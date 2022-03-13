ЦСКА стал гораздо сильнее по сравнению с осенью. Но уязвимые места у команды остались

ЦСКА снова одержал победу в крайне трудном матче, забив в концовке. Игра с «Локомотивом» полностью вписалась в тенденцию весны – команде Алексея Березуцкого всякий раз было непросто (в том числе со «Спартаком», где даже при 1:0 шла игра «50 на 50»), но она находила внутри себя резервы и отыскивала возможности для финишного рывка.

Важно понимать, что ключевые факторы промежуточных успехов ЦСКА выходят за рамки эфемерного понятия «характер». Безусловно, этот самый характер всякий раз присутствовал – но не становился ни главной, ни тем более единственной причиной. Даже если взять сугубо вчерашний матч, то по количеству созданных моментов ЦСКА соперника превзошёл (15 на 4 по ударам из штрафной, 3,83 на 1,11 по xG), так было и в играх с «Нижним Новгородом» и «Сочи». Просто забивать победные мячи удавалось лишь в концовке.

Факторы, вытянувшие ЦСКА наверх

Дерби с «Локомотивом» подчеркнуло и закрепило сильные стороны нынешнего ЦСКА, благодаря которым команда залезла в тройку. А позже, очень вероятно, продолжит своё движение вверх.

1) Гибкость. Это качество было свойственно команде Березуцкого ещё осенью, сейчас же она в очередной раз напомнила об умении перестраиваться исходя из хода матча и особенностей соперника.

Первые встречи весны ЦСКА провёл по схеме с тремя центральными защитниками – скорее всего, это было нужно для контроля ширины, поскольку все оппоненты («Спартак», «Сочи», «Нижний») также играли по 5-Х-Х и могли поднимать вверх латералей, растягивая линию атаки по горизонтали.

ЦСКА празднует победный гол Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат"

С «Локомотивом» ЦСКА использовал другую модель 4-2-3-1 (4-4-2 при обороне). В ней Языджи стал центрфорвардом, Зайнутдинов – «десяткой», а Обляков и Гбамен – двумя опорниками. Такую структуру армейцы наигрывали в течение двух первых сборов в Кампоаморе, только тогда пару в передней линии составляли Заболотный и Языджи. Но сейчас Заболотный не был готов играть с первых минут, соответственно, пришлось искать альтернативы.

ЦСКА спокойно разобрал чужую структуру и организовал классический прессинг 4-4-2, в котором один из нападающих накрывал центральных защитников, другой играл по опорнику «Локомотива». Дальний фланговый полузащитник заужал позицию по второму опорнику, все ближние к мячу соперники оказывались закрытыми. Вроде бы ничего сверхъестественного, но железнодорожники на протяжении первого тайма так и не адаптировались – их качество выхода из обороны оказалось чрезвычайно низким, чаще всего они просто били вперёд и пробовали цепляться за подборы.

Во втором тайме ЦСКА вернул 3-Х-Х, стал получать преимущество в начале атаки и больше атаковать флангами. Благодаря переходу удалось взять мяч под контроль, процент владения в финальной 15-минутке резко повысился — до 73 на 27.

2) Потрясающее влияние на игру от Карраскаля. Сейчас много пишут о новичках ЦСКА, под номером один почти везде фигурирует Языджи – ведь именно он забивает больше всех. Но мой личный рейтинг пока возглавляет именно Карраскаль. Он оказывает наибольшее влияние на игру, заметен в каждом матче, выполняет колоссальный объём индивидуальных действий. В матче с «Локомотивом» колумбиец набрал 16 попыток дриблинга (9 успешных), создал супермомент после индивидуальных действий на правом фланге (развернулся и пробил), организовал первый гол ЦСКА, в очередной раз накрутив соперников в середине и отправив мяч в штрафную.

Также Карраскаль полезен и в прессинге, он агрессивный в единоборствах, иногда даже чересчур. В первом тайме своим рывком колумбиец заставил ошибиться Едвая (и опять же – это был супермомент для гола). А суммарно от флангового нападающего последовало 7 передач в штрафную, 3 передачи под удар и 6 ударов. Единственная причина, почему Карраскаль пока не попадает во всевозможные заголовки – отсутствие прямых результативных действий.

3) Мощь и атлетизм Гбамена, его работа на подборах и перехватах. С появлением Гбамена опорная зона ЦСКА стала более сбалансированной. У ивуарийца нет явных ограничений ни в оборонительной части, ни в атакующей. Для обороны он очень силён физически, хорошо ведёт статичные единоборства и много играет на перехватах. Для созидания у него хороший корпус, позволяющий прикрывать мячи при приёме, адекватная техника и плеймейкинг. Мухину начало атаки даётся гораздо тяжелее.

