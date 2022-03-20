Русским Царём в Европе был не только Мостовой. История экс-игрока «Спартака» Поповича

Сейчас это трудно представить, но в начале 1990-х российский клуб был близок к победе в Лиге (тогда ещё Кубке) чемпионов. В сезоне-1990/1991 «Спартак» под руководством Олега Романцева дошёл до полуфинала главного еврокубка, выбив по ходу турнира пражскую «Спарту», «Наполи» и «Реал». Особенно потрясло выступление красно-белых в Мадриде: москвичи переиграли великую испанскую команду со счётом 3:1. В тот вечер, 20 марта 1991-го, в заявке «Спартака» были два будущих «русских Царя» – Александр Мостовой (остался в запасе) и Валерий Попович. И если история Мостового в «Сельте» всем прекрасно известна, то о Поповиче в какой-то момент подзабыли в России. Дата легендарного матча на «Сантьяго Бернабеу» – повод вспомнить карьеру нападающего.

Кубок чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч. «Реал» — «Спартак» — 1:3



«Спартак»: Черчесов, Базулев, Кульков, Попов, Поздняков, Карпин, Иванов, Шалимов, Шмаров, Попович (Бушманов, 88), Радченко.



Голы: Бутрагеньо, 9 (1:0); Радченко, 19 (1:1); Радченко, 38 (1:2); Шмаров, 63 (1:3).



Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 90 200 зрителей.

Попович не был воспитанником «Спартака». Уроженец Нижнего Новгорода начинал играть в профессионалах, будучи 16-летним, за «Химик» из Дзержинска. Настолько выделялся в своём возрасте, что получал вызовы в юношеские сборные СССР. C командой U17 завоевал бронзу Евро-1986, а с командой U19 стал победителем Евро-1988. Потом, кстати, наши чемпионы Европы поехали на ЧМ-1989, где Валерий поучаствовал в самом уникальном матче своей карьеры. В четвертьфинале сборная СССР выигрывала у Нигерии по ходу игры со счётом 4:0, но умудрилась пропустить четыре мяча за 23 минуты и вылетела, уступив в серии пенальти. Футбольная трагедия! Правда, о той игре говорили разное…

В общем, было понятно, что рано или поздно Попович окажется в большом клубе. Валерий грезил «Спартаком» (его кумиром был Фёдор Черенков), но парня призвали в армию. А это в то время означало переход талантливого футболиста в ЦСКА. Попович два сезона отыграл за армейцев, помог команде вернуться в высшую лигу по итогам чемпионата 1990 года. Когда армейская служба закончилась, нижегородец смог реализовать мечту – перешёл в «Спартак». К молодому игроку приехали представители красно-белых и сказали, что его хочет видеть в составе лично Олег Романцев. Долго уговаривать Валерия не пришлось.

К сожалению, в «Спартаке» Попович не раскрылся на сто процентов, но, по его словам, не жалеет о своём выборе. Тренируясь и играя у Романцева, он многому научился. Тренер видел Валерия атакующим полузащитником, а конкуренция среди игроков этого амплуа была сумасшедшей! Попович боролся за место в составе с Мостовым, Игорем Шалимовым, Валерием Карпиным, Андреем Пятницким, Игорем Ледяховым. В сезоне-1990 принял участие в шести играх, в сезоне-1991 – в 12. Как ни странно, в еврокубках Валерий даже чаще попадал в основу, чем в чемпионате СССР. Выходил с первых минут в двух матчах с АЕКом в Кубке УЕФА, во встрече со «Спартой» в Праге и на «Сантьяго Бернабеу» в Лиге чемпионов.

В Мадриде Попович сыграл под престижной «десяткой». Мостовой тогда испытывал проблемы со спиной, поэтому 20-летний нижегородец получил шанс показать себя на фоне «Реала». Испанцы начали с мощнейшего давления, забили уже на 10-й минуте и повели по сумме двух матчей, так как первая игра в Москве завершилась со счётом 0:0. А потом наступило время «Спартака»!

«Конечно, никто не ожидал победы после домашней ничьей, – вспоминал Попович в беседе с корреспондентом «Чемпионата». – Наоборот, опасались, что нас там просто разорвут. У испанцев была сильная команда, за которую выступали такие звезды, как Эмилио Бутрагеньо и Уго Санчес. Думаю, футболисты «Реала», забив гол, просто успокоились на этом. Нам же было нечего терять, поэтому раскрепостились и показали хороший футбол. Запомнилось, как местная публика встала за пять минут до конца матча и стала нам аплодировать. Почувствовал, какая высокая там культура понимания футбола. Люди оценили нашу игру».

Ещё до перерыва нападающий Дмитрий Радченко оформил дубль. Сначала дослал в ворота мяч, отскочивший от штанги, а потом реализовал выход на один на один. Добил же «Реал» гол Валерия Шмарова на 64-й минуте, забитый после прострела с левого фланга. Попович результативными действиями на «Сантьяго Бернабеу» не отметился, хотя во втором тайме имел идеальный момент – убежал один на один, уже фактически обыграл вратаря, но не заметил подкравшегося сзади защитника. Испанец отобрал мяч. Тем не менее Валерий, как и все спартаковцы, сыграл хорошо. Например, после его скидки мог оформить хет-трик Радченко.

