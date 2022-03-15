5 потенциальных дебютантов сборной России. Чем они заслужили вызов Карпина

Двое уже попадали в списки национальной команды, но ещё не играли.

Сборная России должна была играть с Польшей в стыках ЧМ-2022, но из-за масштабного отстранения всего российского спорта от международных стартов соберётся только потренироваться. Валерий Карпин назвал состав, в котором есть несколько новых, но в то же время ожидаемых фамилий. Интересно, что список сразу окончательный. То есть замены возможны только в случае травм.

Теперь о новичках — относительных и безусловных.

Александр Селихов, вратарь «Спартака»

Александр Селихов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В последний раз Селихов привлекался в сборную четыре года назад. Перед чемпионатом мира Станислав Черчесов пару раз включал его в расширенный список, но ни разу — в итоговый. Тогда Александр только начинал спартаковскую карьеру, которая позже омрачится травмами. Селихов даже мог залететь на ЧМ-2018, но повредил ахилл.

Дальше были долгое восстановление, новая травма. В спартаковскую основу вратарь вернулся только в конце 2021 года, но сделал это феноменально – посадил на скамейку Максименко, потащил легендарный пенальти в матче с «Легией» и стал героем. Весну он также начал в старте. Так что его вызов совсем не удивляет.

Данил Круговой, защитник «Зенита»

Данил Круговой (справа) Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

При Карпине парень один раз уже попадал в итоговый список. Но та история – дело случая. В последний момент травму получил Самошников, а Круговой оказался рядом. И поехал тренироваться с национальной командой перед ноябрьскими матчами отбора. На поле он ни разу не вышел. Зато теперь его вызов – ожидаемое решение.

Весной Круг стал основным в «Зените» из-за вынужденного перевода Дугласа в центр и пока не разочаровывает. Даже забивает – «Уфе» и «Крыльям». Своё место в национальной команде он точно заслужил.

Кирилл Заика, защитник «Сочи»

Кирилл Заика (справа) Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Самый немедийный игрок из списка Карпина. Кирилл несколько лет шёл к основе «Сочи» и только в последних двух сезонах получил место на фланге. Федотов ценит парня за надёжность и работоспособность. Однако его попадание в состав сборной пока сложно объяснить. Вероятно, это один из вариантов замены Караваеву. Но явно не в долгосрочной перспективе. Ведь Заике уже 29 лет.

Антон Зиньковский, полузащитник «Крыльев Советов»

Антон Зиньковский Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Его давно ждали в сборной, ведь Зиньковский несколько раз — уже при Карпине — попадал в расширенный список. Но ни разу – в окончательный. Конечно, Антон говорил, что не обижается и что надо больше работать. Но всё это общие слова. Парень наверняка расстраивался, но действительно не сдал.

Весной у него два матча в основе «Крыльев», сохранившийся статус лидера и ожидаемое попадание в финальный список. Сбор команды – хороший повод познакомиться поближе.

Владислав Сарвели, нападающий «Крыльев Советов»

Владислав Сарвели (слева) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Владислав – тайная звезда «Крыльев». Он немного терялся на фоне Сергеева, но точно выглядел не хуже. 7+1 в 19 матчах – очень неплохой показатель для форварда из клуба в середине таблицы. Когда Сергеев уехал в «Зенит», Сарвели стал главным в атаке. И весной уже забил «Арсеналу».

24-летний нападающий потенциально может стать заменой Фёдору Смолову. И на ближайшем сборе они как раз покажут, кто из них лучше.