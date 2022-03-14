Англия будет фаворитом на всех ближайших турнирах. У неё выросло топ-поколение

Букайо Сака, Джейдон Санчо, Трент Александер-Арнольд, Фил Фоден, Мэйсон Маунт, Рис Джеймс и другие — в Англии внезапно появилось очень много крутых футболистов, хотя ещё недавно о таком тренде британцы только мечтали. После поколения Стивена Джеррарда, Фрэнка Лэмпарда и Уэйна Руни случился спад, который привёл к провалу англичан в конце 2000-х. Про невыход на Евро-2008 вы прекрасно помните (Хорватия «казнила» Англию и подарила путёвку России), а на ЧМ-2010 англичане со сложностями вылезли из группы со Словенией, Алжиром и США. Дальше случился разгром от Германии с голом-фантомом Лэмпарда. Тогда англичане поняли, что системе подготовки футболистов необходимы коренные перемены, и провели революцию.

Джейдон Санчо (второй справа) Фото: Marc Atkins/Getty Images

В чём заключались реформы?

Изменения начались в 2010 году и заключались в действиях по трём основным направлениям. Первое касалось документарной базы. Англичане придумали два концепта для развития молодёжи («План развития элитных игроков Премьер-лиги» и «ДНК Англии»), которые сделали базовыми для всех.

План вводился на клубном уровне (для детей младше 16 лет) и предполагал увеличение количества тренировок (в сравнении со сверстниками из других стран англичане тренировались мало), расширение разнообразия турниров и введение дополнительных факторов во время игры. К таким относилось, например, неожиданное включение музыки во время матчей детей – голы, забитые в это время, считались за два, а юные футболисты так развивали навыки игры в сложных условиях.

Документ «ДНК Англии» стал логическим продолжением «Плана». Но он касался только игроков сборных Англии всех возрастов. Цель документа – создать эффективно работающую вертикаль подготовки кадров для основной сборной. Реформаторы, среди которых был и будущий тренер сборной Гарет Саутгейт, предложили:

пробудить страсть к игре за сборную (через индивидуальные беседы и массовые тренинги);

внедрить определённый стиль игры для сборных всех возрастов;

искать игроков под выбранную модель;

установить общую философию тренировочного процесса. Один из идеологов «ДНК Англии» Дэн Эшворт комментировал главный пункт в плане так: «В идеале все возрасты должны тренироваться одинаково. Разница должна быть лишь в размере футболок»;

развивать спортивную науку и медицину.

Перечислять все нововведения, привнесённые командой Дэна Эшворта (тогда технического директора Футбольной ассоциации (ФА), а сейчас технического директора «Ньюкасла»), Гарета Саутгейта, Тревора Брукинга (директора по развитию ФА) и Мэтта Крокера (главы департамента по развитию игроков и тренеров), можно довольно долго. Они повлияли на улучшение инфраструктуры, и в Англии построили аналог французского Клерфонтена (главного футбольного центра Франции, который выпустил Анри, Мбаппе и других топов) и тысячи полей в неблагополучных районах. Четвёрка функционеров сделала ставку на контроль мяча (и на тренировках дети стали возиться с ним около 70% времени) и вырастила тысячи новых тренеров, чтобы хватало на каждого футболиста в стране.

Всё было просто и сразу заработало?

Ответ очевиден: нет.

Во-первых, футбольная ассоциация (ФА) хотела решить проблему, введя лимит на легионеров, но одумалась из-за отказа клубов. После этого концентрироваться стали на базовом правиле: больше игроков = больше потенциальных талантов = больше шансов на решение проблемы.

Во-вторых, для старта работы системы понадобилось несколько лет. И первые признаки этого появились в 2017 году.

Какое влияние оказали реформы?

Английские молодёжные сборные произвели фурор за год до ЧМ в России. Команда U19 выиграла юношеский Евро, U17 проиграла по пенальти в финале Евро, но выиграла ЧМ. U20 тоже стала чемпионом мира. Важно оговориться: после этого ни одна английская сборная не сыграла даже в финале. Ни одна — кроме основной.

Планомерное развитие привело к лучшим результатам главной сборной с 1970-х годов. Англия последовательно сыграла в полуфинале ЧМ-2018 и финале Евро-2020. На чемпионат мира в Катар она поедет в ранге одного из фаворитов. Если посмотреть на трансферную стоимость сборных, то Англия лидирует в рейтинге с огромным отрывом. Состав британцев оценивается Transfermarkt в € 1,23 млрд, тогда как ближайшие преследователи французы уступают почти € 300 млн.

Рахим Стерлинг Фото: Michael Regan/Getty Images

Работа системы заметна и по количеству английских игроков в АПЛ. До сезона-2013/2014 их число не превышало 200 человек, а к розыгрышу-2021/2022 достигло 263. Если сравнить количество минут, то в двух последних сезонах (полноценных, т.е. без учёта нынешнего) английские игроки получают наибольшее время за последние 15 лет – 264 и 280 тысяч минут соответственно.

В Лиге чемпионов тенденция такая же – число английских игроков в 32 лучших клубах Европы растёт. До сезона-2012/2013 их не было больше 30, а за последние шесть лет этот порог неизменно преодолевается (рекорд поставлен в сезоне-2021/2022 – 55 человек). Англичане всё ещё существенно уступают бразильцам и испанцам (у них по 60-90 человек почти в каждом сезоне), но в ближайшие годы может нарушиться и эта тенденция. Таланты из 2017-го начали раскрываться уже сейчас (Санчо, Фоден, Каллум Хадсон-Одои, Маунт), но совсем скоро их число ещё увеличится.

Ещё одно подтверждение эффективности работы системы – трансферная стоимость игроков.

В топ-25 самых дорогих игроков мира сейчас входят 10 англичан (40%).

У Англии сразу 36 футболистов в возрасте до 23 лет, трансферная стоимость которых превышает € 10 млн. У лидирующей Франции таких 44.

Рис Джеймс Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Как раз вместе с Францией Англия (а ещё Бразилия) идёт букмекерским фаворитом на победу на ЧМ в Катаре. За неё говорит бэкграунд прошлых турниров и средний возраст состава (25,2 года — шестой результат в мире). Если не получится там, то к ЧЕ-2024 в Германии английский состав точно подойдёт в самом прайме. Правда, тогда риск потерять ещё одно суперпоколение будет слишком велик.