Клубы РПЛ отпускали их на время, но теперь могут лишиться насовсем.

19 легионеров могут не вернуться летом в Россию. Больше всех от этого пострадает «Спартак»

День ото дня легионеров в РПЛ остаётся всё меньше. Чемпионат России уже покинули 30 человек, из последних – Андерс Дрейер и Сеад Хакшабанович из «Рубина» и Бартоломеу Баштуш, Деннис Хаджикадунич, Магнус Кнудсен, Понтус Альмквист и Армин Гигович из «Ростова». Но не стоит забывать про легионеров, которые выступают за границей на правах аренды и должны летом вернуться в Россию. Рассказываем, как у них дела и кого ещё из иностранцев наши клубы рискуют потерять.

«Спартак», 5 легионеров

Легионеры за границей: Крал («Вест Хэм»), Понсе («Эльче»), Педро Роша («Атлетико Паранаэнсе»), Тиль и Хендрикс («Фейеноорд»).

Летом Алекс Крал перешёл в «Вест Хэм» на правах аренды до конца сезона с обязательным правом выкупа за € 14 млн. Дела у чеха идут не гладко, поэтому зимой футболист заговорил о возможном возвращении в Россию. «Обязательный или опциональный выкуп имеет «Вест Хэм»? Всё зависит от меня. Летом будут принимать решения два клуба. Есть вариант вернуться в «Спартак». Но также есть возможность остаться в «Вест Хэме». Может, уйти в другой клуб. Вы знаете, это футбол. Никто не знает, что произойдёт», – сказал тогда Крал.

За семь с половиной месяцев в Англии чех сыграл шесть матчей (255 минут) и дебютировал в АПЛ, проведя на поле несколько секунд. Если в январе его возможное возвращение в Москву подтверждал спортивный директор «Спартака» Лука Каттани, то сейчас слухи отправляют его в «Монпелье».

Эсекьель Понсе перешёл в «Эльче» этой зимой на правах аренды до конца сезона. У испанского клуба есть право выкупа игрока. Опция активируется при наступлении определённых обстоятельств. Форвард уже сыграл три матча за новую команду и отметился голом в дебютной встрече с «Райо Вальекано» через 17 минут после выхода на замену.

Что касается другого нападающего «Спартака», Педро Роши, то он проводит свой лучший сезон после ухода из «Гремио». За «Атлетико Паранаэнсе» бразилец забил шесть голов и сделал один пас в 29 матчах. В сентябре 2021 года Роша оформил дубль в игре с «Гремио», что позволило его команде выиграть со счётом 4:2.

Замечательно идут дела и у Тиля. Вернувшись летом из «Фрайбурга», он ушёл в аренду в «Фейеноорд» до конца сезона-2021/2022. 24-летний голландец продемонстрировал выдающийся старт и к середине марта сыграл 37 матчей, забил 19 голов и сделал три голевые передачи. В декабре к полузащитнику проявил интерес «Эвертон» и лично Рафаэль Бенитес, а в январе Лука Каттани не исключил, что футболист вернётся в команду. Но, по информации De Telegraaf, ситуация изменилась – ни Тиль, ни Йоррит Хендрикс (аренда до 30 июня 2023 года) не хотят возвращаться в «Спартак», а планируют разорвать контракты с клубом из-за политической ситуации.

ЦСКА, 4 легионера

Легионеры за границей: Гайч («Уэска»), Сигурдссон («Венеция»), Бистрович («Фатих Карагюмрюк»), Бохинен («Салернитана»).

Адольфо Гайч не блистает в Испании: в 20 матчах Ла Лиги 2 у него гол и две голевые передачи. Зимой в услугах аргентинца были заинтересованы «Индепендьенте» и «Сан-Лоренсо», однако «Уэска» отказалась отпускать игрока. Что касается Арнора Сигурдссона, то он является игроком запаса в Италии. Полузащитник сыграл восемь матчей в Серии А, выходя на поле в среднем на 22 минуты. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года, соглашение Гайча – до лета 2025-го.

Фото: sdhuesca.es

Лучше всего дела обстоят у Кристияна Бистровича. Хорват является игроком старта в турецком клубе. На его счету восемь матчей в Суперлиге и одна голевая передача, в Кубке – два паса в двух играх. Эмиль Бохинен ушёл в аренду в январе. С тех пор полузащитник принял участие в двух матчах Серии А – вышел на 25 минут против «Специи» и на две — против «Болоньи».

