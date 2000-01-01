Главные джокеры в истории РПЛ. Кто чаще других забивал после выхода на замену

Дмитрий Кириченко, 14 голов

Дмитрий дважды становился лучшим бомбардиром сезона в РПЛ (один раз в составе ЦСКА, второй — в ФК «Москва»). Как видно из статистики, он нередко забивал после выхода на замену. До лидерства в списке ему не хватает всего одного гола.