Дебют героя ЧМ-2018 и Нойштедтер – капитан. Странный товарищеский матч сборной России

Сборную России по футболу, скорее всего, ждёт матч с собственной молодёжкой – в нынешних условиях это не только оптимальный, но и почти единственный соперник. Однако в истории сборной был и другой колоритный матч – 3 сентября 2017 года главная команда играла с «Динамо». Стадион «Арена Химки» увидел уникальные голы и уникальные сюжеты.
Вспоминаем, как это было. И предвкушаем, как это будет в матче с молодёжкой.
Почему сборная играла с клубом?
Таким образом сборная Станислава Черчесова готовилась к домашнему чемпионату мира. С 28 августа по 3 сентября команда отправилась на сбор: чтобы познакомиться, восстановить игровые связи и просто потренироваться друг с другом.
Достойного соперника найти не смогли: большинство сборных играло в это время в отборочных матчах к ЧМ-2018, а с командами с невысоким рейтингом ФИФА играть не планировали. Но проводить контрольный матч было нужно, и тогда договорились с «Динамо».
Черчесов об этом необычном сборе национальной команды говорил так:
«Мы планируем пригласить в большинстве своём футболистов, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме. Мы познакомимся с ними, а они, в свою очередь, – с нашими требованиями. В данной ситуации такой формат представляется очень важным и полезным, ведь мы должны иметь более чёткое представление о ближайшем резерве национальной команды».
Кого вызвали в ту сборную? Есть неожиданные фамилии
Состав получился колоритным. Сборная в основном состояла из резервистов. Только у двоих игроков было 10 или более матчей за национальную команду: у Алексея Миранчука (10 матчей на тот момент) и Магомеда Оздоева (11).
А вот список тех, кто попал в сборную впервые:
- вратари: Андрей Лунёв, Андрей Синицын и Александр Селихов;
- защитники: Вячеслав Караваев, Марио Фернандес, Евгений Чернов, Виталий Шахов (игравший тогда за «Тосно», а сейчас за «Ротор») и Константин Рауш;
- полузащитники: Далер Кузяев, Антон Миранчук, Магомед Митришев (тогда «Ахмат», сейчас – «Велес»), Дмитрий Стоцкий;
- и нападающий Антон Заболотный.
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Также первый вызов в сборную получил на тот момент нападающий «Урала» (сейчас — «Краснодар») Владимир Ильин, но из-за мышечного повреждения вернулся в Екатеринбург.
И да – перед матчем допинг-офицеры взяли тесты у восьми игроков.
Кто играл с «Динамо»?
1. Лидеры самого «Динамо»: нападающий Кирилл Панченко и защитник Константин Рауш.
Панченко, кстати, на тот момент имел один матч за сборную (9 минут с Катаром в 2016-м) и одно необычное достижение: стал вторым футболистом в российской истории после Рамиза Мамедова, кто сыграл за сборную, будучи игроком второго по силе дивизиона (в составе «Динамо»).
Антон Шунин, Павел Погребняк, Алексей Козлов и другие сборники разных лет играли за «Динамо».
2. С капитанской повязкой вышел Дмитрий Тарасов, а после того, как его заменили, капитаном стал Роман Нойштедтер.
Дмитрий Тарасов и Алексей Миранчук (на переднем плане)
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
3. Вы не ошиблись, в том матче – пусть и неофициально – за сборную дебютировал Марио Фернандес. А также Андрей Лунёв, Антон Миранчук и Антон Заболотный.
4. За сборную в первый и последний раз сыграли Виталий Шахов, Евгений Чернов и Магомед Митришев.
Дебютные голы будущих лидеров
Некоторые из них получились забавными: например, в случае с первым голом Антон Миранчук попал в голову Владимиру Рыкову, и оттуда мяч отлетел в другую от динамовского вратаря Сергея Нарубина сторону.
Заболотный забил первый гол за сборную в первом же матче – замкнул прострел Рауша. Первый же официальный гол Антона случится в сентябре 2018 года в товарищеской игре с чехами.
Сергей Нарубин и Антон Заболотный
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Фернандес повторил успех Заболотного – пошёл на добивание после удара Кузяева и забил в ворота уже Антона Шунина. Этот гол – первый, забитый будущим героем ЧМ-2018.
Матч с «Динамо» – особенный для Панченко
Во-первых, когда Кирилл выходил на поле, зрители аплодировали особенно сильно. Во-вторых, он так сказал сам: «Для меня это не рядовой матч. Считаю, что игра выдалась хорошей, а праздник футбола состоялся».
Станислав Черчесов и Кирилл Панченко
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
В-третьих, игрок сборной России после матча пошёл к фанатской трибуне «Динамо» и объяснил это так: «У нас давняя традиция – благодарить болельщиков после игр. Фанаты сегодня были молодцы, был, наверное, полный стадион». А на вопрос, почему фанатов «Динамо» было слышно лучше остальных, ответил так: «Это наш домашний стадион, тут всегда лучше слышно наших фанатов».
Перед матчем сборной – огромный позитив
Просто послушайте игроков и перенеситесь в 2017-й.
Магомед Митришев: «Атмосфера позитивная, ни на что не жалуемся».
Андрея Синицына спрашивали, что сначала он может сыграть против «Динамо» в составе сборной (не вышло), а потом и за клуб. Вратарь отвечал, что он про такое не думает.
Вячеслав Караваев учил журналистов чешскому языку: «Ahoj (привет) и Dobrý den (добрый день)». И на вопрос о лидере сборной по духу ответил, что это Тарасов.
Константин Рауш и Станислав Черчесов
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Роман Нойштедтер смеялся, что не разговаривает с Черчесовым по-немецки, потому что главный тренер запретил. Перед матчем Черчесов отметил день рождения: футболисты подарили ему форму с 54-м номером. О другом подарке тренер говорил на предматчевой пресс-конференции: «К завтраку мне приготовили большой торт, правда, его никто не трогал, оставили на вечер – съедим с чаем».
Билетов на матч не осталось, но стадион заполнился не целиком. Как так?
На матч можно было попасть бесплатно, и за час до игры сборная России в соцсетях сообщила, что все билеты на вмещающий 18 тысяч человек стадион закончились.
При этом «Арена Химки» заполнилась на 70%, а за пределами стадиона остались несколько сотен болельщиков, желавших попасть на игру.
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
***
Получится повторить в матче с молодёжкой?
- 18 марта 2022
-
10:26
-
10:16
-
10:10
-
10:05
-
09:56
-
09:52
-
09:50
-
09:35
-
09:32
-
09:24
-
08:53
-
08:30
-
08:29
-
08:16
-
05:33
-
04:14
-
04:13
-
03:25
-
03:16
-
02:57
-
02:53
-
02:30
-
02:16
-
01:55
-
01:54
-
01:39
-
01:36
-
01:35
-
01:06
-
00:58
-
00:52
-
00:47
-
00:31
-
00:27
-
00:20