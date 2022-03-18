Был лучшим молодым игроком России, а теперь никому не нужен в РПЛ. Куда пропал Яковлев

Павел Яковлев — гордость люберецкой школы «Звезда». В 2007 году он попал в академию «Спартака», а со временем обратил на себя внимание и главного тренера столичного клуба Валерия Карпина. Молодой нападающий подавал большие надежды, заиграл в основе (891 минута и 4+1 в 2009 году). Но затем что-то пошло не так.
2010-й получился крайне неоднозначным для Яковлева. С одной стороны, футболист совсем перестал проходить в состав «Спартака», часто оставался вне заявки. С другой — стабильно выступал за молодёжку. За регулярной практикой Павел отправился в «Крылья Советов», где пропустил лишь один матч РПЛ и забил 4 гола. По итогам сезона Яковлев удостоился премии «Первая пятёрка», вручаемой лучшему молодому футболисту России.
Переходный сезон сложился сложнее. Яковлев часто оставался вне состава и в «Спартаке», и во второй аренде в «Крыльях». В итоге самарцы вернули нападающего в Москву. На протяжении двух сезонов он продолжал играть за красно-белых, но высокой результативностью не отличался. В 2015-м Павел предпринял ещё одну попытку перезагрузиться — в аренде в «Мордовии». Всего одна результативная передача за 11 матчей — это далеко не та статистика, на которую рассчитывали в Саранске.
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Тогда-то и стало окончательно ясно, что «Спартак» на игрока больше не рассчитывает. Он третий раз сходил в аренду в «Крылья Советов» и ушёл свободным агентом. Но ни в «Анжи», ни в Самаре (четвёртый заход!) не закрепился – не получилось.
Последней на данный момент командой Павла в России стал выступающий в ФНЛ «Факел». 39 матчей, три гола и две результативные передачи — более чем скромная статистика за два сезона.
Казахстанский «Кызыл-Жар» — первый заграничный опыт 30-летнего футболиста. Но и там дела идут пока посредственно: всего 1 гол за 11 матчей. Зато нападающий бегает под любимой «десяткой», которую получал и в «Спартаке».
Российских футболистов в «Кызыл-Жаре» аж шестеро — это вратарь Мирослав Лобанцев (капитан команды), защитники Александр Довбня и Олег Мурачёв, полузащитники Евгений Козлов и Павел Яковлев, а также нападающий Андрей Панюков. А тренирует их Андрей Карпович, выступавший в России за «Ростов» и московское «Динамо». Пока, правда, не очень успешно. После пары минимальных поражений на старте (дважды по 0:1) «Кызыл-Жар» занимает последнее место в таблице. Впрочем, два тура — слишком маленький срок для серьёзных выводов.
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