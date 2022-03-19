Новый шедевр Уткина со штрафного не помог «Ахмату». Зато получилось шоу с пятью голами!

Мы увидели один из лучших матчей этого тура, а возможно, и всего сезона. «Ахмат» принял «Локомотив» в Грозном. Получилось настоящее шоу, в котором было практически всё.

«Локо» забил уже на 10-й минуте и сделал это великолепно. Шикарный пас Вильсона Изидора и ещё более красивое исполнение Рифата Жемалетдинова. Просто конфета!

А спустя всего 10 минут «Ахмат» сравнял. Даниил Уткин вывел Александра Трошечкина один на один, и тот не подвёл. Полузащитник во второй части сезона вообще переживает настоящее перерождение. Зимой Трошечкин переехал в Грозный из «Химок» и с тех пор забивает в каждом матче.

Ну а перед перерывом случилось кое-что прекрасное. «Ахмат» заработал штрафной — разумеется, к мячу пошёл Уткин. Полторы недели назад Даниил положил «Рубину» и стал лучшим по голам со штрафным в Европе в этом сезоне. А теперь оторвался от преследователей. Пятый мяч со штрафного (у преследователей — по три) после идеального удара под штангу.

Первая половина второго тайма стала временем «Локо». На 54-й минуте Изидор решил добавить к передаче гол. Как и Трошечкин, он забивает за свою новую команду в каждом матче. А спустя восемь минут отличился Ян Кухта. Скандал в матче с «Химками», похоже, вообще не смутил чешского форварда.



На последних секундах «Ахмат» организовал качественный навал: были удары с нескольких метров и даже выстрелы по пустым воротам, но «Локомотив» чудом уцелел. Ещё одно наблюдение по матчу — огромное количество жёлтых карточек. За час игры команды заработали целых девять штук. Ещё удивительнее, что с 58-й минуты Василию Казарцеву не пришлось достать ни одной карточки.

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«Локомотив» благодаря победе оторвался от «Ахмата». Железнодорожники уже находятся на расстоянии четырёх очков от зоны еврокубков. А грозненцы застряли на седьмом месте.