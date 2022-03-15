Поражение «Спартака» от «Краснодара» вовсе не сенсация. У Ваноли слишком сырая команда

«Спартак» в очередной раз проиграл в матче, вызвавшем мощный резонанс. Среди огромного количества оценок игры красно-белых с «Краснодаром» можно выделить две полярные (и весьма банальные) точки зрения:

оптимистичная. «Спартак» показал неплохой футбол, не заслуживал поражения, но на первый план вышло «безобразное» судейство и решения VAR. Эпизоды с двумя отменёнными голами Бакаева и Николсона, в которых к красно-белым «придирались», «неочевидный» пенальти, поставленный в концовке, а также «спорная» рука Кофрие перед первым пропущенным мячом — сильный набор, по умолчанию подразумевающий возмущение. Эта точка зрения фактически стала официальной позицией клуба;

пессимистичная. В матче с таким «Краснодаром», который лишился всех иностранцев и с трудом набирает стартовый состав, «Спартак» вообще не должен смотреть на работу арбитра, тем более совсем возмутительных моментов в судействе не было (в худшем случае они из категории «50 на 50»). Команда Паоло Ваноли, сохранившая всех без исключения игроков, должна побеждать за явным преимуществом при любых обстоятельствах. А она сыграла недостаточно хорошо.

Правда же, как всегда и бывает, где-то посередине. «Спартак» действительно не был ужасающе плох. Он провёл игру с преимуществом, перебил соперника в три раза (15 против 5), намного чаще наносил удары из штрафной (9 против 2), больше доставлял мяч в штрафную (20 на 5 – входы, 30 на 9 – передачи в штрафную). И никуда не деться от фактора двух отменённых голов, где всё решили сантиметры заступа и легчайшее касание мяча рукой.

Только даже при всех перечисленных достижениях возникло стойкое ощущение, что «Спартак» способен играть гораздо лучше. В воскресенье он, во-первых, создал не так уж много явных моментов и показал весьма посредственный уровень давления (все ожидали гораздо большего); во-вторых, не смог прибавить во втором тайме и почему-то стал слабее по ходу матча; в-третьих, наделал глупых ошибок в обороне, за которые и поплатился.



Но ключевое – это именно первый пункт. Если «Спартак» хочет побеждать за явным преимуществом и не впадать в зависимость от фактора случайных эпизодов или судейских ошибок, его структура собственной игры должна быть более солидной.

Что именно не устроило в атакующем футболе «Спартака»

«Краснодар» в этом матче не имел шансов играть с позиции силы, у него для этого попросту не хватало ресурсов. Зато резко помолодевшая команда под руководством Александра Сторожука показала очень приличную оборонительную структуру. В статичных ситуациях (а-ля удары «от ворот») она прессинговала. Если же мяч уже был под контролем «Спартака», «Краснодар» откатывался в средний блок, но не падал слишком низко. Ключевой особенностью «быков» была высокая компактность в средней линии и приоткрытое пространство за спинами защитников.



«Спартак» так и не смог найти стабильных аргументов для взлома этого блока.

1. Очень нестабильный выход из обороны, чрезмерное количество плохих длинных передач

Эта проблема – ни в коем случае не персональная вина Ваноли. Трудности с позиционной атакой, а в частности – с выходом из обороны под прессингом, наблюдались у «Спартака» и при Доменико Тедеско, и при Руе Витории. Но хотелось бы, чтобы команда всё же стала более уверенной в себе, чтобы защитники понимали, как начинать атаку, а опорники не прятались от мяча за соперниками.



В игре с «Краснодаром» «Спартак» выводил мяч вперёд плохо. Он не делал это через контроль, а чаще использовал длинные выносы либо в сторону Николсона, либо просто куда попало. В том числе очень суетился Селихов. Например, эпизод снизу: Джикия медлит, катит мяч на вратаря, а тот просто суетится и бьёт куда-то вперёд. Мяч потерян. Опорники при этом спрятаны (нет ни одного открытого коридора для передачи).

Хладнокровие и спокойствие при розыгрыше не придут сами собой. Всё это вырабатывается неделями или даже месяцами, после многократного повторения на тренировках. Поэтому к Ваноли и появляется вопрос: насколько вообще «Спартак» способен выводить мяч вперёд через осмысленные розыгрыши и владение? В матче с «Краснодаром» получилось очень плохо.

2. Ограниченность Кофрие и Мартинса в созидании

В атакующем футболе «Спартака» (во всяком случае, в том, что мы видели на зимних сборах) многое завязано на двух алгоритмах. Во-первых, это резкие развороты на противоположные фланги – через опорника или центрального защитника. Во-вторых, это создание численного преимущества на фланге за счёт включения внешнего центрального защитника, попытка взлома зоны и доставки мяча в штрафную.



