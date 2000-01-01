Стычка Роналду с Гвардиолой и психоз Рамоса. Культовые моменты «эль класико» в XXI веке

Чем запомнилось «эль класико» в XXI веке
Вспоминаем яркие эпизоды перед новым матчем, который пройдёт 20 марта.
«Тёплый» приём для Фигу
В ноябре 2002 года Луиш Фигу приехал на «Камп Ноу». Фанаты «Барселоны» не простили игроку переход в «Реал» и бросали на поле посторонние предметы, когда португалец шёл к угловому флажку. На газоне оказались бутылки, мусор и даже свиная голова.
Феерия Роналдиньо
В 2005 году бразилец превосходно проявил себя на «Сантьяго Бернабеу». «Барса» разгромила соперника — 3:0, а Роналдиньо оформил дубль во втором тайме. Стадион «Реала» устроил игроку соперника стоячую овацию.
Первый хет-трик Месси
Март 2007 года. 19-летний Лео Месси делает хет-трик в матче с принципиальным соперником. Трижды «Реал» выходил вперёд, и трижды «Барса» отыгрывалась стараниями аргентинца. Последний гол он забил уже на 90-й минуте.
Стычка Роналду и Гвардиолы
В ноябре 2010-го «Реал» потерпел сокрушительное поражение на «Камп Ноу». В том матче было сразу несколько запоминающихся событий. В первом тайме Гвардиола швырнул мяч в землю, вместо того чтобы дать его Роналду, когда португалец хотел бросить аут. Криштиану толкнул тренера, на поле завязалась потасовка.
Пятёрка Пике
«Барса» тогда вынесла мадридский клуб со счётом 5:0. После того как мяч в пятый раз оказался в воротах Касильяса, Пике после празднований показал «пятюню» стадиону, а заодно потроллил соперника. Моуринью тогда потерпел одно из самых болезненных поражений в карьере.
Психоз Рамоса
В концовке встречи со знаком минус отметился Рамос. Сбил Месси в грубом подкате, схлопотал удаление, толкнул Пуйоля в лицо, а потом ещё и ткнул Хави в подбородок. Крайне неудачное завершение ужасного для «Реала» матча.
Жест Роналду
В апреле 2012-го Роналду принёс «Реалу» победу на выезде. После решающего гола Криштиану показал фанатам «Барселоны» жест: «Спокойно, спокойно, я здесь».
Забег Бэйла
Валлиец стал главным героем финала Кубка Испании – 2014. На последних минутах он промчался через полполя и забил победный гол. Тот матч «Реал» провёл без травмированного Роналду.
Культовое празднование Месси
В апреле 2017 года Лео забил победный мяч на «Сантьяго Бернабеу», а затем снял футболку и показал её стадиону. «Барса» тогда выиграла со счётом 3:2, а Месси оформил 500-й гол за каталонский клуб.
Копия от Роналду
Август 2017-го, «Камп Ноу». Роналду на 80-й минуте забивает «Барсе» в матче Суперкубка Испании и повторяет знаменитое празднование Месси. А через пару минут Криштиану получит второе предупреждение за симуляцию и досрочно отправится в раздевалку. «Реал» в итоге победит — 3:1.
Новое празднование Месси
Ещё одно запоминающееся празднование Месси. В декабре 2017 года «Барса» разгромила «Реал» в Мадриде (3:0), а Лео забил второй гол, реализовав пенальти. После гола аргентинец развёл руки в стороны и поднял вверх. Этот кадр потом облетел все фотоагентства.
Стычка Месси и Рамоса
Весной 2019-го Месси повздорил с Рамосом. Защитник «Реала» отмахнулся от форварда и заехал ему по лицу. Этот эпизод вызвал серьёзную полемику, поскольку некоторые эксперты считали, что испанца следовало удалить. Спустя несколько лет Месси и Рамос окажутся в одном клубе.
Последнее «эль класико» перед приостановкой чемпионата
В марте 2020-го команды провели последнее «эль класико» перед закрытием трибун из-за ковида. «Реал» победил со счётом 2:0, победный гол забил Винисиус. А потом спорт ушёл на паузу из-за пандемии.
Стычка Роналду с Гвардиолой и психоз Рамоса. Культовые моменты «эль класико» в XXI веке
Читайте также
Самые молодые футболисты РПЛ в этом сезоне
Топ-бомбардиры РПЛ после выхода на замену
Футболисты-лидеры по хет-трикам в истории РПЛ
Самые результативные россияне в Лиге чемпионов
Топ-бомбардиры евросезона после выхода на замену
Василию Уткину — 50! Лучшие цитаты
Самые возрастные футболисты в истории
Как «Зенит» изменился за зиму
Как ЦСКА изменился зимой
Как «Динамо» изменилось за зиму
Как «Спартак» изменился за зиму
Как изменился «Локо» за зиму
Как изменился «Краснодар»
Как ФК «Сочи» изменился за зиму
Как «Ахмат» изменился за зиму
Как изменились за зиму «Крылья Советов»