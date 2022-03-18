Дебют героя ЧМ-2018 и Нойштедтер – капитан. Странный товарищеский матч сборной России

Возвращаемся в 2017-й, когда за сборную против московского «Динамо» играл Виталий Шахов.

Сборную России по футболу, скорее всего, ждёт матч с собственной молодёжкой – в нынешних условиях это не только оптимальный, но и почти единственный соперник. Однако в истории сборной был и другой колоритный матч – 3 сентября 2017 года главная команда играла с «Динамо». Стадион «Арена Химки» увидел уникальные голы и уникальные сюжеты.

Вспоминаем, как это было. И предвкушаем, как это будет в матче с молодёжкой.

Почему сборная играла с клубом?

Таким образом сборная Станислава Черчесова готовилась к домашнему чемпионату мира. С 28 августа по 3 сентября команда отправилась на сбор: чтобы познакомиться, восстановить игровые связи и просто потренироваться друг с другом.

Достойного соперника найти не смогли: большинство сборных играло в это время в отборочных матчах к ЧМ-2018, а с командами с невысоким рейтингом ФИФА играть не планировали. Но проводить контрольный матч было нужно, и тогда договорились с «Динамо».

Черчесов об этом необычном сборе национальной команды говорил так:

Станислав Черчесов экс-главный тренер сборной России «Мы планируем пригласить в большинстве своём футболистов, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме. Мы познакомимся с ними, а они, в свою очередь, – с нашими требованиями. В данной ситуации такой формат представляется очень важным и полезным, ведь мы должны иметь более чёткое представление о ближайшем резерве национальной команды».

Кого вызвали в ту сборную? Есть неожиданные фамилии

Состав получился колоритным. Сборная в основном состояла из резервистов. Только у двоих игроков было 10 или более матчей за национальную команду: у Алексея Миранчука (10 матчей на тот момент) и Магомеда Оздоева (11).

А вот список тех, кто попал в сборную впервые:

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Также первый вызов в сборную получил на тот момент нападающий «Урала» (сейчас — «Краснодар») Владимир Ильин, но из-за мышечного повреждения вернулся в Екатеринбург.

И да – перед матчем допинг-офицеры взяли тесты у восьми игроков.

Кто играл с «Динамо»?

1. Лидеры самого «Динамо»: нападающий Кирилл Панченко и защитник Константин Рауш.

Панченко, кстати, на тот момент имел один матч за сборную (9 минут с Катаром в 2016-м) и одно необычное достижение: стал вторым футболистом в российской истории после Рамиза Мамедова, кто сыграл за сборную, будучи игроком второго по силе дивизиона (в составе «Динамо»).

Антон Шунин, Павел Погребняк, Алексей Козлов и другие сборники разных лет играли за «Динамо».

2. С капитанской повязкой вышел Дмитрий Тарасов, а после того, как его заменили, капитаном стал Роман Нойштедтер.

Дмитрий Тарасов и Алексей Миранчук (на переднем плане) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

3. Вы не ошиблись, в том матче – пусть и неофициально – за сборную дебютировал Марио Фернандес. А также Андрей Лунёв, Антон Миранчук и Антон Заболотный.

4. За сборную в первый и последний раз сыграли Виталий Шахов, Евгений Чернов и Магомед Митришев.

Дебютные голы будущих лидеров

Некоторые из них получились забавными: например, в случае с первым голом Антон Миранчук попал в голову Владимиру Рыкову, и оттуда мяч отлетел в другую от динамовского вратаря Сергея Нарубина сторону.

Заболотный забил первый гол за сборную в первом же матче – замкнул прострел Рауша. Первый же официальный гол Антона случится в сентябре 2018 года в товарищеской игре с чехами.

Сергей Нарубин и Антон Заболотный Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фернандес повторил успех Заболотного – пошёл на добивание после удара Кузяева и забил в ворота уже Антона Шунина. Этот гол – первый, забитый будущим героем ЧМ-2018.

Матч с «Динамо» – особенный для Панченко

Во-первых, когда Кирилл выходил на поле, зрители аплодировали особенно сильно. Во-вторых, он так сказал сам: «Для меня это не рядовой матч. Считаю, что игра выдалась хорошей, а праздник футбола состоялся».

Станислав Черчесов и Кирилл Панченко Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В-третьих, игрок сборной России после матча пошёл к фанатской трибуне «Динамо» и объяснил это так: «У нас давняя традиция – благодарить болельщиков после игр. Фанаты сегодня были молодцы, был, наверное, полный стадион». А на вопрос, почему фанатов «Динамо» было слышно лучше остальных, ответил так: «Это наш домашний стадион, тут всегда лучше слышно наших фанатов».

Перед матчем сборной – огромный позитив

Просто послушайте игроков и перенеситесь в 2017-й.

Магомед Митришев: «Атмосфера позитивная, ни на что не жалуемся».

Андрея Синицына спрашивали, что сначала он может сыграть против «Динамо» в составе сборной (не вышло), а потом и за клуб. Вратарь отвечал, что он про такое не думает.

Вячеслав Караваев учил журналистов чешскому языку: «Ahoj (привет) и Dobrý den (добрый день)». И на вопрос о лидере сборной по духу ответил, что это Тарасов.

Константин Рауш и Станислав Черчесов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Роман Нойштедтер смеялся, что не разговаривает с Черчесовым по-немецки, потому что главный тренер запретил. Перед матчем Черчесов отметил день рождения: футболисты подарили ему форму с 54-м номером. О другом подарке тренер говорил на предматчевой пресс-конференции: «К завтраку мне приготовили большой торт, правда, его никто не трогал, оставили на вечер – съедим с чаем».

Билетов на матч не осталось, но стадион заполнился не целиком. Как так?

На матч можно было попасть бесплатно, и за час до игры сборная России в соцсетях сообщила, что все билеты на вмещающий 18 тысяч человек стадион закончились.

При этом «Арена Химки» заполнилась на 70%, а за пределами стадиона остались несколько сотен болельщиков, желавших попасть на игру.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

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Получится повторить в матче с молодёжкой?