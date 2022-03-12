Лебеденко в 38 лет напомнил о себе маленьким шедевром. Какой гол из-за штрафной в девятку!

Помните Игоря Лебеденко – обладателя Кубка России и бронзы РПЛ в составе «Локомотива»? Возможно, вы удивитесь, но 38-летний нападающий до сих пор играет. И сегодня он стал автором, возможно, самого красивого гола 27-го тура ФНЛ.

Летом 2019-го Лебеденко вернулся на правах свободного агента в родное «Торпедо», где начинал профессиональную карьеру 20 лет назад. С тех пор борется с чёрно-белыми за возвращение в элиту. В сезоне-2019/2020 забил шесть мячей и сделал две голевые передачи в 27 матчах, а потом, как ни странно, результативность возрастного игрока выросла. В прошлом чемпионате ФНЛ Игорь набрал 10+6 в 36 матчах. В нынешнем сезоне у Лебеденко уже восемь мячей в 26 играх, хотя в основу нападающий попал только 17 раз. Плюс один голевой пас.

Перед этим туром «Торпедо» занимало третье место, отставая на два очка от «Факела» и на четыре (при игре в запасе) – от лидера «Оренбурга». Задача – зацепиться за второе место, чтобы получить прямую путёвку в РПЛ. Тем более стыки могут отменить в случае принятия моратория на вылет команд из высшего дивизиона. «Торпедо» играло в Москве с одним из своих преследователей – «Балтикой». В гости к тренеру сборной России на Евро-2008 Александру Бородюку приехал основной защитник той сборной Сергей Игнашевич. Первый как раз сменил второго в «Торпедо» 10 месяцев назад – чем не интрига для болельщика?

Поначалу игра складывалась по плану Бородюка. До перерыва чёрно-белые нанесли семь ударов в створ, а калининградцы лишь один. Хозяева повели благодаря голу Мухаммада Султонова. Но в середине второго тайма команда Игнашевича перевернула игру, забив два мяча за семь минут. Центральный защитник Артём Мещанинов сравнял счёт, а форвард-новичок Артём Максименко вывел «Балтику» вперёд. Кстати, у арендованного игрока «Урала» два гола в двух матчах за калининградцев.

Тогда-то на поле и появился Лебеденко. Игорю хватило всего трёх минут после выхода на замену, чтобы спасти «Торпедо» от поражения. Нападающий сотворил маленький шедевр! Всего два касания, и вот он – гол. Лебеденко оказался первым на подборе, обработал мяч грудью и пробил с левой в дальнюю девятку.

Видео гола Лебеденко тут:

Благодаря индивидуальному мастерству Лебеденко «Торпедо» заработало ничью. Дожать «Балтику» чёрно-белые не смогли, оставшись за 10 минут до конца без удалённого полузащитника Алексея Померко. Этот результат, скорее, неудачный для команды Бородюка, так как потеряны два ценных очка.

Кстати, год назад Игнашевич, работавший тогда с «Торпедо», объяснял в интервью для «Чемпионата», в чём феномен Игоря:

«Он знает и умеет всё. Профессионал. Готовится хорошо. И, конечно, обладает высоким уровнем мастерства. Поэтому Лебеденко и конкурентоспособен в 37 на этом уровне».