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Самые дорогие трансферы в истории футбола — Бэйл, Погба, Неймар, Мбаппе, Коутиньо, Роналду, Гризманн, Азар, Лукаку

Почти все трансферы за € 100+ млн — провальные. Разбор 12 переходов
Михаил Рождественский
Самые дорогие трансферы в истории футбола
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На одного Мбаппе приходится несколько Азаров и Коутиньо.

Трансферный рынок в Европе за последние десятилетия заметно раздулся. Суммы сделок росли с начала века, а в 2013-м была преодолена психологическая отметка в € 100 млн. С тех пор случилось 12 трансферов, переваливавших за сотку. И в этом ряду вырисовывается любопытная закономерность. Разбираемся на примере каждой сделки.

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Гарет Бэйл, из «Тоттенхэма» в «Реал» за € 101 млн

Первым был Бэйл. К 2013-му он превратился в одну из главных звёзд АПЛ, и Флорентино Перес захотел купить его в «Реал». Переговорщик достался непростой — глава «Тоттенхэма» Дэниел Леви долго торговался и в итоге вытянул из президента мадридского клуба рекордную сумму.

Бэйла считали наследником Криштиану Роналду и будущим обладателем «Золотого мяча». В первые сезоны валлиец действительно был суперзвездой, но в полной мере вложенные деньги так и не оправдал. Роналду (за которого, к слову, заплатили меньше) оставался главной силой в атаке вплоть до ухода, а Бэйл постепенно сбавлял и даже ввязывался в войну с «Реалом» и его болельщиками. Трансфер Гарета не провальный, но от него явно ждали гораздо большего.

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Бэйл всё ещё в «Реале». После аренды в «Тоттенхэм» в прошлом сезоне 32-летний вингер вернулся в Мадрид. В этом сезоне у него всего четыре матча в Примере и один гол. Летом у Гарета истекает контракт, и продлевать его явно никто не собирается.

Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Поль Погба, из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за € 105 млн

Вторым стомиллионником стал Погба. В 2016-м «МЮ» вернул своего бывшего полузащитника и установил новый рекорд — € 105 млн. На тот момент Поль был ключевым игроком «Юве», выдавал крутую статистику в Серии А (8 голов и 12 передач в последнем сезоне в Италии) и при этом оставался перспективным (ему было всего 23 года).

В «МЮ» Погба был и остаётся максимально противоречивым игроком. Временами он выдаёт перформансы мирового уровня, но стабильности нет и близко. Поначалу Полю мешали конфликты с Жозе Моуринью, а в последние годы их заменили проблемы с мотивацией и травмами. В сезоне-2019/2020 француз не сыграл и половины матчей в АПЛ и оформил по «гол+пас» всего 1+3, а в последовавшем за ним чемпионате сделал 3+3 в 26 встречах. Это при том, что Погба ориентирован на атаку.

В этом сезоне Погба частично вернул свою былую форму и даже стабильность, но летом у него истекает контракт с «МЮ». И пока всё идёт к тому, что 28-летний хавбек сменит клуб.

Фото: Michael Regan/Getty Images

Неймар, из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн

Особый случай. Неймар в 2017-м — суперзвезда, третий после Месси и Роналду. При обычном трансфере за него заплатили бы рекордные деньги, но на деле сумма получилась просто неприличной. «ПСЖ» активировал отступные в контракте бразильца и вдобавок обошёл финансовый фэйр-плей — формально Неймар выкупил себя сам.

Цель приглашения Неймара изначально была понятна и не скрывалась. «ПСЖ» к тому моменту уже превратился в гегемона Лиги 1, но никак не мог выиграть Лигу чемпионов. Бразилец, который брал этот еврокубок с «Барсой», должен был помочь осуществить мечту. Что было дальше, вы знаете: несвоевременные травмы, попытки уйти в «Реал», а затем — вернуться в «Барселону». Отпускать Неймара никто не собирался. А когда форвард смирился с тем, что не покинет Париж, оказалось, что главная звезда клуба уже не он, а Килиан Мбаппе (о нём ещё вспомним).

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Сейчас Неймару 30, и вложенные в него безумные деньги он в полной мере так и не оправдал. Да, в ковидный сезон, когда урезали количество матчей, «ПСЖ» добрался до финала Лиги чемпионов. Но в дальнейшем сделать следующий шаг не получилось. В этом сезоне Париж вообще вылетел в 1/8 финала.

