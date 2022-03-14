Месси и Неймара освистали в Париже! Фанаты «ПСЖ» взбунтовались

«ПСЖ» лихорадит: клуб снова вылетел из Лиги чемпионов, лидеров освистывают, а президента Нассера Аль-Хелаифи призывают уйти.

Протесты фанатов. Начало

Протесты фанатов начались месяц назад: ультрас были недовольны руководством «ПСЖ», а также игроками, которые, по их мнению, выглядели немотивированными. Триггером стал вылет из Кубка Франции – клуб не дошёл до четвертьфинала, хотя за последние семь лет брал трофей шесть раз. Крупная группировка Collectif Ultras Paris выпустила заявление, в котором указала, что терпение «достигло предела», поэтому они больше «не признают этот клуб».

Collectif Ultras Paris объединение болельщиков «ПСЖ» «Клуб слишком долго предлагал нам образ, который мы больше не поддерживаем. Клуб хочет быть глобальным брендом. Он до такой степени одержим продажей футболок, что забыл о своём наследии. Клуб оскорбляет болельщиков, играя дома в выездной форме. Это клуб, который собирает звёзд, как избалованный ребенок, не беспокоясь о спортивных последствиях. Кажется, «ПСЖ» мечтает так много, что создаётся впечатление, будто сезон начинается в феврале и что он игнорирует внутренние трофеи».

Вслед за словами последовали дела: на матче с «Ренном» в феврале первые 25 минут матча фанатский сектор пустовал – CUP никого не пропускал на трибуны. Затем они заполнились, но до конца тайма оттуда не донеслось ни выкрика. Во втором тайме перформанс продолжился – на трибунах появилось несколько баннеров. Призывали уважать женскую команду, а «единственным треблом сезона» назвали «неуважительное руководство, ленивых игроков и футболки без наших цветов». Баннеры сменяли друг друга, досталось почти всем:

спортивному директору: «Леонардо: время уходить?»;

игрокам: «Запущенная команда без дисциплины; наёмники, которым переплачивают», «Мы поём со страстью, а игроки без мотивации»;

руководству: «Леонардо, Рибес, Пьен, Раме, Аллегре – менеджмент, который воняет дерьмом, и это видно!»

Скандал с президентом. Он обещал прикончить сотрудника «Реала»

Больше болельщики не протестовали – пока не случился вылет из Лиги чемпионов. Для «ПСЖ» этот провал уже не первый: за десять лет, что шейхи рулят клубом, команда регулярно выходила в плей-офф, но до финала добралась лишь однажды – в 2020-м. На фоне космических вливаний в клуб ради главной цели – победы в ЛЧ – статистика для болельщиков выглядит удручающе.

«ПСЖ» в Лиге чемпионов



Сезон-2012/2013 – вылет в 1/4.

Сезон-2013/2014 – вылет в 1/4. Клуб играл с «Челси»: победа дома 3:1, а вот в Лондоне поражение 0:2. «Челси» прошёл дальше по правилу выездного гола.

Сезон-2014/2015 – вылет в 1/4. «ПСЖ» проиграл «Барселоне» в двух матчах.

Сезон-2015/2016 – вылет в 1/4. В первом матче с «Манчестер Сити» клуб сыграл вничью, в ответном уступил.

Сезон-2016/2017 ­– вылет в 1/8. В первом матче «ПСЖ» обыграл «Барселону» 4:0, а во втором мощно влетел со счётом 1:6.

Сезон-2017/2018 – вылет в 1/8. «ПСЖ» дважды проиграл «Реалу».

Сезон-2018/2019 – вылет в 1/8. «ПСЖ» обыграл «Манчестер Юнайтед» на выезде 2:0, а дома проиграл 1:3. В конце ответного матча «МЮ» реализовал пенальти, который арбитр назначил за игру рукой Преснеля Кимпембе.

Сезон-2019/2020 – поражение в финале. «Бавария» выиграла с минимальным счётом 1:0.

