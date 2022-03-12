Конфликт идеально разозлил Роналду! Криштиану оформил хет-трик и побил мировой рекорд

Криштиану Роналду сделал первый хет-трик после возвращения в «Манчестер Юнайтед»! Три гола португальца принесли манкунианцам домашнюю победу над «Тоттенхэмом» (3:2) в 29-м туре АПЛ. Ещё по ходу матча «МЮ» отреагировал в соцсетях на это событие, написав, что Роналду установил мировой рекорд по количеству голов в официальных матчах. Теперь у нападающего 807 забитых мячей на клубном уровне и за сборную Португалии. Прежний рекорд принадлежал игравшему «сто лет назад» австрийцу Йозефу Бицану, которому статистики насчитали 805 голов.

Криштиану мощно ответил на критику. Он пропустил последний матч манкунианцев с «Манчестер Сити», сообщив медицинскому и тренерскому штабу, что не может работать из-за проблем с бедром. Однако Роналду отсутствовал в день дерби не только на поле, но и вообще на стадионе. Вместо того чтобы поддержать команду, улетел в Португалию. Партнёры были шокированы поступком нападающего.

Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник дал комментарий, в котором чувствовалась какая-то отстранённость, а не желание защитить свою звезду.

«Я должен верить своему медицинскому отделу… Это просто факт. Игроки говорят врачу, что они травмированы и не могут играть. Я должен принять это как тренер. Не могу заставить футболиста играть, если он считает, что у него травма».

В английских СМИ пишут о серьёзных разногласиях между Рангником и Роналду. Высказывались мнения, что причина отъезда Криштиану вовсе не в травме. Этот конфликт и его широкое обсуждение идеально разозлили нападающего.

Криштиану мог пропустить и матч с «Тоттенхэмом». Он тренировался по индивидуальной программе, восстанавливая физическую форму, а из новостей мы узнали, что последние два месяца Роналду играл через боль. Бедро на самом деле беспокоит нападающего. Оценив своё состояние перед встречей со «шпорами», португалец сообщил Рангнику – готов играть.

Криштиану дважды выводил вперёд «МЮ», тем не менее «Тоттенхэм» дважды отыгрывался. На 12-й минуте Роналду грамотно открылся между линий и после передачи Фреда пяткой нанёс потрясающий дальний удар. В ответ Гарри Кейн забил с пенальти, назначенный за игру Алекса Теллеса рукой. Ещё через три минуты Криштиану ударом в касание реализовал прострел Джейдона Санчо с левого фланга. Однако в середине второго тайма сопернику подыграл Гарри Магуайр, срезавший мяч в собственные ворота.

Только третий гол Роналду стал победным. Забил его Криштиану в фирменном стиле. После подачи углового пришёл в нужную точку в центре штрафной, высоко выпрыгнул и точно пробил головой под перекладину. Гениальное исполнение! Так играть в 37 лет может только он, хотя в истории АПЛ был один более «старый» хет-трик: Тедди Шерингем забил три мяча в августе 2003 года, будучи на 111 дней старше, чем португалец сегодня.

Теперь у Криштиану 18 мячей в 31 матче за «МЮ» в нынешнем сезоне. Кстати, Роналду забил «Тоттенхэму» и в первом круге. Вот этот гол:

Роналду тащит «МЮ» в топ-4 на фоне слухов о том, что он может воссоединиться с Зинедином Зиданом в «ПСЖ», если манкунианцы не попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона. Этот хет-трик – 59-й в карьере Криштиану. У Лео Месси на данный момент 55 матчей с тремя и более голами. Ещё один потрясающий статистический факт: португалец забивает не менее 10 мячей в национальных чемпионатах в течение 16 сезонов подряд.

Между тем в АПЛ это лишь второй хет-трик Роналду. Первый он сделал в январе 2008-го в матче с «Ньюкаслом». Эти два события разделили 14 лет и 59 дней. Такой паузы между двумя хет-триками в истории чемпионатов Англии ещё не было.

«Манчестер Юнайтед» стал первым клубом АПЛ, достигшим отметки в 400 домашних побед. Но самое важное для болельщиков манкунианцев – возвращение команды в топ-4. Пусть даже у конкурентов есть преимущество по потерянным очкам.