У «Спартака» отняли два гола, а «Краснодару» подарили пенальти? Разбор судейства матча дня

Матч «Спартак» – «Краснодар» оказался богат на спорные судейские решения. Арбитр в поле Евгений Кукуляк и работавший на VAR Владимир Москалёв, сами того не желая, стали главными действующими лицами игры в Москве. Причём пострадавшими от решений рефери могли считать себя обе стороны. Разбираем все спорные эпизоды с экспертом «Чемпионата», судьёй Игорем Федотовым.
«Спартак» пропустил уже на 5-й минуте, но ещё через пять минут отыгрался – Бакаев забил с паса Николсона. Однако видеоповторы помогли судьям зафиксировать минимальный офсайд у ямайца перед получением передачи из глубины поля от Мозеса. По мнению Федотова, это достаточно простой и очевидный момент:
«Офсайд у игрока «Спартака» был виден изначально, даже без разлиновки. Левая нога Николсона была впереди, гол отменён верно».
Следующий спорный эпизод произошёл на 37-й минуте. Теперь судейским решением остались недовольны в Краснодаре. Кукуляк назначил 11-метровый в ворота Сафонова, зафиксировав игру рукой Ильина. Решение арбитра вызвало вопросы, так как мяч попал в нападающего от своего же голкипера. В подобных моментах УЕФА рекомендует не ставить пенальти.
Тем не менее Федотов и здесь поддержал Кукуляка:
«Момент с 11-метровым в ворота «Краснодара» очень сложный. Можно было бы сказать, что по правилам, когда мяч от своего игрока попадает в руку и рука при этом находится не выше плеча, это не фол. Но тут-то рука отставлена в сторону, игрок соперника был сзади. VAR не полез в этот момент, их понять можно – для судей это не явная и очевидная ошибка. Рука отставлена в сторону, неестественное положение, и следующим касанием игрок «Спартака» мог нанести удар по воротам».
Третий момент – из второго тайма. На 56-й минуте при счёте 1:1 во второй раз отменили гол Николсона. Тут уже рука была против «Спартака». Москалёв разглядел на повторе нарушение ямайца в атаке.
«Что касается отменённого гола Николсона, то мяч действительно попал ему в руку, и после этого незамедлительно был забит гол. Отмена гола правильная. Раз гол забит сразу после руки, или сразу после неё была создана ситуация для того, чтобы забить, то попадание мяча в руку – это фол».
Наконец, победный гол «Краснодара» с пенальти. Спартаковцы позволили сопернику доставить мяч в штрафную Селихова, и Сперцян упал в борьбе с Умяровым и Мартинсом Перейрой. Повтор убедил судей на VAR, что легионер из Люксембурга ударил по ноге полузащитника «быков».
«Мартинс зацепил соперника в момент, когда игрок «Краснодара» замахивался, – объясняет Федотов. – Подбил правую ногу Сперцяну в момент удара по мячу, по повтору из-за дальних ворот это видно. 11-метровый в ворота «Спартака» назначен по делу – нарушение было».
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч ТВ» в YouTube.
Таким образом, бригаду Кукуляка можно поддержать по всем эпизодам. Арбитры справились со сложной игрой.
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