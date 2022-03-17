Наши футболисты стали ближе к народу. Ездят на поездах и меньше получают

Пора разбить стереотип, что футболисты – люди из другого социального мира. С каждым днём они становятся всё ближе к простому народу – ездят на поездах и падают по заработку. Даже говорить они, кажется, стали чуть проще. Иностранцы всё больше узнают про российские купейные вагоны, а россияне с контрактами в валюте вспоминают моменты из детства. Это шаг к сближению. Для болельщиков – хорошо, для самих футболистов – новый опыт.

Часть клубов РПЛ за последние две недели освоили сайт РЖД. Самый явный пример – «Урал», который в пути на матч с «Краснодаром» сменил два вида транспорта. Сначала – самолёт до Сочи, потом – купейный вагон до Краснодара.

Фото: vk.com/fc_ue

«Небольшие сложности были, потому что пришлось прилететь сначала в Сочи, а потом шесть часов ехать на поезде, – рассказывал РИА о путешествии президент клуба Григорий Иванов. – В общей сложности дорога заняла 12 часов. С билетами проблем не возникло – из Сочи до Краснодара поезд ехал полупустой. Пассажиры спокойно реагировали на футбольную команду, тем более мы ехали не на «Ласточке», а в обычном поезде в купе, где ребята отдохнули».

Интересно, что обратно в Сочи игроки уехали уже без возможности подремать на уютных кроватях купе. Клуб купил билеты на «Ласточку». Четыре часа в кресле — и вот уже аэропорт Сочи. Отличное путешествие, отдающее духом 1990-х. Правда, пока без доширака. Но, возможно, это – следующий шаг.

«Во времена «Спартака» мы ездили на сборы по 30 часов до Крымска. Тогда я был маленьким, лет 14-15, и было неважно – ехать или лететь, так как время быстро проходило. А сейчас выматывает, – признался «Матчу» нападающий «Урала» Александр Юшин. – Административный штаб взял с собой еду. Доширак? Его не ел, это вредная еда. Стараюсь избегать такого, хочу, чтобы питание было максимально здоровым. Пробую даже есть меньше сладкого, но не всегда получается».

«Урал» не единственный клуб, кто временно и вынужденно отказался от самолётов ради поездов. Игроки «Сочи» ехали в купе до Ростова-на-Дону, «Краснодар» потратил шесть часов и арендовал автобус, чтобы добраться до Минеральных Вод, а оттуда – самолётом в Москву. «Ростов» ехал шесть часов на автобусе до Волгограда, а оттуда – рейс в Казань. Но пока рекорд принадлежит «Чайке». Команда добиралась на матч Кубка России с «Балтикой» 35 часов! РФС из-за сложной логистики даже сдвинул эту игру. Старт в 5 утра с вокзала Ростова. Оттуда до Москвы, после самолёт и больше трёх часов до Калининграда. Через Финский залив и прочие пейзажные локации. Хорошо, что хотя бы прилетели не в день игры. Но команда, убравшая Юрия Сёмина из «Ростова», всё равно проиграла.

Но зато игроки точно приблизились к обычным людям: вспомнили о значении слова «тамбур», постояли в очереди в туалет и посмотрели из окна поезда на Россию. Пусть эти ограничения, скорее всего, временные, но разве не мило?

Ещё один сигнал к сближению – сокращение зарплат. Первым об этом объявил «Краснодар», где заработок игроков упал в среднем в 2,5 раза. Да, это по-прежнему очень много, и нет, никто не станет искать дополнительную работу. Однако от некоторых привычных благ придётся отказаться. У «Краснодара» особенная ситуация. И не факт, что подобным путём пойдут другие. Вероятно, у Сергея Галицкого проблемы с зарубежными активами. Не секрет, что если напротив них стоит фамилия гражданина России, то на эти деньги можно не рассчитывать. В ближайшем будущем точно. Поэтому понижение зарплат – вынужденная история. Но важно, что все футболисты (если верить официальным данным) на это пошли. Никто не жалуется и не судится с клубом.

Владелец «Краснодара» невольно осуществил мечту, к которой стремился. Теперь у него только россияне, некоторых ещё даже никто не знает. Возможно, подобным путём пойдут и другие клубы. Неслучайно появилась информация об омоложении «Локомотива» и приглашении российского тренера. В новой реальности ни один клуб, частный или государственный, не строит долгосрочные прогнозы финансирования. Поэтому пока не убиваем идею, что РПЛ летом станет очень российской. А слоган «Ребята с нашего двора», который в своё время стал любимым в Петербурге, перейдёт во многие клубы.

Игроки будут ездить с нами на метро, поездах и летать экономом. А зарабатывать чуть выше среднего. Это ли не близость к народу?