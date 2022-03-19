Сможет ли «Динамо» реально бороться за золото с «Зенитом»? Вот причины в этом сомневаться

Перед возобновлением сезона «Динамо» виделось главным – да и, пожалуй, единственным – реальным конкурентом «Зенита» в чемпионской гонке. Но стартовые весенние туры не подтвердили этот тезис. Даже трёх матчей хватило для лёгкой корректировки оценки.

Во-первых, «Динамо» не смогло взять максимум. Были достигнуты победы над аутсайдерами, «Химками» и «Арсеналом», а вот «Спартаку» команда Шварца уступила. Причём по делу: даже в первом тайме в равных составах красно-белые смотрелись чуть предпочтительнее, время от времени разбивали прессинг и лучше действовали в переходах (оба гола – как раз следствие быстрых атак после перехватов и подборов).



Во-вторых, в тройку лидеров поднялся ЦСКА. Армейцы с приехавшими статусными новичками взяли девять очков из девяти возможных, показали яркую эффективную атаку (прежде всего строящуюся на индивидуальных качествах иностранцев) и могучий характер. И теперь уже они котируются ничуть не ниже, пусть даже пока и располагаются на три очка позади «Динамо».



В-третьих, ключевое – это всё же визуальная оценка качества футбола команды Шварца. Оно ни в коем случае не плохое! Напротив, в Туле во втором тайме «Динамо» показало уровень, максимально близкий к осеннему. Только ведь этого наверняка не хватит. Многократно подчёркивалось: чтобы бело-голубые стали реальными конкурентами «Зенита» на дистанции, им требовалось сделать два-три широких шага вперёд – либо в структуре, либо в качестве состава и исполнительском мастерстве.

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Здорово, что клубу, несмотря на всем понятные сложности, пока удалось почти полностью сохранить состав. Выбыл лишь Ордец – фигура важная, но не самая системная. Скорее всего, позже уедет Шиманьски, однако пока этого не случилось — вот когда произойдёт, тогда уже будем говорить о мощном ударе по кадровому резерву.



И даже сейчас при почти оптимальных ресурсах нет уверенности, что «Динамо» весной движется в развитии вперёд. В лучшем случае – стоит на месте.

Причина для беспокойства №1. Ни одного ровного, по-настоящему уверенного матча в РПЛ

Главная особенность весеннего «Динамо» заключается в том, что вторые таймы команда проводит лучше, чем первые. Причём это прослеживалось даже в матче со «Спартаком», когда после перерыва бело-голубые играли в меньшинстве.



Можно даже немного расширить тезис. «Динамо» лишилось тонуса и стабильности и тяжеловато вкатывается в матчи, а ещё слишком легко перестаёт контролировать происходящее на поле.

С «Химками» долгое время был вязкий футбол с очень слабеньким соперником. Игру немного «взорвал» гол Смолова, забитый сугубо на индивидуальном мастерстве, а без него команде Шварца могло бы быть совсем непросто. Кстати, без удалений «Химок», заработанных неоправданной грубостью, — тоже.

Со «Спартаком» «Динамо» также выдало пусть не критически плохую, но посредственную первую половину. «Спартак», как мы заметили выше, был лучше в переходах, несколько раз неплохо разбивал давление за счёт пятерки защитников и двух опорников, забил отличные голы, а допустил у своих ворот разве что одну опасную контратаку через фланг Кофрие. После перерыва в меньшинстве «Динамо» смотрелось лучше, но тут всё же стоит вести речь и об излишней самоуверенности соперника.

Наконец, матч с «Арсеналом» на выезде тоже получился очень неровным. Сам Шварц подчеркнул, что первый тайм его не устроил. Из минусов вспоминаются два пропущенных мяча (первый – отменённый, но факт нескольких ошибок защитников судейское решение не аннулирует), отсутствие контроля игры и крайне средняя адаптация к стилю соперника. «Арсенал» не подставлялся под прессинг, удлинял футбол, а «Динамо» не понимало, что с этим делать.



