Слуцкий вряд ли возвращается «домой». С фанатами ЦСКА у него всё слишком сложно

Леонид Слуцкий в третий раз возвращается на «ВЭБ-Арену» после отставки из ЦСКА в 2016 году. Два предыдущих выезда «Рубина» к армейцам заканчивались удачно (ничья + победа).

Не повод для радости армейских трибун.



А вообще негатив со стороны болельщиков Слуцкий получал и во время работы в ЦСКА: были и призывы к уходу, и баннеры, и тематические футболки.



Вспомним главные эпизоды взаимоотношений тренера и фанатов.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Два поражения «Динамо», ЦСКА без ЛЧ = «Слуцкий, уходи»

Непростые отношения Слуцкого с фанатами сформировались ещё в сезоне-2011/2012: после разгромного поражения в дерби от «Динамо» (0:4) в сентябре 2011-го тренер общался с разъярёнными ультрас.

«А что мне сейчас сделать? Я пойду напишу заявление, я могу, не вопрос», – ответил фанатам тренер, отметив, что ему стыдно за такой результат. Тогда на трибуны это подействовало.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А вот в апреле 2012-го ЦСКА боролся с тем же «Динамо» за второе место в чемпионате, и успех в таком случае давал бы путёвку в Лигу чемпионов. И тут Слуцкий снова споткнулся в матче с динамовцами (0:1) и завершал матч под громкое «Лёня, уходи» в исполнении фанатов.



Летний перерыв настроений не изменил. Не самый удачный старт сезона-2012/2013 – поражения от «Амкара» с «Зенитом» (по 1:3), и фанаты снова активизировались. На этот раз выпустив специальную футболку с портретом главного тренера и уже известной фразой.



За двумя поражениями последовала серия из шести побед подряд. После пятой эксперт Евгений Ловчев предрёк, что фанаты вернутся к кричалке после первого же поражения клуба.

Спустя год ту ситуацию с футболками и негативом Слуцкий с улыбкой вспоминал в эфире «Вечернего Урганта»:

Леонид Слуцкий главный тренер «Рубина», экс-тренер ЦСКА «Когда в начале чемпионата мы проиграли два матча подряд, активные болельщики ЦСКА выпустили майку с моим перечёркнутым портретом и надписью «Лёня, уходи». У меня такая есть. Я хотел к вам на эфир надеть эту майку, но как-то постеснялся».

Евгений Гинер был со Слуцким на программе и сказал, что спустя год фанаты пишут «Лёня, не уходи».

Слуцкий в ролике про еврейский Новый год. И реакция фанатов

Спустя четыре года после конфликтной ситуации в предыдущей части текста фаны ЦСКА снова вспомнили Слуцкого. На матче с «Уфой» 14 октября появился баннер с перечёркнутым портретом тренера и подписью «Хватит бояться (в оригинале использовано более грубое слово. – Прим. «Чемпионата»), давай играть». По мнению фанатов, игра клуба была закрытой и ЦСКА не действовал на поле с позиции силы.



Реакция Слуцкого была спокойной. «Задача игроков и тренеров – работать и тренироваться, а болельщики могут проявлять свои эмоции теми методами, которые они считают лучше», – говорил тренер «СЭ».

Фото: Дениc Тырин, «Чемпионат»

Уже 23 октября в московском дерби с «Локомотивом» (0:1) фанаты повторили перформанс, дополнив его неприличным слоганом из аббревиатур. Но тренер по итогам матча буднично отметил, что возросшего негатива не видит.



Обострение ситуации между фанатами и Слуцким было связано как с неудачными результатами команды, так и с внефутбольной активностью тренера: 26 сентября вышел ролик с приглашением к празднованию Рош а-шана, еврейского Нового года, в религиозно-культурном центре «Жуковка».

Одним из участников ролика стал Слуцкий.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

А историю прокомментировал бывший пресс-атташе РФС и известный фанат ЦСКА Андрей Малосолов:



«Участие Слуцкого в частном порядке, равно как и его принадлежность к конфессии никто не оспаривает. В ролике еврейского центра был системно показан бренд ЦСКА. Это привело к достаточно широким спорам и неоднозначной оценке со стороны очень многих болельщиков ЦСКА. На поддержку клуба это не повлияет, но Леониду Слуцкому это решение принесёт минусы в карму».

