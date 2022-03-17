Скрытые резервы РПЛ. Кто может вернуться в свои клубы и заменить легионеров

Массовый отъезд легионеров из России уже сейчас бьёт по клубам. «Краснодар» играет без иностранцев, «Рубин» остался без нескольких лидеров, а «Ростов» осложнил себе борьбу за «стыки», приостановив контракты с пятью легионерами. Если к лету ничего не изменится и не все иностранцы вернутся в Россию, вероятно, команды будут активнее задействовать игроков, отданных в аренду в прошлые «окна». Рассказываем, у кого какие «скрытые резервы».

ЦСКА — 7 футболистов в аренде

Игроки из России и стран ЕАЭС, отданные в аренду:

Перейдя в «Базель» на правах аренды, Фёдор Чалов сразу стал забивать. Форвард сделал дубль в матче с «Санкт-Галленом» и поразил ворота «Лугано», а также сделал результативный пас на победный гол с «Лозанной». Контракт Чалова с ЦСКА действует до лета 2024 года.

После неплохого сезона-2020/2021 Константин Кучаев блекло выглядел в первой половине этого розыгрыша. Это стало причиной его отправки в «Рубин», где он в дебютном матче сделал результативную передачу. Пока на счету полузащитника три игры в 2022-м, но у него ещё будет время себя показать. Стоит отметить, что «Рубин» имеет право выкупа игрока по окончании сезона за € 5 млн. Контракт Кучаева с ЦСКА рассчитан до конца июня 2024 года.

Илья Помазун, в отличие от Сергея Чепчугова, предпочёл роли «вечно запасного» развитие карьеры. В сезоне-2020/2021 Илья провёл 17 матчей (пять – на «ноль») и пропустил 20 мячей. В этом розыгрыше за такое же количество игр у Помазуна семь «сухарей» и на четыре пропущенных гола меньше. Его контракт с ЦСКА действует до лета 2026 года.

Илья Помазун Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

А вот Илья Шкурин не вернётся в ЦСКА летом – «Ракув» арендовал нападающего до 31 декабря. За новую команду форвард пока не дебютировал. Его контракт с ЦСКА рассчитан до конца июня 2024 года.

Вадим Карпов и Гоча Гогричиани в «Текстильщике» до лета. Оба футболиста являются важными игроками основы. Карпов принял участие в 15 матчах и отличился ассистом, а форвард забил семь мячей в 23 играх. Гогричиани всё ещё не дебютировал за ЦСКА. Для него это вторая аренда: прошлый сезон он провёл в «Акроне». Если контракт Карпова с ЦСКА действует до лета 2025 года, то у Гогричиани истекает 30 июня 2022 года.

Виталий Жиронкин был звездой в молодёжке ЦСКА, но на взрослом уровне пока не так ярок – в этом сезоне у него один гол в 10 матчах за «Волгарь». До конца июня форвард будет играть в Казахстане. Его трудовой договор с армейцами действует до лета 2024 года.

«Динамо» — 5 футболистов в аренде

Игроки из России и стран ЕАЭС, отданные в аренду:

Нападающий: Николай Комличенко («Ростов»)

Полузащитник: Владислав Карапузов («Ахмат»)

Полузащитник: Владимир Москвичёв («Нефтехимик»)

Полузащитник: Игорь Школик («Ротор»)

Полузащитник: Владислав Галкин (РФШ).

Николай Комличенко стабильно играет в «Ростове». Форвард набрал 4+2 по системе «гол+пас» в 19 матчах чемпионата. Его контракт с «Динамо» действует до лета 2024 года.

После нескольких попыток проявить себя в «Динамо» Карапузов расцвёл в «Ахмате»: в этом сезоне он принял участие в 21 матче, забил победный гол бело-голубым в очной встрече и сделал четыре результативные передачи. Контракт вингера с «Динамо» рассчитан до 30 июня этого года.

Владимир Москвичёв – воспитанник «Динамо». Он сыграл 25 матчей в ФНЛ и отметился двумя голами. Скорее всего, опорник продлит контракт с бело-голубыми, истекающий 30 июня. В 2019 году Москвичёв номинировался на звание лучшего молодого игрока России. Аналогичная ситуация у Игоря Школика: его контракт также заканчивается 30 июня. Полузащитник получает достаточно игрового времени в «Роторе» и забил четыре мяча в этом сезоне.

19-летний Владислав Галкин играет в Латвии. За новый клуб атакующий полузащитник пока не дебютировал, а в ФНЛ-2 у него 4+4 по системе «гол+пас» в девяти матчах. Контракт Галкина с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года, а в аренде в РФШ он пробудет до конца 2022 года.