ВИДЕО.

В полуфинале «Спартак» проиграл «Марселю», однако против французов Попович не сыграл – оба матча просидел на скамейке запасных. А в 1992 году, когда развалился чемпионат СССР и страну дико трясло, Валерий принял предложение из-за границы:

«Объективно говоря, пробиться в основной состав было крайне сложно, поэтому мы с полузащитником Олегом Ивановым решили отправиться в Финляндию, – объяснял Попович. – Сперва уехал он, а потом, когда финны сказали, что нужен ещё один игрок, Олег позвал меня. Отъезд на пару помог быстрее адаптироваться. Всё-таки мы хорошо знали друг друга, а вдвоём проще привыкнуть к новой стране и команде».

Фото: Из личного архива Валерия Поповича

Попович ехал в Финляндию только на полгода – таким был срок его первого контракта. Остался же навсегда.

Начали два спартаковца в Европе с совсем низкого для себя уровня. Только недавно играли против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», а теперь оказались во втором дивизионе чемпионата Финляндии! Но выбирали их, а не они: тогда и ТПВ из Тампере казался хорошим вариантом. Попович с Ивановым в первый же сезон подняли новую команду в элиту, после чего попали в неприятную историю. Подписали одновременно контракты и с ТПВ, и с другим клубом из Тампере – «Ильвесом». Местная федерация футбола устроила разбирательство, был суд: нашим легионерам погрозили пальчиком, и россияне всё-таки перешли в «Ильвес». Впрочем, вскоре этот клуб обанкротился. Попович (опять же на пару с Ивановым) перебрался в «Хаку» из Валкеакоски, где задержался фактически до конца карьеры и остался жить. За эту команду Валерий сыграл почти четыре сотни матчей и наколотил 176 мячей.

В Финляндии много забивавший Попович окончательно превратился в нападающего. Его голы помогли «Хаке» выиграть пять чемпионских титулов и три Кубка страны, Валерия пять раз признавали лучшим игроком сезона в Вейккауслиге. Финны даже хотели натурализовать Поповича для своей национальной команды, но не получилось, так как россиянина заиграли за юношей и молодёжку СССР. В тот момент правила запрещали менять сборную в подобных случаях. Местная лига была слабой для Валерия, тем не менее он оставался в стране Суоми, хотя имел шанс перебраться в по-настоящему сильный европейский чемпионат.

В Финляндии, как раньше в России, играют по системе «весна-осень». Перерыв в чемпионате – пять месяцев. Чтобы не сидеть зимой без дела, Попович дважды уезжал в аренду. С января по середину апреля 1996-го выступал за «Икаст» в Дании, а с ноября по май 1999-го – за «Херенвен» в Нидерландах. Голландскую лигу Валерий тоже потянул: в 19 матчах забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. «Херенвен» при помощи россиянина выдал свой лучший сезон – финишировал на втором месте и впервые в истории завоевал путёвку в Лигу чемпионов. Руководству клуба понравился Попович, форварда захотели выкупить. Вот только «Хака» запросила слишком большие деньги, и Валерий вернулся в Валкеакоски.

В России об экс-игроке «Спартака» не вспоминали. В Финляндии же он стал легендой. Поповича называли лучшим футболистом в истории «Хаки», а клуб изъял из обращения его 14-й номер. Более того, Валерию дали прозвище Царь. Впрочем, российского легионера сравнили с монархом не только благодаря его успехам на футбольном поле.

«Трудно сказать, почему родилось это прозвище. Думаю, причина в том, что накануне одного из чемпионатов была устроена рекламная акция, в котором меня как русского сфотографировали в царском наряде. Вдобавок ещё приделали усы. С тех пор и стал Царём, – рассказывал с улыбкой сам Валерий.

По окончании карьеры Попович планировал стать тренером. Учился, работал в штабе «Ильвеса», возглавлял молодёжную команду «Хаки». Но потом в его жизни случился резкий поворот – и Валерий ушёл из футбола. Экс-игрок «Спартака» устроился в компанию, которая производит и продаёт по всему миру буровые установки. Там он работает до сих пор. Это дело надёжнее, чем нестабильная профессия тренера.

В мае прошлого года Поповичу исполнилось 50. О нём писали центральные финские СМИ, делали интервью с Царём. Для местного футбола россиянин – легенда.

Зато Попович успешно тренировал собственных детей Александра и Антона. Оба стали профессиональными футболистами, игроками центра поля. Александр выступал за юношескую сборную Финляндии и «Хаку», однако в 25 лет решил закончить карьеру – выбрал другое направление в жизни. Антон тоже начинал в «Хаке», а в прошлом году перешёл в «КуПС». Команда из Куопио – вице-чемпион Финляндии сезона-2021, она всего на очко отстала от взявшего золото ХИКа. Летом в квалификации Лиги конференций «КуПС» прошёл украинскую «Ворсклу» и «Астану» из Казахстана, зацепил ничью с играющим в Бундеслиге «Унионом».

Антон Попович круто исполняет подачи со стандартов. Мяч словно радиоуправляемый падает в нужную точку. Техника у 25-летнего русского финна – отцовская, спартаковская.