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Килиан Мбаппе, из «Монако» в «ПСЖ» за € 180 млн

Тем же летом 2017-го «ПСЖ» взял и Мбаппе. Ещё одна хитрая схема (аренда с обязательством выкупа) позволила улизнуть от санкций со стороны УЕФА, а финальная сумма сделки остаётся неизвестной. В 2020-м Le Parisien сообщал, что Париж уже выплатил за Килиана € 185 млн и может в будущем добавить ещё € 35 млн.

Мбаппе — исключение в этом списке. В отличие от Неймара, француз добился значительного прогресса и превратился в одного из лучших игроков в мире. У Килиана безумная статистика (78 голов в 80 матчах чемпионата в трёх последних сезонах), он стабильно попадает в топ-10 голосования за «Золотой мяч» (в 2018-м стал четвёртым), а сейчас является главной звездой «ПСЖ».

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Что-то общее с другими игроками из этого списка у Мбаппе всё же есть. Это истекающий контракт. «ПСЖ» пытается удержать 23-летнего форварда и предлагает ему рекордную зарплату (по информации The Independent — € 100 млн в год). Но, судя по новостям, летом Килиан бесплатно перейдёт в «Реал».

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Филиппе Коутиньо, из «Ливерпуля» в «Барселону» за € 135 млн

А вот переход Коутиньо — один из самых провальных. Летом 2017-го «Барселона» попыталась переманить бразильца, который тогда был звездой «Ливерпуля». Полузащитник даже подал запрос о трансфере, но английский клуб удержал его. Спустя полгода, зимой 2018-го, сделка всё же состоялась. «Ливерпуль» вытянул из «Барсы» огромную сумму, купил на заработанное Вирджила ван Дейка (летом добавил Алисона) и стал сильнее.

В Коутиньо видели замену Андресу Иньесте, но бразилец не оправдал ожидания. Он не вписался в игру «Барсы» и стал обузой: каталонцам даже приходилось усаживать хавбека на лавку, чтобы не выплачивать «Ливерпулю» бонусы. Сине-гранатовые вдобавок умудрились пострадать от Филиппе напрямую. В сезоне-2019/2020 Коутиньо отдали в аренду «Баварии», а тот взял и положил «Барсе» два в историческом разгроме в Лиге чемпионов — 8:2. С немецкой командой Фил в итоге выиграл главный еврокубок.

Контракт Коутиньо с «Барсой» рассчитан до лета 2023-го. Сейчас он сверкает у Стивена Джеррарда в «Астон Вилле», где играет на правах аренды. Если английский клуб решит выкупить бразильца за € 40 млн, для «Барсы» это будет ещё неплохой исход.

Фото: Marc Atkins/Getty Images

Криштиану Роналду, из «Реала» в «Ювентус» за € 117 млн

Неоднозначный случай. В 2018-м Роналду в пятый раз в карьере и в четвёртый раз с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов. «Ювентус» же за несколько лет дважды добрался до финала, но так и не взял трофей. Криштиану, казалось, был рецептом для победы. «Юве» отвалил € 117 млн, поднял продажи футболок и заполучил суперзвезду.

Роналду в «Ювентусе» не разочаровал. Он по-прежнему был топ-бомбардиром, наколотил 81 гол в 97 матчах Серии А, но к победе в Лиге чемпионов команду не приблизил. «Юве» вылетал от «Аякса», «Лиона» и «Порту» и не доходил даже до полуфинала. Цель достигнута не была — вместо шага вперёд команда сделала шаг назад.

Зарплата Роналду в условиях ковидного кризиса оказалась проблемой для «Юве». Прошлым летом клуб отпустил Криштиану в «Манчестер Юнайтед» за символические € 15 млн. Если при уходе португальца из «Реала» было ощущение величия и триумфа, то в этот раз — скорее, недосказанности.

Фото: Naomi Baker/Getty Images

Антуан Гризманн, из «Атлетико» в «Барселону» за € 120 млн

«Барселона» — король провальных дорогих трансферов. Сделка по Гризманну — именно такая. Антуан в 2019-м был лидером «Атлетико» и недавним претендентом на «Золотой мяч», но хотел больших трофеев. «Барса» же разбрасывалась деньгами и решила выплатить отступные в € 120 млн.

Переход в «Барсу» ударил и по клубу, и по самому Гризманну. Каталонцы вскоре угодили в финансовый кризис и лишились статуса лучшей команды Испании. А француз, за год до перехода публично отказавший сине-гранатовым, так и не смог стать своим и лишился любви болельщиков «Атлетико». Антуан, привыкший к роли главной звезды, попал в компанию Луиса Суареса и Лионеля Месси, играл на непривычных позициях, отрабатывал в обороне и мало забивал.

