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«Аякс» — «Бенфика». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» и «Аякс» — «Бенфика» 15 марта 2022, прямая трансляция 1/8 финала матча Лиги Чемпионов

«МЮ» — «Атлетико», «Аякс» — «Бенфика». Онлайн. Месси вылетел — а как насчёт Роналду?
Михаил Рождественский
«МЮ» – «Атлетико»
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Оба матча — в одной трансляции!

Привет, друзья! Сегодня, 15 марта, в Европе большой футбольный день: определятся ещё два четвертьфиналиста Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» принимает «Атлетико», а «Аякс» — «Бенфику». Первая пара с точки зрения статусности участников и степени интереса к ней широкой аудитории, конечно, выглядит покруче амстердамской. Тут и Криштиану Роналду, и теперь уже бывший консультант «Локомотива» Рангник. Да и с интригой полный порядок — 1:1 в первом матче не даёт никому ни малейшего преимущества. Впрочем, голландцы с португальцами тоже начнут с чистого листа после 2:2 — вы же помните, что правило гостевого гола больше не работает? Так что напряжённо и интересно будет и там, и там. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию обеих игр. Начало матчей — в 23:00 по Москве.

Live Михаил Рождественский

Часть путёвок в четвертьфинал уже разыграна. Неделю назад решился исход в четырёх парах:

• «Бавария» после гостевой ничьей (1:1) уничтожила дома «Ред Булл Зальцбург» (7:1);
• «Манчестер Сити» решил не издеваться над «Спортингом» после разгрома в первом матче (5:0) и сыграл нулевую ничью;
• «Ливерпуль», победив «Интер» в Милане с комфортным счётом 2:0, дома проиграл (0:1), но прошёл дальше;
• «Реал» выдал пока что главный камбэк этой Лиги чемпионов. В гостях мадридцы проиграли «ПСЖ» со счётом 0:1, а дома, пропустив первыми, забили три и прошли дальше.

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