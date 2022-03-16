«Спартак» и Слуцкий зря скандалят? Разбор судейства в 21-м туре РПЛ

21-й тур РПЛ получился ярким на критику судейства. Сначала отличились представители «Спартака»: Георгий Джикия и жена владельца клуба Зарема Салихова. А в понедельник с мощной речью выступил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Претензии к судьям возникли и у «Зенита». Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов разобрал работу коллег в каждом матче тура.

Слово Федотову:

«Уфа» — «Нижний Новгород» — 0:0

– В игре был один эпизод, который заслуживает внимания. На 93-й минуте следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Нижнего Новгорода» за попадание локтем по лицу соперника. Безбородов сначала дал играть, но хорошо сработал VAR в лице Левникова: первое — они пригласили Безбородова посмотреть на нарушение в штрафной площади, второе — они показали ему момент до этого инцидента, что было нарушение со стороны игрока «Уфы» за пределами штрафной. Кабутов безрассудным образом пытался сыграть в мяч – произошло нарушение в атаке. После этого, когда мяч пошёл в штрафную площадь, случилось второе нарушение.

Посмотрев все эти эпизоды, Безбородов назначил штрафной удар в пользу «Нижнего Новгорода» и наказал второй жёлтой карточкой Кабутова. Хорошо сработал Левников, потому что не все запомнили бы момент с фолом в центре поля. Многие арбитры бы показали только конечную фазу — 11-метровый удар. Редко кто показывает, что до этого было нарушение. Левников спас Безбородова от нехорошей оценки. Оценка у Безбородова — 8,1.

Фото: fcufa.pro

«Арсенал» — «Динамо» — 1:4

Это был дебют арбитра Бобровского в РПЛ. На 14-й минуте произошло падение Смолова в штрафной площади «Арсенала», но игра продолжилась. Скорее всего, VAR что-то просматривал, но в этот момент Новосельцев отдал пас назад и Смолов забил гол. Допустим, на Смолове был 11-метровый удар, но момент уже нельзя возвращать.

То, что на 20-й минуте засчитали гол «Арсенала» — это ошибка Бобровского. VAR указал ему на нарушение в атаке. Игрок «Арсенала» подыграл себе рукой.

На 75-й же минуте Бобровский принял правильное решение – самостоятельно назначил 11-метровый удар, когда был фол по неосторожности.

Любопытен другой момент: на 30-й минуте, когда «Арсенал» забивал гол, сначала подняли вне игры. Думаю, VAR просто сказал Бобровскому продолжить игру. Главный арбитр всегда бросает взгляд на помощника, но здесь не было ни одного взгляда в ту сторону – только на мяч. Люди, которые сидят на VAR, начинают баловаться и нарушают протокол. Не может главный арбитр не смотреть на линию вне игры, куда идёт мяч, и продолжать игру. Все судьи — Любимов, Бобровский, Кудрявцев — из Санкт-Петербурга — они пытались помочь ему, но так нельзя. Вы никогда не сделаете из Бобровского арбитра, если будете помогать таким способом. Медвежья услуга, хотя это не проблема Бобровского. Поднял Кудрявцев флаг – всё, Бобровский должен поднять руку вверх: «вне игры». Оценка 7,9.

Фото: arsenaltula.ru

«Локомотив» — ЦСКА — 1:2

По моментам: неправильно показана жёлтая карточка Зайнутдинову на 30-й минуте и нет жёлтой карточки Керку на 32-й.

В штрафной площади на 52-й минуте произошёл контакт: Зайнутдинов пытался ударить по воротам, а Баринов в это время двигался рядом с ним. Похожая ситуация была в матче «Спартак» — «Краснодар». Единственное, здесь Баринов не выставлял ногу, а просто двигался: Зайнутдинов зацепил ногу и ударил по мячу. Всё по делу, так что оценка 8,2.

«Урал» — «Ахмат» — 0:0

Здесь всё спокойно, вопросов к Карасёву нет. Оценка 8,4.

«Химки» — «Сочи» — 0:0

На девятой минуте Матюнин правильно показал жёлтую карточку Ламкелю Зе. Но не показал вторую жёлтую этому же игроку за попадание локтем по лицу на 12-й минуте. Мирзов получил жёлтую карточку на 20-й минуте — здесь с решением не соглашусь. Футболист сначала играл в мяч, а потом происходит какой-то контакт. Но это первая жёлтая карточка: вроде как для арбитров это нормально. Но Матюнин не ожидал, что Мирзов через 30 секунд побежит врезаться во вратаря команды «Сочи»: наступил на голеностоп, даже не пытаясь играть в мяч. Мирзову следовало показать вторую жёлтую карточку и удалить с поля, после 21-й минуты команда должна была остаться вдевятером. По 11-метровому разобрался VAR, мяч попал в руку игроку «Химок». Оценка: 6,9.