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А после оскорбительных баннеров на матче с «Локо» выступили и фанаты из группировки «Люди в чёрном». Если коротко: не были довольны результатами, захотели встретиться во время паузы на сборные (такие встречи были приняты), но получили отказ. После чего заявили: «Нам не нужен такой тренер».

На весь вылившийся негатив на Слуцкого отреагировал Роман Бабаев, выразив тренеру абсолютную поддержку: «Подобная форма обращения к главному тренеру нашего клуба недопустима! И не только потому, что это недостойно и неэтично, а так как это совершенно несправедливо и незаслуженно».

Роман Бабаев гендиректор ЦСКА «Слуцкого уже много раз била судьба. В том числе, к сожалению, не в первый раз тренер сталкивается и с подобными выпадами в ЦСКА. Знаю Леонида Викторовича – он относится к таким вещам где-то даже с юмором. У него есть в коллекции и майки с его перечёркнутой фотографией. Были люди, которые кричали ему: «Уходи!» – а потом превозносили до небес».

Конфликт с фанатом в Лондоне. Как Слуцкий уходил из ЦСКА

Слуцкий хотел подать в отставку после поражения от «Монако» (0:3) и ничьей с «Амкаром» (2:2), но сдержался и ушёл с поста главного тренера по окончании 2016 года. В последнем матче с армейцами Слуцкий проиграл «Тоттенхэму» (1:3) в уже ничего не решающей игре ЛЧ, а после встречи на повышенных тонах пообщался с болельщиком.



Вместе с помощником Сергеем Овчинниковым полез на трибуну, откуда их отодвинула охрана. На коротком ролике, который появился в сети, слышны угрозы болельщику.

Фото: РИА Новости

Уже после отставки Слуцкий подробно рассказал, с кем вступил в словесную перепалку в последнем матче.

«Считает себя VIP-болельщиком, который якобы многое делает для клуба, – говорил тренер. – На каком-то этапе был его спонсором. Он на протяжении многих лет неоднократно ко мне обращался с хамскими заявлениями. Это тот болельщик, который обещал купить бегемота, знаменитая история… Тот болельщик в открытую требовал – мне лично в глаза – чтоб я ушёл из клуба. Всем ясно – человек позиционирует себя так, а ведёт себя – иначе. Когда после лондонской игры он подошёл и стал хамить в очень резкой форме, я решил прояснить этот вопрос, что называется, по-мужски. Потому что больше мне такой возможности не представится».

После ЦСКА: «Второй любимый клуб», поздравления по праздникам с Гинером

В 18-м году, будучи тренером «Витесса», тренер высказался о своей отставке в ЦСКА. Вот основные мысли и цитаты:



1. Всё что он мог дать ЦСКА – дал.

2. Безумно благодарен армейскому клубу, всегда будет за него болеть и переживать за него, поддерживать связь с руководителями, тренерами и игроками.

3. Почему ушёл? Порой наступает эмоциональный, физический предел. И Слуцкий принял правильное, но единственно возможное для себя решение в той ситуации.

Через два года – в июле 2020-го – Слуцкий дал интервью «Матч ТВ», в котором рассказал об отношениях с руководством армейцев.



Что Гинер – очень большой босс, и с ним Слуцкий общался редко, только в крайних случаях. Сейчас отношения с Гинером такие: поздравляют друг друга по праздникам.

Фото: Дениc Тырин, «Чемпионат»

После очередного матча между ЦСКА и «Рубином» на зимнем сборе – 2022 Слуцкий тепло отметил, что продолжает следить за армейцами в соцсетях:



«Особые чувства к клубу всегда есть, никуда не уходят, это перманентное состояние. Подписан на все аккаунты клуба – в «Инстаграме», в других соцсетях. Есть постоянное общение.

Я, конечно, не работаю в ЦСКА, это понятно, и все мои мысли посвящены «Рубину» и нашей собственной игре. Но в Англии, например, есть понятие «второй любимый клуб». И на данный момент, пока я работаю в «Рубине», который сейчас номер один с большим отрывом, второй клуб для меня – это ЦСКА».

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Получается, сегодня у Слуцкого матч со вторым любимым клубом.