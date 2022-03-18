Голевая передача Головина и привоз Хайкина. Как россияне сыграли в еврокубках

В четверг, 17 марта, сразу несколько российских легионеров сыграли в еврокубках. Фёдор Чалов провёл 82 минуты в матче с «Марселем», Александр Головин, выйдя на замену, отметился голевой передачей с «Брагой», а Никита Хайкин, хоть и допустил две ошибки, пробился со своей командой в четвертьфинал Лиги конференций.

Голевая передача Головина не спасла «Монако»

В 2022 году Головин появляется на поле редко. В январе полузащитник восстанавливался после растяжения брюшной мышцы, в начале февраля заболел коронавирусом, а в конце месяца получил повреждение приводящей мышцы. Но в матче с «Брагой» (1:1) Александр получил 40 минут.

В этом сезоне еврокубков российский полузащитник смотрелся неплохо: забил гол и отметился голевой в матче с пражской «Спартой» в квалификации Лиги чемпионов, записал на свой счёт две результативные передачи на групповом этапе Лиги Европы в играх со «Штурмом» и «Реалом Сосьедад», а теперь помог «Монако» избежать второго поражения от «Браги», ассистировав Акселю Дисаси.

Головин вышел на замену на 52-й минуте. Полузащитник смотрелся интересно и создал три голевых момента. Александр выполнял все угловые у «Монако», один из которых завершился взятием ворот на 90-й минуте. Россиянин получил оценку 6,97 балла от портала SofaScore.

«Брага» прошла в четвертьфинал Лиги Европы благодаря победе со счётом 2:0 на своём поле.

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Чалов не забил «Марселю» в двух матчах

Чалов сыграл в двух матчах с «Марселем», проведя на поле 71 и 82 минуты соответственно. В первой встрече форвард нанёс один неточный удар и больше играл на партнёров – организовал два неплохих момента. Кроме того, россиянин выиграл три из пяти единоборств наверху и заработал 7,0 от SofaScore.

В ответной встрече Чалов искал пространство между центральными защитниками, открывался в ширину и играл в подыгрыше. Единственный гол «Базель» забил на 63-й минуте, когда Дан Ндой замкнул передачу партнёра. В этом эпизоде Чалов открылся на ближнюю штангу, вытянул за собой защитника «Марселя» и создал свободное пространство для автора гола. Как и Головин, Чалов покидает Лигу Европы: «Базель» уступил по сумме двух матчей «Марселю» (1:2, 1:2).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на Youtube-канале «Матч ТВ».

Хайкин ошибся в эпизодах с двумя голами, но его команда прошла дальше

«Будё-Глимт» Хайкина противостоял АЗ из Алкмара. Уже на 18-й минуте российский вратарь допустил ошибку, которая привела к голу. Начался этот эпизод с длинного паса из глубины за спины защитникам. Возможно, игрок АЗ находился в офсайде, но в Лиге конференций нет VAR. Хайкин хотел подстраховать защитников, выбежал за пределы штрафной. Однако опоздал, и нападающий Вангелис Павлидис прокинул мяч мимо Хайкина. В воротах оставался защитник норвежцев, который не смог остановить удар.

Через восемь минут «Будё-Глимт» сравнял счёт усилиями Амаля Пеллегрино, но сразу же пропустил второй. Тут Хайкин тоже сыграл не лучшим образом. После передачи справа он оставался на ногах, ожидая удара, хотя должен был попытаться перехватить мяч, летевший вдоль вратарской. Тот же Павлидис забивал из убойной позиции с нескольких метров.

Счёт 2:1 в пользу АЗ отправил команды в дополнительное время, где сильнее оказались норвежцы. «Будё-Глимт» забил на 105-й минуте и выстоял. В добавленное время Хайкин сохранил свои ворота в неприкосновенности, получив жёлтую карточку на 116-й минуте.

Почему Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на матч с «Байером»

А вот Алексей Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на ответную встречу с «Базелем». О причинах отсутствия полузащитника рассказал агент игрока Вадим Шпинёв: «Всё нормально с Лёшей. Из-за небольшого мышечного спазма было принято решение пропустить две игры. Со следующей недели надеемся на полноценное возвращение в общую группу».

В первом матче полузащитник сыграл 13 минут, результативными действиями не отметился. Впрочем, у него ещё будет шанс отличиться в Европе – по сумме двух встреч «Аталанта» прошла в четвертьфинал Лиги Европы (3:2, 1:0).