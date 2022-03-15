«Его надо нахрен дисквалифицировать». Слуцкий опять разнёс нелюбимого судью

Леонид Слуцкий выдал мощный спич после домашнего поражения «Рубина» в матче с «Ростовом» (1:2). Бывший главный тренер сборной России обрушился с критикой на судью Виталия Мешкова. Слуцкий на эмоциях использовал ненормативную лексику, а работу арбитра из Дмитрова назвал «убийством». Приводим жёсткую речь Слуцкого в эфире «Матч Премьер» и на пресс-конференции.

«Всегда хочется комментировать футбол… Хочется, чтобы был реальный футбол, а не бенефис арбитра, который устроил сегодня Мешков. Я понимаю, что у нас сейчас, блин (в оригинале использовано более грубое слово. – Прим. «Чемпионата»), ЭСК нет и руководителя судейского комитета, но это просто безобразие. Ну это просто… Что творит Мешков?

Кто его назначал – это вообще фантастика. Все прекрасно знают, что он даже никогда не жмёт руку. У него высокомерие выше Эвереста. 21 тур его не было – всё было нормально. Тут его всё равно назначили на нашу игру. Сегодня он просто выходит и убивает команду. Он или профнепригоден — и его надо нахрен вообще дисквалифицировать, блин. Или тогда предвзят, что то же самое.

Мы проявили характер: пытались изменить ситуацию, забили гол. Не могу предъявить претензии ни одному футболисту. Целая группа игроков вообще дебютировала, они впервые выходили на поле в Премьер-Лиге. Но, повторюсь, очень сложно, когда…

Даже не будем брать эпизод с красной карточкой Лисаковича. Эпизод, когда Сильянов фолит на Кварацхелии и срывает атаку – он не показывает отложенную вторую жёлтую карточку. В конце, блин, два угловых – он показывает удар от ворот. Кварацхелии – жёлтую карточку. Ни один фол не свистит, а в нашу сторону свистит всё. Ну это просто безобразие.

Мешков – это вообще пародия на судью. И человек, которого просто нельзя подпускать, тем более в столь сложные времена, когда все команды борются с огромным количеством проблем и пытаются хоть как-то сохранить интригу, и чемпионат, и уровень, и всё остальное. И тут, блин, у нас судьи опять выходят на авансцену. Выходят такие короли: «О, классно, ЭСК уехала, этот уехал, а я буду сейчас творить то, что хочу».

Вот такие как Мешков и губят наш футбол, блин, а не футболисты зажравшиеся, или тренеры, или ещё кто-то. По крайней мере, мы искренне и честно делаем своё дело, в отличие от вот этих вот людей, которые выходят и весь праздник, который для людей, просто убивают в угоду собственным интересам… Мешков плюнул в лицо всем, кто пришёл на футбол.

Сейчас опять будут говорить, что Слуцкий ноет. Но я ничего не ною. Констатирую нижайший уровень Мешкова. Говорил ранее, что не надо назначать на наши матчи Иванова и Мешкова. Когда есть претензии по квалификации судьи, тренера и игроков – все они есть. Но когда ты просто судишь в одну сторону, это предвзятость и убийство».

Кроме того, Слуцкий добавил, что готов к наказанию за свои слова о Мешкове.

«Да пусть будет реакция. РФС не должен этого допускать – что трибуны скандируют нецензурные слова в адрес судьи. Все знают, что у нас непростые отношения с Мешковым. Зачем его назначать?

Если меня дисквалифицируют за мои слова, то уеду в Волгоград заниматься академией. Мой труд растаптывается одним человеком, почему я должен молчать? Я в том возрасте, что не собираюсь молчать на эти темы. Говорю пацанам: «Большое счастье, что мы занимаемся любимым делом». Жаль, что в столь сложный период происходит такое».

Конфликт Слуцкого с Мешковым длится с мая 2021-го. Тогда главный тренер «Рубина» заявил, что судья отказался пожать ему руку после последнего матча сезона с «Ротором» и демонстративно отвернулся в другую сторону. По мнению Слуцкого, Мешков обиделся на его слова, что «судьи – обслуживающий персонал».