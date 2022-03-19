«Дальше вернусь к роли отца». Первая победа Семака с «Зенитом» была над Клоппом

Знаете, как охарактеризовали выступление «Зенита» в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2013/2014? Формулировка примерно такая: «Команда достойно завершила выступление в турнире, но могла забраться и повыше». Чувствуете разницу? Сейчас 1/8 финала для нас – другой мир, а тогда этим результатом были не совсем довольны.

В первом матче в Петербурге дортмундская «Боруссия» хлопнула «Зенит» 4:2. Лучано Спаллетти отстранили от работы, но не уволили из-за слишком большой компенсации. То есть формально он оставался сотрудником клуба, но уже не тренировал. И пока «Зенит» утрясал последние вопросы с Андре Виллаш-Боашем, команду на 9 дней принял Сергей Семак. Первый матч он проиграл ЦСКА (0:1), а на второй повёз команду на выезд в Дортмунд. Это было 19 марта 2014-го. И там была победа, которая запомнилась многим.

Фото: Alex Grimm/Getty Images

Сложности из-за нового тренера

Естественно, в «Зенит» никто не верил. 38-летний тренер минус два мяча, и это ещё с учётом работающей формулы гостевого гола – какие могут быть шансы? Сам Семак в привычной уже тогда манере закинул на пресс-конференции расплывчатые формулировки.

«Футбол любят за то, что в нём бывает всё. Конечно, шансы у нас незначительные, но… Впрочем, есть другая цель. Хочется, чтобы ребята показали всё, на что способны, доказали, что у нас хорошая команда и мы можем играть на равных с одним из самых сильных клубов в Европе», – говорил он.

Естественно, Семака спросили и про Виллаш-Боаша. Медиа сообщали, что португалец должен приехать подписывать контракт на следующий день после матча. И здесь Семак уже не был корректен и заявил, что эта информация отвлекает: «Ситуация вокруг нового главного тренера создает определённые сложности в работе – особенно в плане управления командой. Что я буду делать дальше? Уже в четверг со счастливым сердцем вернусь к роли отца и продолжу как работу в «Зените», так и учёбу в ВШТ».

С «Боруссией» тренер сделал только одно изменение по сравнению с первым матчем: в запасе остался Лодыгин, а в ворота встал Малафеев. Были недоступны Аршавин и Ансальди – в остальном играли лучшие. «Зенит» забил первый гол благодаря Халку: бразилец положил один из самых красивых мячей той ЛЧ. Потом команда Семака быстро пропустила от Келя. Но на 73-й минуте вновь вышла вперёд. А в конце даже создала пару неплохих моментов, которые при лучших раскладах могли вывести в четвертьфинал. Но едва ли это было бы справедливо. Матч закончился победой «Зенита», но вылетом из Лиги чемпионов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в YouTube-канале «Матч ТВ».

Юрген Клопп экс-главный тренер «Боруссии» Дортмунд «Нам противостояла крепкая команда. Они показали, как мощно умеют играть в атаке. Халк забил шикарный гол. Что касается мяча Рондона, то в том моменте нам нужно было лучше защищаться. Но мы всё равно не дали гостям возможностей отличиться ещё. И вообще – в Петербурге должно было быть 4:0 в нашу пользу».

Сам Семак говорил про сложный матч и про сильную «Боруссию», благодарил парней, которые сплотились и выглядели как одно целое. А в конце добавил: «Если станем прибавлять, то в дальнейшем у нас будет меньше проблем в чемпионате, да и в Лиге чемпионов ещё проявим себя».

Сменщик Семак — не Пётр I

«Зенит» вернулся в Петербург на следующий день. Клуб вовсю готовился к презентации Андре Виллаш-Боаша. Президент Александр Дюков на пресс-конференции по случаю назначения сказал несколько слов и о Семаке:



«Хотел бы поблагодарить Лучано Спаллетти. С ним «Зенит» добился больших успехов – дважды стал чемпионом страны, дважды вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Также хотел бы поблагодарить Сергея Семака. Он руководил командой всего 9 дней, но работа велась планомерно. Результатом этой работы стала хорошая игра во вчерашнем матче».

Фото: РИА Новости

Португалец, естественно, оставил Семака в своём штабе. За это время они близко подружились. АВБ даже приезжал на недавний сбор команды в Португалию. И всегда с большим уважением отзывался о своём ассистенте. Когда Виллаш-Боаш только пришёл, то громко заявил, что хочет создать новый «Зенит» по подобию Петра I, который создал Петербург.

Вряд ли у него получилось всё задуманное. После его ухода сменились два иностранца, прежде чем шанс дали Семаку. В 2020-м «Зенит» уже под его руководством вновь играл с «Боруссией» в Лиге чемпионов. И тренер высказался о матче шестилетней давности: «Вспомнил атмосферу, которая всегда царит в Дортмунде. Это прекрасное зрелище, и все мы сожалеем, что сейчас матчи проходят без болельщиков или с небольшим их количеством. Конечно, болельщики добавляют незабываемую атмосферу и энергетику, которые украшают футбол. Тот матч – история, и сейчас он никак не поможет».

Действительно, не помог. «Зенит» проиграл в обоих матчах с общей разницей 1:4.