«Спартак» — 4 футболиста в аренде

Игроки из России и стран ЕАЭС, отданные в аренду:

Полузащитник: Ризван Мирзов («Химки»)

Полузащитник: Максим Глушенков («Крылья Советов»)

Защитник: Илья Гапонов («Крылья Советов»)

Полузащитник: Остон Урунов («Уфа»).

Все «арендники» «Спартака» выступают в России. Полузащитник Остон Урунов вернулся в «Уфу», но пока не радует местных болельщиков – сыграл девять матчей (проводит в среднем 48 минут за игру) и не совершил ни одного результативного действия. Контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. Стоит отметить, что 21-летний игрок является легионером в РПЛ.

Первый приход Резиуана Мирзова в «Химки» был удачнее второго. В сезоне-2020/2021 полузащитник был лидером атаки подмосковного клуба, забил шесть голов и сделал две голевые передачи в 17 матчах. В этом розыгрыше Мирзов не на передовых ролях, хотя по-прежнему является важной частью системы «Химок» – провёл все матчи с первой до последней минуты и забил «Арсеналу». 30 июня у Резиуана заканчивается контракт со «Спартаком», поэтому его будущее в команде Ваноли под вопросом.

Что касается Максима Глушенкова и Ильи Гапонова, то у обоих игроков действует соглашение со «Спартаком» до лета 2024 года. В их будущем сомневаться не стоит – с высокой долей вероятности они останутся в Москве. В этом сезоне Глушенков проводит на поле в среднем 43 минуты. Кроме того, полузащитник забил два победных гола в матчах с «Уфой» и «Ростовом» и сделал результативный пас с «Арсеналом». Гапонов пришёл в «Крылья Советов» в конце февраля: игры с «Арсеналом» и «Зенитом» провёл в запасе.

«Зенит», 4 футболиста

Игроки из России и стран ЕАЭС, отданные в аренду: Васютин («Юргорден»), Шамкин («Балтика»), Кравцов («Нижний Новгород»), Хотулёв («Оренбург»).

Александр Васютин уехал в Швецию в феврале 2021 года. В прошлом году вратарь сыграл 14 матчей (восемь – на «ноль») и пропустил всего семь голов. С ноября 27-летний голкипер не играет из-за травмы. В январе «Юргорден» продлил аренду россиянина до конца 2022 года. Контракт Васютина с «Зенитом» рассчитан до лета 2023 года.

Александр Васютин Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Даниил Шамкин получает игровую практику в Калининграде, но выходит на поле с переменным успехом. Полузащитник провёл шесть матчей в старте, восемь в запасе, шесть раз вышел на замену и пропустил пять игр из-за мышечной травмы. Аренда Шамкина заканчивается летом, а его контракт с «Зенитом» — в июне 2024 года.

Кирилл Кравцов и Данила Хотулёв пробудут в арендах до конца июня 2023 года, а их соглашения с «Зенитом» действуют до 30 июня 2024 года. Оба игрока отправились в новые клубы в феврале. Если Хотулёв не сыграл ни одного матча, то Кравцов уже трижды вышел на поле.

«Рубин», 4 футболиста

Игроки из России и стран ЕАЭС, отданные в аренду: Игнатьев («Крылья Советов»), Коновалов («Ахмат»), Грицаенко («Кубань»), Косарев («Волгарь»).

Остаток сезона-2021/2022 Иван Игнатьев проводит в «Крыльях Советов». В первой же игре за новый клуб форвард сравнял счёт в матче с «Арсеналом» после выхода на замену. Контракт Игнатьева с «Рубином» действует до лета 2024 года.

Коновалов проводит удачный сезон под руководством Талалаева. Полузащитник является важной частью системы «Ахмата». Игорь в одиночку решил исход матча с «Ростовом» в первом круге, отметившись голом и голевой передачей, а также поразил ворота «Уфы» и «Ростова». Трудовое соглашение полузащитника с «Рубином» действует до лета 2024 года.

Алексей Грицаенко с сентября играет в старте «Кубани». Защитник принял участие в победе над «Краснодаром» в Кубке России, но пропустил матч со «Спартаком», как и начало 2022 года, из-за травмы. Его контракт с «Рубином» истекает в конце 2024 года.

Кирилл Косарев только-только ушёл в «Волгарь». Форвард дважды вышел на замену и пока ничем не отметился. У него контракт с «Рубином» до лета 2024 года.

«Локомотив», 4 футболиста

Игроки из России и стран ЕАЭС, отданные в аренду: Сильянов («Ростов»), Лысцов («Ахмат»), Берковский («Нижний Новгород»), Никитин («Факел»). Плюс игроки «Казанки» Миронов и Титков (оба — «Оренбург»).

