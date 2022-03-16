Как пристально вы следили за межсезоньем и рестартом РПЛ? Тест

С момента рестарта чемпионата России прошло три тура. За это время произошло множество событий. Сейчас проверим, насколько внимательно вы следили за ними. Предлагаем пройти тест из 10 вопросов на тему трансферов, статистики и главных событий трёх последних туров РПЛ.