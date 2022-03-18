Остаются ли у сборной России шансы на чемпионат мира — 2022? Разбор нового решения суда

28 февраля ФИФА и УЕФА приняли санкции в отношении российских клубов и сборных. Их отстранили от выступления в международных турнирах. Российский футбольный союз (РФС) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако этот шаг не изменил ситуацию в лучшую сторону.

15 марта CAS оставил в силе решение, принятое УЕФА в отношении российских клубов. РФС хотел добиться снятия обеспечительных мер на время судебного разбирательства, но суд отказал. Рассмотрение дела продолжилось, однако еврокубков в России пока не будет. Сегодня, 18 марта, CAS опубликовал вердикт по поводу апелляции на решение ФИФА. Итог тот же самый — запрет на выступление сборной России в международных турнирах оставлен в силе. На время судебного разбирательства команда Валерия Карпина не сможет сыграть в стыковых матчах за право поехать на ЧМ-2022.

24 марта сборная России должны была сыграть в полуфинальном стыковом матче с Польшей в Москве. В случае победы в этой игре в гости к нашей команде приехали бы Чехия или Швеция. Поляки, чехи и шведы наотрез отказались играть с российской сборной в связи с событиями на Украине. Сначала они отказались ехать в Москву, а потом заявили, что вообще не намерены играть с командой Карпина.

Как в РФС отреагировали на решение CAS

В службе коммуникаций РФС пояснили, что в ближайшее время CAS вынесет решение по отдельному запросу по поводу возможного переноса стыковых матчей ЧМ-2022 на июнь.

— 18 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения по иску в адрес ФИФА на время проведения судебного разбирательства.

В ближайшее время также ожидается решение CAS по отдельному запросу РФС о возможности переноса матчей плей-офф квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с участием сборной России на более поздний срок.

Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА продолжается в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS.

Разбираемся с юристом

За объяснением о возможном переносе стыковых матчей мы обратились к юристу Анне Анцелиович. Вот что она сказала: «По двум делам CAS уже принял решение не в нашу пользу. После этого шансы на то, что у третьего запроса по стыковым матчам будет положительное решение, малы. Хотя не могу сказать, что их нет совсем. Но, видимо, панель не находит весомых причин о принятии обеспечительных мер».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пока суд последователен в своих решениях. Формально шансы на перенос остаются, но тенденция в решениях CAS для нашего футбола печальная.