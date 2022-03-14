«Какой бразилец? Русский мужик!» Фернандес – футболист в железной маске

ЦСКА скис во втором тайме с «Локо». Команда устала, пропал темп – требовался герой, который, хоть уже и не носит маску, но способен всё изменить. И никто не удивился, когда им стал Марио Фернандес. В добавленное время после подачи углового он растолкал всех и пропихнул мяч в сетку. Величие. Хотя ещё неделю назад все убрали бразильца из фэнтези-команд. Он получил травму и не должен был играть с «Локо».

«Всё серьезно – у него сотрясение мозга и перелом носа», – сказал Березуцкий после «Нижнего». И, казалось, автоматически отправил Марио лечиться на несколько недель. Но уже на следующий день сайт ЦСКА сообщил, что подобное повреждение – ерунда. И Фернандес готовится к игре с «Локо» под наблюдением врачей. В итоге он вышел в старте. Отыграл весь матч, а в конце оказался самым активным на добивании.

«Марио – уникальное явление в российском футболе. Бразильский игрок с русским характером. Дорогого стоит. Спустя час после прошлой игры он уже сказал, что будет готовиться к «Локо». Но он всегда так говорит, а потом у него находят повреждения. Он мог сегодня не сыграть, но для него нет «не могу». Видимо, если только ногу оторвёт», – Березуцкий после игры точно описал отношение Марио к работе.

Сам Фернандес, рассказывая о случившемся, казалось, рассуждал об обычных вещах: «Я в очередной раз сломал нос. Давно такого не случалось, но вновь произошло. На протяжении недели не знал, смогу ли я сыграть. У меня всю неделю был отёкший и опухший нос, но всё уже хорошо. Слава богу, всё прошло. Сам я бы с этим не справился, вся благодарность господу богу», – цитата из интервью клубной пресс-службе.

Интересно, что голова (в том числе нос) – самое травмируемое место Фернандеса. Всего у защитника 10 подобных повреждений за 10 лет в России. То есть что-то ломается примерно раз в год.

Впервые он сломал нос через четыре месяца после приезда в Россию в матче с суровыми мужчинами из «Тюмени». Видимо, тогда он ещё относился к этому очень серьёзно, поэтому тут же улетел в Барселону за специальной маской. Но она ему не подошла – только 45 минут в ней в следующем матче и пропуск одной игры. Дальше мы увидели защитника без маски и с таким же желанием бороться.

В следующем году у него случилось сотрясение мозга, а в 2015-м вновь полетел нос. Потребовались операция и пять дней на восстановление. Что дальше? Снова стартовый состав. Потом случались и ЧМТ, и ушиб тканей височной области, но восстановление занимало не больше недели. Самая грустная травма – рецидив с носом перед Кубком Конфедераций в 2017-м. Тогда он пропустил турнир, сделал ещё одну операцию и снова надел маску. На этот раз на три месяца. В марте 2021-го с Марио, казалось, случилось страшное – после столкновения с соперником его уносили на носилках. И что вы думаете? Три дня — и он снова на поле!

И это ещё не вспоминаем прочие травмы. Самая жуткая – ушиб спины во время Евро-2020. Тогда его тут же списали и отправили лечиться. Даже Черчесов не питал особых надежд. Но над Марио поколдовали, и он был готов уже к следующему матчу.

Точнее всех описал отношение Марио к себе его одноклубник Игорь Дивеев: «Марио – настоящий боец. Никогда не скажет, что ему больно. Ударили его, спрашиваешь: «Как ты?» – «Всё отлично, всё хорошо». Будет биться, пока не умрет. Русский мужик. Какой бразилец? Только не говорит по-русски, конечно, но понимает. Бразильцы, испанцы, они такие – чуть наступил — и всё. А Марио не такой».

После последней травмы ему даже не потребовалась маска. И есть ощущение, что он её больше не наденет. Зачем? Железная маска, заточённая в характере, всегда с ним. И она точно перебивает все небольшие царапины, которые другие называют травмами.