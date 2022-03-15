«Сперцян может делать абсолютно всё. Совершенный игрок». Кто стал покорителем «Спартака»?

После ухода легионеров начинает сбываться мечта владельца «Краснодара» Сергея Галицкого: воспитанники клуба получают больше игрового времени и побеждают с командой. Главной проверкой для российского состава краснодарцев должна была стать встреча со «Спартаком» в Москве. Молодые «быки» выдержали непростое испытание и переиграли красно-белых со счётом 2:1. А героем матча стал 21-летний атакующий полузащитник Эдуард Сперцян, который оформил дубль и заработал высокую оценку 7,9 балла от статистического сайта WhoScored (для сравнения у лучшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса всего 7,4).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч ТВ» в YouTube.

Сперцян молод, но оба гола показали, что он отлично понимает игру. Сначала полузащитник воспользовался тем, что стенка подпрыгнула, и аккуратно отправил мяч прямо под ней со штрафного. А на 86-й минуте заработал пенальти и, не поверив футбольной примете, сам хладнокровно его реализовал. Вратарь «Спартака» Александр Селихов ещё до удара начал заваливаться в левый от бьющего угол, а Сперцян спокойно катнул мяч в правый. Стандарты – одна из сильных сторон Эдуарда. Он уже забивал 11-метровые в ворота «Нижнего Новгорода» (4:1) и «Урала» (2:1), огорчал со штрафного «Зенит» (2:3). Правда, мяч в ворота команды из Санкт-Петербурга отменили, но красоты от этого удар краснодарца не потерял.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч ТВ» в YouTube.

Сперцян — воспитанник академии «Краснодара» и прошёл команды всех возрастов. В сезоне-2020/2021 он тащил фарм-клуб в ФНЛ (16 голов плюс четыре результативные передачи в 32 матчах) и уже тогда привлекался к основе. Дважды вышел на поле в Лиге чемпионов, получив бесценный опыт. А в нынешнем сезоне Эдуард раскрылся и стал стабильно получать место в составе. В 18 матчах у Сперцяна 6+4, причём трижды его мячи становились победными. Как тут не вспомнить, что полузащитник мог выступать за сборную России? Но не дождался приглашения даже от молодёжки и принял предложение из национальной команды Армении. В её составе забил и отдал результативную передачу в первом же официальном матче — с Румынией (3:2).

Талант Сперцяна давно разглядел бывший тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко. Он даже сравнивал Эдуарда с полузащитником «Монако» Александром Головиным.

Виктор Гончаренко бывший тренер «Краснодара» «После просмотра его игры за «Краснодар-2» стало ясно, что у него очень хорошие игровые качества. Позже, когда пригласили его на сбор, убедились, что этот футболист может делать всё. Даже сожалею, что он не заигран за сборную России, хотя это его личный выбор — играть за Армению. Эд может делать абсолютно всё, у него отличное сочетание физических качеств: и выносливый, и быстрый. При этом техничный, может хорошо работать с мячом между линиями, разворачиваться, делать острые передачи и завершать. У него даже строение тела правильное для футбола. По мне — это совершенный игрок. Увидел в нём Головина, который был в ЦСКА пять лет назад. В чём-то получше Головин, в чём-то — Сперцян».

Восторженно отзывался о полузащитнике и Галицкий. Владелец клуба вспоминал слёзы Сперцяна после ничьей с «Нижним Новгородом» (0:0), необычные переговоры с Эдуардом по новому контракту. Футболист поставил свою подпись, даже не взглянув на цифры! Он не знал, какую зарплату ему предлагает «Краснодар». Поэтому Галицкий говорит в интервью, что не променяет Сперцяна на другого игрока. В «твиттере» создателя краснодарского клуба часто появляются фотографии и видеоролики со Сперцяном.

Уже сейчас Сперцян лидирует вместе с Джоном Кордобой в списке бомбардиров «Краснодара». Но получивший серьёзную травму и уехавший из России колумбиец больше не сыграет в нынешнем сезоне. У Эдуарда есть ещё девять матчей, чтобы стать первым.