Прошлым летом Гризманн вернулся в «Атлетико» на правах аренды с правом выкупа. Его контракт с «Барсой» рассчитан до лета 2024-го. Вряд ли каталонцы рассчитывают на 30-летнего высокооплачиваемого футболиста.

Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Жоау Феликс, из «Бенфики» в «Атлетико» за € 127 млн

Замена Гризманну. У «Атлетико» были деньги после ухода Антуана, и в клубе решили вложиться в восходящую звезду. Феликс в сезоне-2018/2019 забил 15 голов в чемпионате Португалии и превратился в главного таланта Европы. Разумеется, для «Атлетико» это был рекордный трансфер.

В «Атлетико» Феликс много играет, но за три сезона не стал явным лидером. Португальцу всего 22, и брали его на перспективу, поэтому называть трансфер провальным пока нельзя. В нынешнем сезоне у Жоау шесть голов и три паса в 20 матчах чемпионата Испании.

Фото: DAX Images/Getty Images

Эден Азар, из «Челси» в «Реал» за € 115 млн

А вот теперь речь об однозначном провале. За семь лет в «Челси» Азар превратился из перспективного вингера в лидера команды и мировую величину. В 2019-м президенту «Реала» Флорентино Пересу понадобилась новая суперзвезда — восполнить потерю Роналду внутренними резервами так и не удалось. Выбор пал на Азара, который был на пике карьеры.

Очередной супертрансфер «Реала» сразу вызвал сомнения. Азар с самого начала стал страдать от травм, провёл в первом сезоне всего 16 матчей в Примере, забил один гол и отдал три голевых паса. Стоимость бельгийца рухнула, а вместо него раскрылись Винисиус и Карим Бензема.

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В этом сезоне Азар по-прежнему плох. У него накопилось лишь 17 матчей в чемпионате (только в семи он выходил в старте) и одна передача. Да, у недавнего топа ни одного гола в Примере. Эдену 31 год, а его контракт действует до 2024-го. Окупить трансфер «Реал» уже точно не сможет.

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Джек Грилиш, из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» за € 117,5 млн

Грилиш заиграл в «Астон Вилле» в совсем юном возрасте, пережил спад и Чемпионшип, а после возвращения в АПЛ дал понять, что дорос до следующего шага в карьере. Джек тащил и спасал от вылета родную команду на протяжении двух сезонов. А прошлым летом наконец пошёл на повышение. «Сити» не стал торговаться, а просто активировал опцию выкупа для клубов АПЛ — € 117,5 млн.

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Надежд и ожиданий Грилиш пока не оправдывает. Полузащитник попал в непривычную ситуацию: он больше не главная звезда, а игровая модель «Сити» сильно отличается от той, что была в «Астон Вилле». Главный тренер чемпионов Англии Пеп Гвардиола двигает Джека с позиции на позицию, чтобы тот наконец раскрылся. Пока получается не очень: у 26-летнего Грилиша в этом сезоне 2+2 в 18 матчах АПЛ. Вдобавок есть проблемы с дисциплиной.

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Ромелу Лукаку, из «Интера» в «Челси» за € 113 млн

Ещё один свежий пример. Лукаку уже приходил в «Челси» в 2011-м, но не выдержал конкуренции. Спустя несколько лет он зажёг в «Интере» и стал одним из лучших форвардов в мире. В «Челси» решили, что бельгийцу стоит дать второй шанс, и выложили за него крупную сумму.

Фото: Michael Regan/Getty Images

С момента возвращения Лукаку в «Челси» прошло всего полгода, но ощущение, что трансфер провальный, уже есть. Во-первых, Ромелу не является железным игроком основы (всего 12 матчей в старте в этом сезоне) и мало забивает (пять голов в чемпионате). Во-вторых, возникли проблемы околофутбольного характера. Лукаку дал интервью итальянским журналистам, в котором ляпнул, что жалеет об уходе из «Интера», и пообещал вернуться в будущем. Разумеется, выступление не было согласовано с руководством «Челси».

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Если верить СМИ, уход Лукаку не исключён уже летом. 28-летним нападающим интересуются «Интер», «Барселона» и другие клубы. Главный вопрос: сумеет ли «Челси» отбить потраченные деньги? Есть сомнения.

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