Сезон-2020/2021 – вылет в полуфинале. В первом матче с «Сити» «ПСЖ» вёл 1:0, но потом отдал игру. Как итог – вылет с общим счётом 1:4. Французские газеты не скрывали очередного разочарования: называли это полным фиаско и безысходностью.

И вот «ПСЖ» снова вылетел. Команда приехала на «Бернабеу» с преимуществом в один мяч (дома сыграли 1:0), начала бодро (Мбаппе забил на 39-й минуте), но потом рассыпалась. Доннарумма ошибся, «Реал» сравнял, а потом за две минуты Бензема забил ещё два и вывел Мадрид в 1/4 финала.

Непонятно, кто был недоволен очередным фиаско больше – болельщики или президент клуба. Корреспондент Movistar Моника Марчанте сообщила, что после финального свистка Аль-Хелаифи быстро спустился в подтрибунку и, громко ругаясь и колотя по всему, что попадалось под руку, двинулся в сторону судейской. Президент искал главного арбитра матча Данни Маккели, чтобы выразить недовольство его работой в моменте с первым голом «Реала». Маурисио Почеттино на пресс-конференции сказал, что был фол Бензема на Доннарумме, а Маккели, который не свистнул, совершил грубую ошибку. Аль-Хелаифи не нашёл судейскую – вместо этого он вломился в комнату Мехии Давилы, полевого делегата «Реала».

Но до судьи он всё же добрался – в рапорте Маккели говорится, что президент «ПСЖ» «вёл себя агрессивно и пытался зайти в судейскую». Аль-Хелаифи просили уйти, но он заблокировал дверь, а после ударил по флажку резервного арбитра так сильно, что сломал его. Всё это снял на видео сотрудник «Реала», за что досталось и ему. По сообщениям испанских СМИ, Аль-Хелаифи, заметив съёмку, пригрозил работнику мадридского клуба: «Я тебя убью».

Позже Леонардо потребовал от сотрудника «Реала» удалить видео, но это не помогло – ролик остался в памяти телефона снимавшего. УЕФА уже заявил об открытии дисциплинарного дела.

Протесты фанатов. Продолжение. Под ударом – Месси и Неймар (Мбаппе помиловали)

Аль-Хелаифи досталось и от фанатов – ультрас призвали его уйти. Вот их полное заявление:

«Неприемлемое и неизбежное разочарование, которого мы боялись и которое предвидели, к сожалению, произошло. Как у вас может быть настоящий план на игру, если ваша команда — это не что иное, как кучка «звёзд», которые едва взаимодействуют друг с другом? Как тренер может быть уважаемым хозяином раздевалки, если он явно не принимает решения? Как вы можете говорить о грандиозных планах, когда довольствуетесь тем, что машете игрокам с трибуны и вас чаще видят на модных показах, чем на встречах с болельщиками?

У нас не короткая память. Мы знаем, чем обязаны президенту Нассеру Аль-Хелаифи, но нам также ясно, что он не подходит для этой работы. Нынешняя ситуация в клубе требует полной реорганизации на всех уровнях в будущем и ежедневного присутствия его президента. Наш «ПСЖ» заслуживает людей, которые ему служат, а не тех, кому служит он. Мы будем говорить до тех пор, пока в клубе не произойдут крупномасштабные изменения. Мы делаем это в интересах «ПСЖ», а не бренда, не маркетингового продукта».

Во время матча с «Бордо» ультрас добрались до Неймара и Месси: каждое их касание по мячу они встречали оглушительным свистом, а в их адрес с трибун летели проклятья и средние пальцы. А вот Мбаппе, наоборот, аплодировали. Ненависть к суперзвёздам настолько сильна, что Неймара освистали даже после гола.

На трибунах снова появились баннеры: «Руководство – в отставку» и ещё один про Леонардо – «Мбаппе – в «Реале», Леонардо – у позорного столба».

Фанаты «ПСЖ» явно устали. Столько лет их клуб накачивали деньгами, покупали суперзвёзд, а оказалось, что эта схема не всегда работает. Оказалось, что не всё можно купить.