А ещё Гбамен выполняет большой объём – в каждом весеннем матче по 30 единоборств и по 10-15 подборов и перехватов. У новичка ЦСКА есть минусы (или, по крайней мере, погрешности), о которых мы поговорим ниже, но сугубо на сегодняшний день для структуры ЦСКА его появление стало плюсом.

Иван Обляков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат"

4) Ключевые действия Языджи. Не уверен, что Языджи показывает свой максимальный уровень на позиции форварда. Это не совсем его амплуа, он всё же любит атаковать не только в передней линии, но и из глубины. И даже в матче с «Локомотивом» мы видели, как часто турок уходил в оттяжку, строил связки, подыгрывал партнёрам пятками. А вот заполнение зоны штрафной партнёрами следовало не всегда – этот алгоритм Березуцкому стоит отладить.

Но сам факт того, что Языджи приносит пользу на разных участках поля, выполняет ключевые действия в каждом матче и приносит победы, говорит о многом. Это как раз то, зачем Юсуфа и брали.

5) Возросший уровень и суммарный опыт основного состава, который и позволяет «дожимать». Мы помним, как умел выжимать результат на последних минутах или просто в тяжёлых матчах прежний ЦСКА, с Игнашевичем, Березуцкими, Вернблумом, Тошичем и другими. Также помним, как постоянно жаловался на излишнюю молодость игроков Виктор Гончаренко – обновлённый ЦСКА, наоборот, постоянно упускал очки и вставал во втором тайме.

Сейчас ЦСКА получил двух игроков, которые в разное время котировались в Европе очень высоко и стоили по € 25-30 млн каждый. Приехал Карраскаль – известно, что пусть и не беспроблемный, но парень с характером. За счёт селекции клубу удалось повысить не только уровень основного состава, но и его суммарный опыт. На мой взгляд, это напрямую влияет на умение команды дожимать в концовке.

В чём ЦСКА нужно прибавлять

Только давайте всё же не будем пока превозносить ЦСКА. У команды всё ещё сохраняются уязвимые точки. Да и в целом структура игры не настолько крутая и стабильная, как у «Зенита» или «Динамо».

Конкретно после «Локомотива» возникло четыре вопроса.

Точно ли Медина – игрок стартового состава? Пока из всех новичков по парагвайцу наиболее сдержанное мнение. Он мало обостряет, теряется в ключевых моментах, ошибается при приёме в первом касании. Да и комбинационный склад, который ему вроде бы свойственен, пока проявляется слишком редко. В дерби с «Локомотивом» было несколько качественных эпизодов, в том числе обыгрыш соперников на правом фланге в первом тайме с последующим разворотом атаки налево. Но всё же общее влияние Медины на игру низковато. Обляков как левый защитник при игре в 4-4-2 – не слишком ли большой риск? Именно зона Облякова стала единственной, где «Локомотив» стабильно имел преимущество. Керк в первом тайме терзал свой фланг, совершил множество обводок, прорывов и доставок мяча в штрафную. ЦСКА даже немного повезло, что Керк оказался ограничен в конкретике и ни одна из его передач не дошла до адресата. С другой стороны, альтернатив Облякову на фланге не то чтобы много. Прибавит ли Дивеев? Начиная с осени прошлого года у него снизилась надёжность. Вот и в субботу он не избежал ключевой ошибки, пролетев мимо мяча и не перестроившись при пропущенном голе. Способен ли Гбамен стать более концентрированным и надёжным? Я просто сразу вспомню момент, который выглядел вопиющим. Выход один на один Жемалетдинова во втором тайме (тот самый, при 1:1, когда Рифат не попал в пустой угол) возник именно из-за разгильдяйства Гбамена – он утащил мяч к флангу, передержал его, потерял – и пошла быстрая атака через пустую опорную зону. Мухин оттуда тоже убежал. Проблема в том, что при очень солидной игре в целом, при мощи и атлетизме и качественной работе с мячом схожих моментов у Гбамена набирается по несколько в каждой игре. Они встречались и в матче со «Спартаком», и с «Сочи». А ещё есть вопросы по контролю пространства за спиной – Гбамен излишне фокусируется на происходящем перед собой, нацеливается на мяч и возможный перехват, а соперники уже открываются между линиями. Компактность рушится.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат"

Это пока не хроническая болезнь, а всего лишь начальные симптомы. И повторю, что даже при этих ошибках Гбамен приносит очень много пользы. Но если он избавится от обрезов и потерь концентрации, ЦСКА станет ещё более сбалансированной командой. И шансов на второе место окажется ещё больше.



Использованы данные Wyscout.