В матче с «Краснодаром» оба системно важных алгоритма сильно сбоили. Если Умяров выполнил хотя бы четыре разворота на латералей, то Мартинс предпочитал отыгрываться с ближним. Или разворачивал атаку, но слишком медленно, теряя время и позволяя соперникам перестраиваться. Острых передач от него тоже не было. Пока это не самый оптимальный опорник для игры первым номером, созидать с ним слишком проблематично.

То же самое касается и Кофрие. Бельгийский защитник продолжает бороться с мячом – творческий режим в его программном обеспечении полностью отсутствует. И в тех эпизодах, когда партнёры всё же включали Кофрие в атаку, он явно халтурил.



Как пример – момент из второго тайма. «Спартаку» наконец-то удалось развернуть направо (не самая частая история), Кофрие получил мяч. Наиболее оптимальные действия – быстрый пас на Мозеса и резкое вбегание через полуфланг к лицевой. Таким манёвром он либо выпросил бы пас на ход, либо увёл бы игрока за собой и приоткрыл коридор.

Что предпринял Кофрие? Сделал лишние касания, взял паузу, увёл мяч к центру – и там попытался пропихнуть его на Бакаева. Потеря – и «Спартак» побежал назад.

Давайте ещё раз подчеркнём: Кофрие может быть сколько угодно самоотверженным бойцом, но он сильно ограничивает команду в созидании, причём на любой позиции. И если Ваноли всё же хочет построить сильную или стильную команду, то бельгиец просто не может быть первой опцией.

3. Скромное количество разворотов — ширина атаки не использовалась, как обычно бывает при схеме 3-Х-Х

Выше мы уже заметили, что развороты должны стать ключевым оружием при схеме 3-Х-Х. Высоко и широко расположенные латерали – колоссальное преимущество, когда ты играешь против 4-Х-Х. Снизу – отличный пример, шикарный перевод Жиго на Айртона в самом дебюте. Одной передачей «Спартак» создал опасный момент: бразильский защитник включился в зону, Манелов не успел упасть пятым в линию. Если бы Айртон чуть лучше поставил корпус после приёма, запросто пробил бы в упор.

Но подобных атак должно было быть гораздо больше. Где-то «Спартак» не создавал предпосылки для разворота, где-то создавал, но не разворачивал, а где-то латерали вели себя слишком пассивно. К тому же Мозесу многовато вопросов – два необязательных попадания в офсайд, плохие действия в финальной трети, нулевой процент обострений.

4. Плохое взаимодействие Промеса и Айртона на левом фланге

Если на правом фланге были хотя бы какие-то взаимодействия, то слева они фактически отсутствовали. Айртон и Промес не понимали друг друга, действовали вразнобой, могли оказаться в одной точке. Айртон мог отдать Промесу передачу и остаться на месте, хотя перед ним была целая зона, а правый защитник «Краснодара» выдёргивался.

Такие микроэпизоды, в которых выбрано неверное движение или отдана не самая оптимальная передача, и создают общую картину позиционной атаки. Справа никак не мог разобраться с мячом Кофрие и залезал в офсайды Мозес, в центре плохо открывались Умяров и Мартинс, слева рассинхронно бегали Айртон и Промес. Пространство за спинами защитников, вроде бы открытое, использовалось плохо, тайминга передач из глубины не было. И на выходе – игра, в которой слишком мало осмысленного и слишком многое зависело от отдельных, хаотичных эпизодов. А во втором тайме всё внезапно стало ещё хуже, и где-то даже краснодарцы стали выдавать длительные отрезки владения.



Да, уровень футболистов «Спартака» всё равно позволил создать ряд моментов. Какие-то приходили после забросов за спину (дважды убегал Николсон), какие-то после стандартов (пенальти пришёл после навеса со штрафного), какие-то – за счёт прессинга, быстрого перехода в атаку и индивидуальных действий (отменённый гол Николсона и штанга Промеса).

В следующем матче всего этого, вероятно, уже хватило бы. А ещё не произошло бы игры рукой Кофрие, плохой стенки от Селихова (или от тренерского штаба?) или нелепого паса Айртона поперёк в концовке. И тогда «Спартак» наверняка победил бы.



Но я уверен, что сам Ваноли прекрасно понимает: «Спартак» пока не вышел на проектную мощность, его структура слишком сырая, а способы создания моментов – слишком несистемные и нестабильные. Нужно делать громадный шаг вперёд. А пока же поражение от обрусевшего и резко помолодевшего «Краснодара» даже при всём невезении вовсе не выглядело невероятной сенсацией.



Использованы данные InStat и графический инструмент Tactic Lite.