РПЛ может измениться до неузнаваемости. Что нужно знать об историческом собрании клубов

22 марта состоится общее собрание клубов РПЛ, в ходе которого обсудят ряд ключевых вопросов. Об этом информирует «РБ Спорт». Заседание пройдёт в очном режиме, и оно наверняка станет историческим. В сложившихся обстоятельствах клубы способны принять ряд немаловажных решений, которые окажут серьёзное влияние на дальнейшее развитие российского футбола. При таком раскладе РПЛ может измениться до неузнаваемости.

Какие вопросы обсудят на общем собрании.

Расширение РПЛ до 18 команд со следующего сезона. По окончании сезона-2021/2022 из высшего дивизиона не вылетает ни один клуб, а из ФНЛ поднимаются команды, занявшие первое и второе места.

Введение зарплатного лимита по примеру ФНЛ. В «лучшей лиге мира» максимум зарплат составляет 300 тыс. рублей.

Запрет на выплату зарплат в иностранной валюте. При таком раскладе существующие зарплаты фиксируют в рублях при согласии обеих сторон. Если соглашения нет, то в расчёт берут официальный курс ЦБ на определённую дату.

Дополнительный регистрационный период для российских клубов. Его крайний срок — не ранее 18 апреля. ФИФА разрешила иностранным футболистам приостановить действие контрактов с российскими командами и подписать договор до конца сезона с другими клубами. У иностранных команд есть возможность регистрировать футболистов, уехавших из России, до 8 апреля.

Изменение дисциплинарного регламента в нынешнем чемпионате. Это касается увеличения количества жёлтых карточек, после которых футболист получает дисквалификацию на один матч. Такая инициатива связана с ограничением числа игроков, поскольку некоторые клубы покинули легионеры. Сейчас игроки пропускают встречи после получения каждой четвёртой жёлтой карточки.

Что говорят представители клубов о некоторых реформах

Ранее руководители клубов, занимающих последние места в таблице РПЛ, позитивно высказались о моратории на вылет в ФНЛ. При этом генеральный директор «Уфы» (15-е место) Шамиль Газизов подчеркнул, что сейчас стоит задача сохранить футбол в стране.

— Я считаю, что мораторий на вылет будет правильным решением. Большинство клубов проголосовали «за». Да и не так много клубов, на самом деле, выступает против. На эту тему дискутируют те, кто не знает реальных причин, почему мы это обсуждаем. Я бы не хотел их сейчас раскрывать. Стоит задача сохранить футбол.

Шамиль Газизов Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Член наблюдательного совета «Химок» (последнее место в РПЛ) Роман Терюшков объяснил, по какой причине поддерживает решение о моратории на вылет.

— Мы и до этого выступали за мораторий на вылет из РПЛ. В частности, это соревновательная практика. Календарь существенно сократится из-за отсутствия европейских турниров, нужно заниматься развитием детско-юношеского футбола. Наша позиция именно про развитие футбола. Слышал ряд заявлений менеджеров других клубов о том, что нужно вообще сократить РПЛ, но это приведет к разрушению системы футбола и упадку интереса в субъектах РФ.

Помимо этого, Терюшков выступил за введение потолка зарплат и расширение РПЛ.

— Сейчас основные задачи — трансформация отечественного футбола и расширение РПЛ. В этом году до 18 клубов, дальше — до 20. Всё это нужно для того, чтобы футбол приходил не только в регионы Центральной России, но и в Сибирь, и на Дальний Восток. Необходимо также вводить и потолки зарплат: некоторые игроки получают необоснованно много. Безусловно, правильно, что многие клубы нас поддержали. В таком случае будет больше возможностей у разных субъектов выступать в соревнованиях на самом высоком уровне.

А вот президент «Оренбурга» Василий Еремякин назвал желание ввести мораторий дискриминацией, но выступил за расширение РПЛ. Сейчас его клуб занимает первое место в ФНЛ.

— Что в таком случае собираются делать с командами ФНЛ, если введут мораторий на вылет и не расширят лигу? Считаю, что это прямая дискриминация. Мало ли какие в середине или в конце они примут решения — все правила на сезон существуют и приняты. С учётом всех обстоятельств, которые имеют место на сегодняшний день, необходимо расширить РПЛ до 18 команд. Две первые команды из ФНЛ выходят напрямую, а клубы, занявшие третье и четвёртое места, играют стыковые матчи с 15-м и 16-м местами из РПЛ.

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин выступает за расширение РПЛ только по спортивному принципу.

— Если Лига хочет расшириться, то должна это делать по спортивному принципу. Команды из ФНЛ в любом случае должны выходить в РПЛ. Если так хотят расширить, то последние две команды РПЛ обязаны сыграть стыковые матчи с 3-4-м местами ФНЛ. Если 3-4-е места не подходят по параметрам лицензирования, значит, с 5-6-м местами. Но можно снизить планку лицензирования в данных условиях, чтобы избежать такого. Спортивный принцип не должен страдать, он должен быть на первом месте.

Андрей Аршавин Фото: Егор Филиппов, «Чемпионат»

Аршавин также считает, что сейчас очень подходящее время для возвращения к системе «весна-осень», хотя этот вопрос пока активно не обсуждается. ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы от выступления в международных турнирах под своей эгидой. По мнению Аршавина менять систему нужно, если Россия не будет представлена в еврокубках.

— Нынешняя ситуация — хорошее время, чтобы вернуться к «весне-осень» — при условии, если мы не будем играть в еврокубках. Начать летом, полтора года играть переходный чемпионат, а потом с 2024-го перейти на «весну-осень». Это очень хороший шанс.