То есть мы, с одной стороны, можем говорить о характере команды и её способности прибавлять по ходу матча. С другой – от претендента на золото хотелось бы большей цельности, умения контролировать происходящее на поле, диктовать свой стиль на протяжении большей части.



Тот же «Зенит» это делать уже научился. Даже если мы возьмём матчи с «Рубином» (чудом добытая победа на последних секундах) или «Крыльями» (упущенная победа), действующий чемпион всякий раз не просто играл с позиции силы, а доминировал, выполнял в 2-3 раза больше ударов по воротам и передач в штрафную. Поэтому на дистанции шансов набрать максимум очков у него гораздо больше – команда в меньшей степени зависит от случайных эпизодов.

Причина для беспокойства №2. Прессинг не стал мощнее

Прессинг изначально был главной характеристикой «Динамо», весной ничего не изменилось. В качестве матча-индикатора, позволяющего оценить работу «Динамо» в фазе высокого давления, можно взять игру со «Спартаком». «Химки» и «Арсенал» сыграли прагматично и попросту не стали выходить в атаку через контроль.

«Спартак» же иногда пытался – и прессинг-конструкция «Динамо» до перерыва сыграла далеко не образцово. Красно-белые проходили это давление, индекс PPDA (количество передач, которые совершает соперник перед потерей мяча) у бело-голубых составил 10,5 даже в первом тайме. Смолов не всегда правильно переключался и забывал добегать до опорника. Компактность не соблюдалась, Бакаев оставался один в полусредней позиции между линиями. Быстрых атак после успешных отборов бело-голубые провели минимум.



Проблема в том, что, если прессинг не срабатывает, в дальнейшем «Динамо» становится более уязвимым. Есть немало вопросов по защите в позиционном блоке – и по левому защитнику Скопинцеву (именно он сделал глубину при голе «Арсенала»), и по быстроте центральных защитников и их реакции на открывания соперников между линиями.

Причина для беспокойства №3. Нет явного прогресса в качестве и разнообразии позиционной игры

Это то, чего не хватало осенью и в чём наблюдалось пространство для дальнейшего роста команды. «Динамо» агрессивно и энергично прессинговало, качественно действовало в переходах и быстрых атаках, много забивало со стандартов, тогда как позиционная структура требовала совершенствования. Её не всегда хватало для того, чтобы эффективно играть против низкого блока.



В первых весенних матчах мы не увидели значительного прогресса. С «Химками» в равных составах — 35 минут вялого невзрачного футбола с обеих сторон. А гол Смолова, ещё раз повторим, родился сугубо благодаря исполнительскому мастерству Фёдора – он получил мяч на позиции левого нападающего, сместился, вошёл в штрафную, убрал соперников на замахах и отлично пробил в дальний угол. С «Арсеналом» качественных позиционных атак также было немного. Первый гол – чужой нелепый «привоз», второй (ключевой) – длинный заброс от защитников, успешная борьба за подбор и дальний удар Захаряна.



Алгоритмов позиционной атаки в принципе прослеживается маловато. Есть насыщение середины за счёт смещения фланговых форвардов – за счёт этого освобождается ширина для крайних защитников. Есть перспективные вбегания «восьмёрок» в полуфланговые коридоры – в это же время фланговые форварды вытягивают за собой чужих крайних защитников и создают пространство партнёрам. Есть работа Смолова в подыгрыше – Фёдор много перемещается, уходит в глубину, в это же время Макаров или Захарян идут в переднюю линию и пробуют открыться за спину.



Хватит ли всего этого для борьбы за титул? Разве что в случае бешеной реализации и доли везения. Всё-таки атакующих аргументов весной больше уже не только у «Зенита», но и у ЦСКА. «Динамо» же пока ни в коем случае не лишилось статуса претендента на титул, но статус стал более расплывчатым. Возможно, следующие туры переубедят и изменят эту сдержанную оценку.