«Ростов», 3 легионера

Легионеры за границей: Норманн («Норвич»), Хаджикадунич («Мальмё»), Тошевски («Михаловце»).

В конце августа Матиас Норманн подписал арендное соглашение до конца сезона с «Норвичем». В контракте футболиста предусмотрена опция полноценного выкупа, которой может воспользоваться клуб. Если «Норвич» подпишет норвежца, то «Ростов» получит € 13 млн. В этом сезоне Норманн сыграл 17 матчей за английский клуб во всех турнирах, забил гол «Брентфорду» и сделал голевую передачу в игре с «Уотфордом».

Деннис Хаджикадунич покинул «Ростов» только что. Оставшуюся часть сезона защитник проведёт в родном клубе, откуда приходил в команду Валерия Карпина. Уход его и Баштуша сильно скажется на «Ростове» – в распоряжении главного тренера остаются три центральных защитника – Никита Котин, Виктор Мелехин и Максим Осипенко. У Котина и Мелехина семь матчей на двоих в РПЛ.

В феврале Давид Тошевски перешёл в «Михаловце» на правах аренды до конца 2022 года. Форвард уже сыграл два матча за новый клуб, результативных действий не совершал — зато заработал две жёлтые карточки.

«Краснодар», 3 легионера

Легионеры за границей: Вандерсон («Интернасьонал»), де Вильена («Эспаньол»), Намли («Спарта»).

Последний раз Вандерсон выходил на поле 16 мая 2021 года. С тех пор бразилец восстанавливался от травмы лодыжки, а 11 марта вернулся на родину, перейдя в «Интернасьонал» на правах аренды до конца года. В сезоне-2020/2021 вингер сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал пять результативных передач.

Тонни де Вильена в январе перебрался в Испанию. Полузащитник забил дебютный мяч во втором матче, а 5 марта помог своей команде выиграть у «Хетафе», сделав голевую передачу в решающей комбинации.

Вернувшись зимой из «Колорадо Рэпидз», Юнес Намли ушёл в аренду в «Спарту» из Роттердама. В Нидерландах полузащитник играет в старте и уже отметился первым голом (в четвёртом матче).

«Рубин», 1 легионер

Легионеры за границей: Йевтич (АЕК).

Летом «Рубин» столкнулся с перебором легионеров, из-за чего был вынужден отдать в аренду Дарко Йевтича. Полузащитник перешёл в АЕК до конца сезона и потерял в игровом времени. В среднем он проводит на поле 39 минут, что почти в два раза меньше, чем в «Рубине». Дарко сыграл 19 матчей за АЕК во всех турнирах и записал на свой счёт пять результативных пасов.

«Ахмат», 1 легионер

Легионеры за границей: Янку («Фарул»).

В начале февраля Габриэль Янку перешёл в румынский «Фарул» на правах аренды до конца сезона. Год в России ему дался непросто, и он не смог закрепиться в старте «Ахмата». В 2021 году вингер сыграл 14 матчей за российский клуб и забил два гола. Болельщиков «Фарула» Янку уже успел порадовать — голом в ворота «Академики Клинчени».

«Арсенал», 1 легионер

Легионеры за границей: Банда («Маккаби Петах-Тиква»).

21-летнему Ламеку Банде давалось несколько шансов закрепиться в основе «Арсенала», но он их провалил. Туляки отправили его в «Маккаби» из Петах-Тиквы, где он проводит свой лучший сезон в карьере. Во-первых, замбиец является важным игроком основы и сыграл уже 25 матчей в текущем розыгрыше. Во-вторых, забил семь голов и сделал две результативные передачи в чемпионате. В-третьих, его мяч в 1/8 финала Кубка Израиля помог команде пройти в четвертьфинал.

«Химки», 1 легионер

Легионеры за границей: Адеми («Падерборн»).

Кемаль Адеми стал игроком «Химок» в августе, перейдя из «Фенербахче». В этом сезоне форвард сыграл 12 матчей, набрав 1+2 по системе «гол+пас». В «Падерборне», выступающем во второй Бундеслиге, у него дела идут лучше – в первой же игре забил гол и сделал ассист, выйдя на замену на 73-й минуте.

В «Зените», «Динамо», «Урале», «Крыльях Советов», «Сочи», «Локомотиве», «Нижнем Новгороде» и «Уфе» нет легионеров, выступающих за рубежом.

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