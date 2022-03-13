Снежный футбол в марте — норма не только для России. В МЛС сыграли почти в сугробах

В главной американской лиге возобновился сезон, и, пока нет больших событий, радуют сюжеты вокруг спорта. В Бостоне играли «Нью-Инглэнд Революшн» и «Реал Солт-Лейк-Сити». При минус шести градусах, что терпимо, зато всё поле «Джиллетт Стэдиум» завалило снегом. Расчищать его смысла не было — снег валил постоянно. Так что командам пришлось достать оранжевый мяч и адаптироваться к новым условиям. Особой иронии ситуации добавили белые цвета гостевой формы «Реала».
Посмотрите на этот зимний футбол.
Одному человеку, впрочем, погода точно была в радость. Исландец Арнор Траустасон, видимо, так соскучился по снегу, что на 22-й минуте после неудачной атаки просто лёг на газон и сделал снежного ангела.
Сам матч получился очень бодрым — 2:3. Все голы были забиты во втором тайме, причём «Реал Солт-Лейк» совершил камбэк с 2:0. К 62-й минуте Эммануэль Боатенг и Жози Алтидор создали, казалось, комфортное преимущество, но с 78-й гости перевернули игру. Сначала отличился Серхио Кордова, а на 88-й и 90+3-й минутах — Джастен Глэд и Тейт Шмитт зафиксировали победу.
- 13 марта 2022
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