Фото: fckhimki.com

«Крылья Советов» — «Зенит» — 1:1

«Зенит» написал ЭСК по поводу неназначения 11-метрового удара, но в этом моменте Фролов принял правильное решение. Все критерии и принципы были соблюдены. Мяч находился на игровом расстоянии: произошёл момент оттирания.

На 31-й минуте игроки «Крыльев Советов» пытались доказать судье, что была игра рукой. Но Фролов принял абсолютно правильное решение: Барриос прятал руки за спину. Да, произошёл контакт мяча и руки, но это не игра рукой. Что касается забитого гола «Зенита», они почему-то посчитали, что это нормально. На 85-й минуте, когда забивал Круговой, его партнёр по команде – Сергеев – в момент удара, возможно, находился в положении вне игры. Почему «возможно»? «Матч» дискредитируют сами себя: не показывают камеру, чтобы понять — находился футболист за линией офсайда или нет. Лишь по общей камере можно предположить, что его корпус находился ближе к линии ворот. Гол нельзя было засчитывать, так как игрок «Зенита», возможно, был в офсайде и мог повлиять на эпизод. Видно по картинке, что Сергеев очевидно пытался сыграть в мяч и пробить головой. У меня большие вопросы по данному эпизоду. Это не «Зенит» должен возмущаться, а «Крылья» должны написать и спросить: «Ребята, что за фигня?». Все радуются, как Круговой красиво забил. Вопросов нет — красиво. Но как вам нравится, если гол неправильно засчитан? VAR должен был просмотреть этот момент.

А на 96-й минуте произошёл «привоз» карточки игроку «Зенита» от Фролова. В момент, когда игрок «Крыльев» явно нарушал правила на Венделе, Фролов просто шёл пешком. Судье нужно было вытащить карточку, показать игроку «Крыльев» и убрать подальше Вендела — в таком случае второй жёлтой у футболиста «Зенита» не было бы. Невозможно объяснить вторую жёлтую, если это не грубая игра или какие-то безрассудные действия. В тот момент арбитр должен был всячески развести игроков друг от друга. Он же понимал, что у Вендела уже есть жёлтая карточка, должен был нестись туда.

Оценка 8,3, потому что засчитанный гол – не ошибка Фролова, а вторая жёлтая – про его решение. Хотя я с ним и не согласен.

Фото: kc-camapa.ru

«Спартак» — «Краснодар» — 1:2

Если «Спартак» хочет идти в ЭСК, то пускай. Вообще должны радоваться, что им дали пенальти пробить.



Момент с 11-метровым в ворота «Краснодара» очень сложный. Можно было бы сказать, что по правилам, когда мяч от своего игрока попадает в руку и рука при этом находится не выше плеча, это не фол. Но тут-то рука отставлена в сторону, игрок соперника был сзади. VAR не полез в этот момент, их понять можно – для судей это не явная и очевидная ошибка. Рука отставлена в сторону, неестественное положение, и следующим касанием игрок «Спартака» мог нанести удар по воротам.

Что касается отменённого гола Николсона, то мяч действительно попал ему в руку, и после этого незамедлительно был забит гол. Отмена гола правильная. Раз гол забит сразу после руки, или сразу после неё была создана ситуация для того, чтобы забить, то попадание мяча в руку – это фол.

По пенальти в ворота «Спартака» вопросов тоже быть не может. Мартинс зацепил соперника в момент, когда игрок «Краснодара» замахивался, – объясняет Федотов. – Подбил правую ногу Сперцяну в момент удара по мячу, по повтору из-за дальних ворот это видно. 11-метровый в ворота «Спартака» назначен по делу – нарушение было».

Единственный вопрос по игроку «Краснодара» Кривцову, который по-большому счёту должен был получать жёлтую карточку. И на 15-й минуте, и на 36-й — он умышленно всё это делал. Два раза Айртона специально останавливал, потом ещё Умярова. Оценка: 8,3.

«Рубин» — «Ростов» — 1:2

Здесь можно говорить только об одном эпизоде, который может разобрать РФС. На 12-й минуте была атака «Рубина», Кварацхелия ворвался в штрафную, игрок «Ростова» сыграл в мяч в подкате, а дальше мяч попал в руку. Мешков принял правильное решение и продолжил игру. Игрок «Ростова» сыграл в мяч, после чего мяч попал в руку, которая находилась в естественном положении. Она не была отставлена в сторону, не увеличивала площадь тела, не была поднята вверх, движения к мячу не было. Это не игра рукой.

Фото: rubin-kazan.ru

Также «Рубин» говорит о непоказе жёлтой карточки Кварацхелии на 10-й минуте, когда Лангович сыграл в мяч, после чего нога пошла вниз и произошёл контакт в области голеностопа. Здесь мы можем говорить только о том, что для Мешкова это оказалось нарушением правил. А дальше уже его видение — показывать жёлтую карточку или не показывать. Конкретного наступа не было, было касание шипами внизу после игры в мяч. Было близкое расстояние, поэтому у игрока «Ростова» не было возможности убрать ногу. РФС и ЭСК этот момент разбирать не будет.

