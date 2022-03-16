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Тест о возвращении РПЛ-2021/2022, вопросы о трансферах, статистике, прошедших матчах

Как пристально вы следили за межсезоньем и рестартом РПЛ? Тест
Павел Прохоров
Тест о возвращении РПЛ-2021/2022
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10 вопросов о трансферах, статистике и сыгранных матчах.

С момента рестарта чемпионата России прошло три тура. За это время произошло множество событий. Сейчас проверим, насколько внимательно вы следили за ними. Предлагаем пройти тест из 10 вопросов на тему трансферов, статистики и главных событий трёх последних туров РПЛ.

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Теги Футбол РПЛ РПЛ Тесты «Чемпионата» •••

Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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