов смотреть матч вроде «Уфа» – «Урал», а так их будет ещё меньше. Просто 22 мужика будут играть, не особо напрягаясь. Ну, здорово.

Очевидно, почему решение РПЛ – несправедливо. Да и вряд ли расширение до 18 клубов сделает турнир сильнее – просто будет больше проходных матчей. Но давайте рассмотрим, какие аргументы приводят в пользу нововведений. Футбольный эксперт Александр Мостовой удивлялся, как страна со 150 миллионами жителей не может набрать 18 команд. Видимо, в такой логике и в чемпионате Бангладеш должно быть 18 команд, а Нидерланды могли бы и сократить лигу.

Доводилось слышать ещё два аргумента в пользу расширения РПЛ. Говорят, что не нужно париться из-за спортивного принципа, потому что он уже нарушен из-за отъезда части легионеров. Звучит примерно как: «Ну раз нарушили спортивный принцип, то давайте его ещё жестче нарушим». Странный подход.

Ну и последний аргумент за расширение. Если российские клубы не пустят ещё и в следующий сезон еврокубков, то у нас освободятся слоты для новых матчей чемпионата. Во-первых, очень хочется верить, что в следующем сезоне наши клубы не будут отстранены от еврокубков. Такого решения ещё нет, и это было бы крайне болезненно. А во-вторых, чтобы переходить на 18 команд и заполнять эти даты, нужно понимать, что без еврокубков мы остаёмся не только в следующем сезоне. Иначе какой смысл на один год делать 18 клубов, чтобы потом снова откатываться к 16?

Единственное, что обнадёживает – окончательное решение не за РПЛ, а за РФС. Это касается и расширения Лиги, и отмены вылета. Исполком РФС состоится 23 марта. Вроде бы к этому моменту должен вернуться глава РПЛ Ашот Хачатурянц, который пока отсутствует в России. Очень хотелось бы услышать его позицию и аргументы.