В «Локомотиве» уже наблюдаются сложности с обороной, а после ухода Пабло в принципе осталось 4 центральных защитника: Тин Едвай, Марк Мампасси, Артур Чёрный и Станислав Магкеев, который восстанавливается после травмы. Теоретически (и практически, уже бывало) сюда может сместиться Дмитрий Баринов, однако ему всё-таки ближе позиция опорного. Возвращение Виталия Лысцова из аренды точно будет полезно. Наверняка пригодится и Александр Сильянов. Особенно если летом уйдёт Мацей Рыбус, у которого заканчивается контракт.

Никитин, Миронов и Титков достойно выглядят на уровне ФНЛ, возможно, они всё-таки получат шанс показать себя в родной команде. Хотя если аренда Никитина в «Факел» подтверждена, юридические тонкости перехода Миронова и Титова в «Оренбург» до конца не ясны.

Иван Берковский — футболист, который достался клубу ещё от предыдущего руководства. Полузащитника быстро пристроили в «Нижний Новгород», где он играет с переменным успехом. Однако у «НН» ещё осталось право выкупа.

«Краснодар», 3 футболиста

Игроки из России и стран ЕАЭС, отданные в аренду: Сулейманов («Гиресунспор»), Уткин («Ахмат»), Гогличидзе («Урал»).

Магомед-Шапи Сулейманов ещё в сентябре уехал в Турцию, но заиграл там не сразу. Три месяца у полузащитника ушло на адаптацию, и только в декабре он начал радовать фанатов. Россиянин сделал результативную передачу в матче с «Карагюмрюком», набрал 1+1 по системе «гол+пас» с «Алтаем» и забил единственный гол в игре с «Галатасараем» в 2022 году. Кроме того, Сулейманов отличился в матче с «Кайсериспором». Контракт Шапи с «Краснодаром» рассчитан до лета 2024 года.

Ещё один футболист «Краснодара», который прогрессирует, – Даниил Уткин. 22-летний полузащитник феноменально играет в нынешнем сезоне: идеально реализует штрафные, забил восемь голов (семь – в чемпионате) и стал лучшим в Европе по голам со стандартов. Его контракт с «быками» действует до лета 2023 года.

Лео Гогличидзе стал игроком старта в «Урале». Защитник является воспитанником «Краснодара». Для него это уже четвёртая аренда. Контракт с «быками» у Гогличидзе рассчитан до лета 2023 года.

«Локомотив», 4 футболиста

Игроки из России и стран ЕАЭС, отданные в аренду: Сильянов («Ростов»), Лысцов («Ахмат»), Берковский («Нижний Новгород»), Никитин («Факел»).



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https://www.championat.com/football/article-4638695-igroki-klubov-rpl-v-arende-za-rubezhom-i-v-rossii-cska-spartak-dinamo-zenit-rubin-krasnodar-chalov-shapi.html?utm_source=copypaste

Другие клубы

«Ростов», 9 футболистов

Игроки из России и стран ЕАЭС, отданные в аренду: Прохин («Сочи»), Боженов («Химки»), Павловец («Колос»), Смирнов («КАМАЗ»), Ведерников («Кубань»), Саплинов («Уфа»), Рудаков («Хонка»), Рукас («Енисей»), Ковалёв («Балтика»).

«Урал», 6 футболистов

Игроки из России и стран ЕАЭС, отданные в аренду: Панюков («Кызыл-Жар»), Бавин («Ротор»), Максименко («Балтика»), Баклов («КАМАЗ»), Юсупов («Волгарь»), Насыров («Тюмень»).

«Крылья Советов», 5 футболистов

Игроки из России и стран ЕАЭС, отданные в аренду: Герчиков и Никитенков (оба — «Металлург» Лп), Тюрин («Тюмень»), Прищепа («Велес»), Молчанов («Динамо» Брянск).

«Химки», 4 футболиста

Игроки из России и стран ЕАЭС, отданные в аренду: Корян («Оренбург»), Большаков («Кубань»), Балахонцев и Сычёв (оба — «Олимп-Долгопрудный»).

«Сочи», 2 футболиста

Игроки из России и стран ЕАЭС, отданные в аренду: Барсов («Балтика»), Е. Пруцев («Нефтехимик»).

«Ахмат», 2 футболиста

Игроки из России и стран ЕАЭС, отданные в аренду: Кармаев («Кубань»), Адуев («Шахтёр» Караганда).

«Нижний Новгород», 2 футболиста

Игроки из России и стран ЕАЭС, отданные в аренду: Сапета («Кубань»), Шестюк (РФШ).

«Уфа», 2 футболиста

Игроки из России и стран ЕАЭС, отданные в аренду: Кузнецов («Велес»), Дзантиев («СКА-Ростов»).