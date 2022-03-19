Сначала за жёсткий фол на Айртоне игрок «Нижнего» остался без наказания, а потом арбитр отменил гол Промеса с пенальти. Экспертиза Федотова.

«Я такого в чемпионате России не помню». По делу ли «Спартак» снова недоволен судьёй?

«Спартак» гостил у «Нижнего Новгорода» в матче 22-го тура РПЛ. В концовке первого тайма произошёл резонансный эпизод — защитник Кирилл Гоцук жёстко сыграл против Айртона. Арбитр Сергей Иванов зафиксировал нарушение правил, однако не показал футболисту «Нижнего» даже жёлтой карточки. А во второй половине Квинси Промес умудрился загубить удар с 11-метровой отметки, дважды коснувшись мяча. Достаточно редкий эпизод.

Почему Иванов не показал карточку игроку «Нижнего Новгорода»

Защитник пошёл в жёсткий стык и наступил на голеностоп сопернику. Истошный крик Айртона явно намекал на суровые санкции в отношении Гоцука. Впрочем, у арбитра Иванова было другое мнение – он не показал даже жёлтую карточку. Бразилец не смог продолжить игру, и его в перерыве заменил Виктор Мозес. По телевизионной картинке сложилось ощущение, что у Айртона достаточно серьёзное повреждение.

Пресс-служба «Спартака» моментально отреагировала на спорный эпизод и выразила недоумение по поводу решения арбитра в своём телеграм-канале. Представители красно-белых вспомнили красную карточку нападающего Александра Соболева. Форварда удалили в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1), который состоялся в декабре 2021 года.

— Прямой ногой в Айртона врезался Гоцук. VAR? Почему Саша Соболев в матче с «Ахматом» за идентичный эпизод получает красную карточку, а здесь даже не было жёлтой?

Сам Иванов объяснил своё решение во время разговора в подтрибунном помещении с защитником «Спартака» Георгием Джикией: «Игрок, очевидно, играет в мяч и просто приземляется на ногу», — подчеркнул судья.

Как Промес запорол пенальти

Во втором тайме при счёте 1:1 Иванов назначил пенальти в ворота хозяев. К мячу подошёл Промес и уверенно переиграл вратаря. Казалось, что красно-белые снова вышли вперёд, однако после вмешательства VAR выяснилось, что голландец удивительным образом исполнил удар. Промес дважды коснулся мяча (неумышленно), и по правилам такой гол засчитывать нельзя. В итоге Иванов назначил свободный удар.

Мнение Федотова по обоим эпизодам

Арбитр Игорь Федотов считает, что Иванов принял неверное решение в отношении Гоцука. По мнению эксперта, судья должен был как минимум предупредить игрока «Нижнего Новгорода».

— Здесь судья должен был минимум показывать жёлтую карточку Гоцуку, но Иванов вообще ничего не дал. Соболева за такое удалили с «Ахматом», так что и за фол на Айртоне можно было показать прямую красную. Странно, что не вмешался VAR.

А вот что Федотов сказал по поводу эпизода с пенальти в исполнении Промеса.

— Было двойное касание, по правилам это свободный удар, гол «Спартака» с пенальти отменён верно. Это то же самое, если бы Промес пробил в штангу, а потом бы добил в ворота. Но я такого в чемпионате России не помню.

«Спартак» выразил недовольство работой судейской бригады в прошлом туре. Тогда столичный клуб проиграл «Краснодару» со счётом 1:2, а после игры Зарема Салихова раскритиковала действия арбитров. По её мнению, судить грамотно в России так и не научились. Впоследствии ЭСК постановила, что арбитр Евгений Кукуляк ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» на 84-й минуте матча. Ждём решения комиссии по эпизоду с фолом на Айртоне.