На 19-й минуте Мешков поступил правильно, но почему-то не сразу. Он показал прямую красную карточку Лисаковичу за серьёзное нарушение правил. Тот наступил сзади на икроножную мышцу Байрамяну. Мешков бродил-бродил, что-то посмотрел (что он там увидел, неизвестно) и достал прямую красную карточку. Есть основания думать, что ему кто-то подсказал. Я думаю, что это был VAR. Не может человек ходить-бродить и потом что-то увидеть. Крови не было, как ты можешь что-то определить? А гетра может порваться где угодно. Но на этот эпизод ничего не подают.

Где можно поддержать Слуцкого, так это по эпизоду на 22-й минуте: была борьба с участием всё того же Ланговича и Кварацхелии. Игрок «Ростова» выставил руку в сторону и попал по подбородку. Это борьба за мяч с применением рук.

Мешков должен был показать жёлтую. Движение руки в сторону лица и попадание было. Так как для Мешкова это нарушение и это снова был Лангович, можно было по совокупности двух эпизодов показать жёлтую. Но этот момент ЭСК тоже не будет рассматривать.

Также «Рубин» претендует на то, что на 41-й минуте схватили Кварацхелию и произошла задержка. Это всё ерунда. 38-я минута: подача в центральный круг, с Хвичей в единоборство вступил игрок «Ростова». Слуцкий вышел на поле, но красную ему не показали. Он просил показать жёлтую карточку Мелёхину, якобы он за шею схватил соперника. Нормальный фол, ничего тут не надо выдумывать, никто никого за шею не хватал.

37-я минута — это вообще ни о чём. Байрамян выставил ногу, и там случился какой-то контакт. Но игрок устоял и побежал дальше. Мешков, вместо того чтобы дать играть, остановил игру. Хотя футболисты могли спокойно втроём выйти хотя бы в центр поля. Игрок с мячом был на скорости. Это опять же видение Мешкова — ЭСК не будет разбираться. Он просто не дал развиться атаке. Для арбитра ФИФА и РПЛ это неприемлемо. Мешков должен был выдержать паузу. Посмотреть, чем всё закончится, он был обязан. Так что здесь можно со Слуцким согласиться.

30-я минута: тоже соглашусь с претензиями «Рубина». Зуев выпрыгнул вверх и сыграл в мяч, а игрок «Ростова» не успел и сам попал головой ему в прижатую руку. Мешков свистнул нарушение. Я никакого нарушения не вижу. Опять же, если это нарушение и он посчитал, что Зуев выставлял локоть, то будьте любезны показать карточку.

68-я минута: «Рубин» настаивает, что Бегич сыграл в мяч. Но я не вижу, чтобы он первым играл в мяч. Оба игрока к нему шли. Комличенко так же выставил ногу в сторону, никакой накладки нет. Оба тянулись к мячу. К тому же Мешков находился в идеальной позиции.

83-я минута: игрок «Рубина» находился на своей половине поля спиной к воротам «Ростова». Нормальный эпизод, мы не можем здесь говорить, что нужно было дать жёлтую карточку. Мешков правильно дал принцип преимущества, так как было нарушение, и, я считаю, правильно не показал жёлтую. Грубой игры тоже не было.

На 88-й минуте пропуск нарушения со стороны Мешкова. Грубой игры не было, это фол по неосторожности. Игрок «Ростова», пытаясь сыграть в мяч, попал по ноге Мусаеву. Пошла атака, отобрали мяч, вроде бы зажевали. Ошибка Мешкова в том, что он не сигнализировал принцип преимущества.

На 80-й минуте была ошибка Мешкова. Бегич первый сыграл в мяч, произошёл контакт в корпусе, и судья свистнул нарушение. Также у «Рубина» отняли два угловых, но это вопрос не к Мешкову, а к бригаде. Мяч уходил от головы Мелёхина, а потом от ноги Байрамяна.

Если подводить итоги, какие-то зёрна здравые в словах Слуцкого есть. Перейра вообще отказался от России, смутное время возвращается. Нет главы департамента, нет главы судейского комитета. Может начаться вакханалия. Слуцкий это быстро подхватил. Предпосылки к бардаку есть, потому что некоторые арбитры почему-то посчитали, что раз нет руководителя, то им ничего не будет. Это видно по их работе. При этом Мешков в этом матче ошибался в обе стороны. Мы видели нарезку от «Рубина», но, если бы «Ростов» заморочился, мы бы увидели ещё одну нарезку с такими же эпизодами. А Мешков же у нас представитель РФС по работе с молодыми арбитрами. И эти судьи — за него. Как они потом будут выходить и судить команды Слуцкого, я не знаю. Оценка по матчу у Мешкова – 8,2.