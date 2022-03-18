«Главная ошибка — отдавал судьбу в чужие руки». Тяжёлый путь спартаковца Бахарева

На 46-м году жизни в Донецке умер бывший полузащитник «Шахтёра», «Спартака» и ряда других российских клубов Алексей Бахарев. Причина смерти не сообщается.

В последние 11 лет Бахарев работал детским тренером в «Шахтёре». Сначала непосредственно в городе, однако после событий 2014 года возраста разделили: младшие остались в Донецке, старшие переехали в село Счастливое Киевской области. Первое время Бахарев работал со взрослыми, потом – только с детьми.

«В группе 14 человек. Ведём по году: отработали с одним возрастом – передаём дальше. Уже три сезона тренирую самых маленьких, U-7. До этого работал со всеми возрастами, включая U-15 и U-17. Младшие остались, где и были, на старом стадионе «Шахтёра», есть в центре Донецка такой исторический памятник. Группы укомплектованы, застоя нет, даже с Украины детей привозят. Тренирую сейчас одного такого парня. Родители хотят, чтобы учился футболу именно в школе «Шахтёра». Сняли квартиру и по очереди живут в Донецке ради мальчишки. Через месяц-полтора меняются», – рассказывал он в интервью «Матч ТВ» в 2019-м.



В России Бахарев бывал нечасто, несмотря на то что границу с Ростовом пересечь было проще, чем с Украиной. Признавался, что не всегда есть финансовая возможность для таких поездок. Хотя в Волгограде живёт мама, которая сама периодически к нему ездила. На жизнь бывший спартаковец не жаловался. Ринат Ахметов не бросил клуб и стабильно выплачивал деньги.

Мог перейти в «Барселону», но трансфер сорвался из-за агента

Бахарев переехал в Москву в 1997-м из тольяттинской «Лады». Там он был звездой – это проявлялось не только в игре, но и в финансовом достатке. Игрок вспоминал, что в бывшем клубе его обеспечили квартирой, машиной, и он уже тогда понимал суть красивой жизни. Но не смог отказать Олегу Романцеву. В тот год тренер «Спартака» забрал в годовую аренду «Лады» не только его, но и Бузникина. Начиналось всё здорово: из-за травмы Андрей Тихонова Бахарев сразу же попал в стартовый состав. Отыграл сезон, и, казалось, карьера пойдёт вверх. Однако образ жизни в последние месяцы сломал перспективы футболиста. Сказалась близкая дружба с Цымбаларём, Мамедовым, Кульковым, которые в те годы любили выезжать «погулять» на природу. В итоге «Спартак» не стал предлагать Алексею полноценный контракт.

Фото: spartak.com

«В первые полгода больше на базе жил. Потом, к сожалению, раскрепостился. Из-за этого, может, и не заиграл в «Спартаке». Заблудился по жизни, познал худшую сторону Москвы. Прежде о спиртном, сигаретах, девочках даже не думал, только футбол. Родная столица внесла коррективы. Подали бы руку помощи, может, иначе судьба сложилась бы. Наоборот, подальше, поглубже затолкнуть хотели. С колокольни лет смотришь и понимаешь: зависть – злая штука. Не дай бог кто-то лучше тебя – люди такое плохо переносят», – говорил Бахарев в том же интервью.

Безусловно, в поломанных перспективах вина не только одноклубников. Бахарев и сам соглашался, что претензии есть только к себе. Ведь даже после «Спартака» игрок ездил на просмотр в «Барселону». Каталонцам он понравился, они были готовы перечислить «Ладе» € 1 млн. Но президента тольяттинского клуба Александра Гармашова, который выступал посредником в переговорах, не устроила зарплата, которую «Барса» предложила игроку. Речь шла о € 1,5 тыс. В итоге Гармашов посоветовал Бахареву послать руководство и возвращаться в Россию.

«Главная ошибка? Наставничество надо мной других людей. Продолжительное время я отдавал свою судьбу в чужие руки. В те годы было в порядке вещей, что президент клуба – твой агент. Я не мог самостоятельно принимать решения. Тот же уход из «Спартака» – не моя воля. Подходит Ярцев, предлагает повременить с уходом. А я не знаю, кого слушать! Гармашов приказывает: «Собирай вещи и уезжай из Тарасовки». Пришлось подчиниться ему», – говорил игрок в интервью «Советскому спорту».



После в его карьере были «Ротор», матч за сборную России с Бразилией, «Шахтёр», и один матч за сборную Украины. На финише карьеры несколько клубов из России, в том числе та самая «Лада». В 2009-м он завершил выступление на профессиональном уровне.



И переехал в Донецк. Оттуда родом его жена. И там же родился его сын. Больше в Россию он никогда не вернётся.



Редакция «Чемпионата» выражает соболезнования семье и близким Алексея Бахарева.