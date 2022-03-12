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«Локомотив» — ЦСКА — 1:2, обзор и статистика матча, 12 марта 2022 года, РПЛ, видео, голы

Языджи не остановить! ЦСКА продолжает побеждать всех подряд
Анатолий Романов
«Локомотив» – ЦСКА – 1:2
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Потрясающая развязка дерби.

ЦСКА одержал пятую победу подряд в РПЛ! Теперь команда Алексея Березуцкого дожала в дерби «Локомотив». А самый яркий зимний новичок армейцев Языджи опять забил.

Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
12 марта 2022, суббота. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Языджи – 39'   1:1 Изидор – 42'   1:2 Фернандес – 90+1'

В составе ЦСКА обращало на себя внимание присутствие Фернандеса. В предыдущем матче РПЛ Марио получил жуткую травму (кровь из разбитого носа защитника текла ручьями), но смог восстановиться за неделю и принял участие в дерби. У «Локомотива» же из основы выпал Марадишвили: два экс-армейца (он и Тикнизян), за которых железнодорожники заплатили в общей сумме € 12 млн, начали матч со своей бывшей командой на скамейке запасных.

Алексей Березуцкий поменял тактическую схему ЦСКА, несмотря на то что в прошлом туре его команда продлила победную серию в РПЛ. В дерби тренер армейцев решил добавить ещё одну фигуру в среднюю линию – красно-синие играли 4-2-3-1. Фактически скопировал схему «Локомотива».

ЦСКА контролировал мяч 60% времени, но довольно долго это было просто владение ради владения. Остроты недоставало ни армейцам, ни железнодорожникам. Соперники достаточно высоко встречали друг друга, и ломать чужое у них получалось лучше, чем создавать своё. Напряжение обеспечивали разве что стандарты. Любая подача Языджи как обычно заставляла болельщиков задерживать дыхание, но угловые красно-зелёных получались даже поопаснее, по крайней мере, первое касание в штрафной ЦСКА совершал Кухта. Другое дело, что голевыми эти моменты всё равно не становились.

Изменение схемы создало проблемы армейцам на их левом фланге обороны. Обляков в квартете защитников – это всё-таки слишком большой риск в таких матчах. Керк обыгрывал бывшего атакующего полузащитника, использовал его позиционные ошибки. Если бы «Локомотив» забил первым, то гол пришёл бы отсюда.

Но первым забил ЦСКА! После 25-30 минут игры армейцы стали конвертировать территориальное преимущество в моменты и к перерыву в два раза превосходили железнодорожников по ударам – 9:5 (в створ – 5:2). Центр обороны «Локомотива» вновь показал свою слабость, когда на 39-й минуте Языджи после соло Карраскаля добил в сетку мяч, отражённый Худяковым. Турок пока поражает ворота в каждом матче РПЛ! Казалось, тайм останется за командой Березуцкого, однако армейцы так же легко пропустили, как и забили. Живоглядову дали свободно вскрыть шатающийся левый фланг ЦСКА, двое центральных защитников не сумели попасть по мячу, а Фернандес не «съел» расстояние до Изидора – коллективная ошибка.

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После перерыва на поле появился Тикнизян, и экс-армеец сразу же стал участником курьёзного эпизода, который мог закончиться назначением пенальти в ворота «Локомотива». Мампасси зачем-то пошёл в зону Наира, помешав ему сыграть головой: мяч попал в штрафную Худякова, где Зайнутдинов упал после контакта с Бариновым. Судьи решили не наказывать железнодорожников 11-метровым. Пожалуй, справедливо, так как это, скорее, было похоже на игровое столкновение, нежели на фол. Больше вопросов оставил эпизод с наступом Мампасси на ногу Карраскалю.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч ТВ» в YouTube.

На исходе часа матча Березуцкий вернулся к схеме с тремя центральными защитниками. Видимо, опасался контрвыпадов «Локомотива» в раскрывавшейся игре, поэтому добавил Бруно Фукса в линию оборону, убрав Мухина. Экс-опорник железнодорожников выделялся сегодня как минимум заряженностью на борьбу: 32 раза встретился с мячом, совершил три отбора и один перехват, трижды сфолил. Старался поддерживать атаку как умеет – нанёс один удар (неточный) и отдал одну ключевую передачу. После замены Мухина красно-зелёные получили пространство в опорной зоне красно-синих, а вот заходить в штрафную им было непросто.

Замены и тактические перестановки не сделали игру острее. Счёт ударов в створ во втором тайме – 3:0 в пользу ЦСКА (всего – 8:4). Но в концовке оборона «Локомотива» просто развалилась: сумасшедший момент у вернувшегося после травмы Заболотного, загубленный Эджуке выход два в один и, наконец, тот самый страшный армейский стандарт. И кто затолкал мяч в ворота Худякова – Фернандес! Не зря Марио спешил на поле, забыв о пережитой травме.

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