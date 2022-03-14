Карпин вернулся — «Ростов» победил. Слуцкий опять недоволен судейством!

Первый матч после возвращения в «Ростов» завершился для главного тренера сборной России Валерия Карпина победой в Казани. Его команда прервала пятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ. Ростовчане уходят от зоны вылета.

Карпин с первого дня работы в Ростове попал в непростую ситуацию. Команда на 14-м месте в РПЛ, ушла целая группа легионеров. Как раз после назначения старого-нового тренера были приостановлены контракты Баштуша, Хаджикадунича, Гиговича, Кнудсена и Альмквиста. Из иностранцев остались в составе только японец Хасимото да гамбиец Соу.

«Когда поступило предложение из «Ростова», ребята ещё находились в команде, но решение ими было уже принято, – прокомментировал отъезд легионеров Карпин… – Какой довод можно привести, если игрок говорит: «Мама плачет, ночами не спит». Скажите, я приведу этот довод. Сказать: мама, не плачь?»

Впрочем, и сегодняшний соперник Карпина, бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, столкнулся с той же проблемой. Перед этим туром «Рубин» потерял Дрейера, Хакшабановича и Уремовича. Все – ценные фигуры, а датчанин и вовсе лучший бомбардир казанцев.

«Ростов», как и сборная России, играл по схеме 4-3-3. При счёте 0:0 не особо смело. Но это объяснимо, если посмотреть на состав команды Карпина. В линии обороны вышли 18-летние Мелёхин и Лангович, а также 21-летний Сильянов, впервые в РПЛ появился в основе 20-летний хавбек Щетинин. Ростовчане эпизодически прессинговали центральных защитников и опорника «Рубина» верхней тройкой на чужой половине поля, а остальные игроки контролировали зоны на своей половине.

Казанцы опасно наступали прежде всего благодаря дриблингу Кварацхелии, но забил на 12-й минуте всего лишь при 35% владения «Ростов». Очень хорошая получилась атака – неужели наигранная? Длинный верховой пас Ланговича ловко продлил головой Щетинин, а Тугарев вырезал диагональ на набегавшего вторым темпом Полоза. Всё как по нотам. У опытного вингера достаточно мастерства, чтобы завершать такие передачи точным ударом в касание.

Возможно, ещё более неприятной новостью для Слуцкого, чем пропущенный мяч, стало удаление Лисаковича. Герой предыдущих матчей «Рубина» на этот раз превратился в антигероя: стремясь отнять мяч у Байрамяна, форвард переусердствовал и попал шипами в область икроножной мышцы соперника. Справедливое удаление: судя по первой реакции Лисаковича, он понимал, что его ждёт. Тем не менее Слуцкий после этого очень сильно завёлся и комментировал каждое решение арбитра Мешкова. В результате и сам заработал жёлтую карточку. Кстати, у тренера «Рубина» вообще непростые отношения с этим рефери. В мае 2021-го Слуцкий публично обвинил Мешкова в неуважении, заявив, что судья отказался пожимать ему руку и демонстративно отвернулся.

В большинстве уже «Ростов» играл «первым номером». Нанёс до перерыва лишь пять ударов против 11 у хозяев (в створ – два против трёх). Центрфорвард «Рубина» Онугха, вышедший на место Лисаковича, смотрелся даже поинтереснее, чем единственный легионер в составе гостей Соу (Хасимото не попал в заявку из-за болезни).

Скорее всего, в Казани будут винить в неудачном результате Мешкова, но, например, в начале второго тайма арбитр пожалел хавбека «Рубина» Зуева. Очень жёсткий фол на Тугареве тянул на «розовую» карточку. Судья показал жёлтую, хотя, вполне возможно, VAR не отменил бы и красную. Между тем рисковал потерять удалённого игрока и Карпин. После замены на исходе часа матча тренер «Ростова» передвинул слева направо висевшего на «горчичнике» Сильянова – на фланг Кварацхелии! Таким образом, против Хвичи в правой зоне играли два имевших предупреждения защитника (вторым был Мелёхин). Учитывая, что грузинский вингер своим дриблингом способен спровоцировать на фол кого угодно, Карпин, казалось, решил сыграть в лотерею.

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Но дальнейшие события показали – Карпин прав. Его перестановка принесла плоды в атаке: кросс свежего левого защитника Калинина привёл к автоголу Бегича. Поразительно легко прошёл «Ростов» всё поле в три передачи. Однако, сделав 2:0, ростовчане так же просто пропустили. Кварацхелия всё-таки забил, правда, не после того, как обвёл полкоманды, а со штрафного.

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Из-за этого гола Хвичи Карпин был на нервах в концовке. Да и его игроки тоже: например, запасной «Ростова» Фольмер получил нелепую красную карточку за то, что не хотел отдавать мяч сопернику. «Рубин» едва не ушёл от поражения вдесятером, но в результате проиграл в пятый раз в последних шести турах – очень неприятная серия для Слуцкого.