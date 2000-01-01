Главные джокеры в истории РПЛ. Кто чаще других забивал после выхода на замену

Кто в РПЛ забивал чаще других после выхода на замену
Учитывали статистику с момента первого сезона лиги.
Александр Кержаков, 8 голов
Кержаков играл в РПЛ за «Зенит» и «Динамо». Из всех игроков топа Александр провёл меньше других времени после выходов на замену (943 минуты). Сейчас занимает пост главного тренера «Нижнего Новгорода».
Магомед-Шапи Сулейманов, 9 голов
Ярко проявил себя в роли джокера, выступая за «Краснодар». Сейчас Магомед находится в Турции, где играет на правах аренды.
Игорь Лебеденко, 9 голов
Из всех игроков топа у Лебеденко самый обширный список клубов, за которые он выступал в высшем дивизионе (шесть). В нынешнем сезоне 38-летний футболист играет в ФНЛ за «Торпедо».
Евгений Марков, 9 голов
Нападающий поиграл в РПЛ за «Тосно», «Динамо», «Рубин», «Краснодар» и «Арсенал». В настоящий момент выступает за тульский клуб.
Алехандро Домингес, 9 голов
За годы, проведённые в России, аргентинец стал двукратным чемпионом РПЛ в составе двух разных клубов. В 2007 году победил вместе с «Зенитом», в 2009-м — с «Рубином».
Александр Ерохин, 9 голов
У Александра есть возможность улучшить результат, поскольку он по-прежнему играет. Сейчас он выступает за «Зенит», а ранее играл за «Ростов», «Урал» и «Краснодар».
Александр Бухаров, 10 голов
Бухаров занимает первое место среди игроков этого списка по количеству выходов на замену (103) и минутам, проведённым после этого (2413).
Сердар Азмун, 11 голов
Иранский нападающий показал себя не только бомбардиром, но и прекрасным джокером. Прошедшей зимой покинул Россию и подписал контракт с «Байером».
Артём Дзюба, 11 голов
Нынешний форвард «Зенита» — лидер этого списка по системе «гол+пас». К 11 голам Артём добавил восемь результативных передач.
Роман Павлюченко, 13 голов
Входит в тройку самых результативных игроков РПЛ по голам после выхода на замену. Наиболее ярко играл в составе «Спартака», где дважды стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Сейчас выступает в ФНЛ-2 за клуб «Знамя».
Дмитрий Кириченко, 14 голов
Дмитрий дважды становился лучшим бомбардиром сезона в РПЛ (один раз в составе ЦСКА, второй — в ФК «Москва»). Как видно из статистики, он нередко забивал после выхода на замену. До лидерства в списке ему не хватает всего одного гола.
Роман Адамов, 15 голов
Пока никто не играл в РПЛ так продуктивно после выхода на замену, как и бронзовый призёр Евро-2008. Заслуженный мастер спорта России завершил карьеру в 2015 году.
Главные джокеры в истории РПЛ. Кто чаще других забивал после выхода на замену
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