Что происходит с деньгами «Барсы»? Кажется, пока Месси вернуть не удастся

«Барселона» осенью: провальный Рональд Куман, плохие результаты, вылет из Лиги чемпионов, большие долги, странный спуск по турнирной таблице Ла Лиги.

«Барселона» сейчас: в тройке, но гонится за серебром, Хави преобразил команду, в раздевалке спокойствие в финансовом плане есть некоторые улучшения. Последний пункт очень важен, поскольку некоторое время существовали сомнения в достойном существовании каталонцев.

Что сейчас происходит с финансами «Барсы»?

Всё по-прежнему очень тяжело. Недавно президент клуба Жоан Лапорта честно признался: «Барселона» попала в очень-очень тяжелую ситуацию. В чём причина? В некомпетентности предыдущего руководства. О нём я могу сказать так: быть во главе лучшего клуба в мире – это не значит, что всё всегда будет прекрасно. Иногда даже «Барса» может переживать трудности. Но предыдущие руководители нашей замечательной команды не думали о её перспективе. Их мысли были целиком сконцентрированы на себе. Мы разгребаем хаос, который достался нам по наследству».

На самом деле Лапорта не сильно сократил долг «Барсы». Сейчас он колеблется возле отметки в € 1,3 млрд. Позитивные нотки лишь в отношении к ситуации. Хосеп Бартомеу спокойно жил с этим долгом и не понимал, как его покрыть. У Лапорты есть поэтапный план по восстановлению финансового здоровья «Барсы». И он выглядит так:



1. Утверждение тренера на долгосрочную перспективу. Таким и стал Хави. Лапорта говорил, что это идеальный кандидат, потому что: а) полностью понимает философию клуба и прекрасно разделяет её; б) получил массу положительных отзывов от своего окружения; в) пользуется авторитетом среди молодых игроков.

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2. Поиск мощных ресурсов для финансирования. Контракт с Rakuten заканчивается в конце сезона. На определённом этапе Лапорта подчеркнул: выбор будет в пользу той компании-титульного спонсора, которая предложит больше. У «Барсы» были жирные офферы от компаний из Индии, ОАЭ, были разговоры про интерес со стороны EFE (занимается работой с криптобиржами). Но «Барселона» выбрала Spotify.

По контракту со шведским стриминговым сервисом «Барса» будет получать € 75 млн в год (инсайд Mundo Deportivo). Взамен клуб разместит лого компании на месте титульного спонсора и переименует стадион – «Spotify Камп Ноу».

3. Дальнейший поиск спонсоров и инвесторов. Тот же Mundo Deportivo пишет, что «Барселона» договаривается по двум дорогостоящим вариантам и разместит их логотипы на дополнительном месте на форме. Но пока никакой конкретики, хотя Лапорта пообещал удивить ближе к концу сезона.

Что за тема об отрицательном потолке зарплат? Как это понимать?

14 марта AS опубликовала информацию о зарплатном потолке клубов Ла Лиги. В топ этого рейтинга ожидаемо забрался «Реал», его планка допрыгнула до отметки в € 739 млн. Список замкнула как раз «Барселона», у неё глубокий минус в 144 млн. Даже у предпоследнего «Леванте» потолок зарплат составляет € 33 млн.



Почему так? Всё достаточно просто. Потолок зарплат Ла Лиги – способ финансового контроля от боссов турнира, который получается путём разности доходов и расходов. Сейчас «Барселона» ушла в минус из-за огромных долгов. Этот показатель клуба мог быть ещё меньше (в смысле минус больше), если бы год назад большинство игроков «Барсы» не решились на понижение зарплат.

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Как сделать этот потолок выше? Формально у «Барселоны» есть два варианта. Первый – утопичный. Он связан с дальнейшим понижением зарплат некоторых игроков. В их число входит, например, Усман Дембеле, контракт с которым продлят, если он согласится на срез небольшой части зарплаты.



Другой вариант связан с поиском инвесторов и продажей футболистов. То есть, грубо говоря, с поиском сторонних доходов.

Я видел слухи про возвращение Месси. Получается, он не вернётся?

Давайте разберёмся в сущности этих слухов. Во-первых, их предполагаемую ценность нужно делить на два. Потому что информация о переговорах отца Лионеля Месси с руководством «Барселоны» появилась сразу после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов. Французские и испанские медиа ради кликов спокойно накидывают слухи подобной важности.



Во-вторых, сам Месси недавно сказал: «Я никуда не ухожу из «ПСЖ». Я уже пообщался с руководством и сказал ему о намерении остаться в клубе. Для меня важно быть частью проекта «ПСЖ».

Но, допустим, если слухи о Месси и возвращение в «Барсу» правдивы, то состоится ли сделка сейчас? Ответ: нет. Контракт Месси с «ПСЖ» длится до июня 2023 года. То есть в летнее трансферное окно через пару месяцев «Барселона» сможет вернуть его только за оценочную стоимость. Президент «ПСЖ» в ноябре говорил, что расстанется с Месси только за € 200 млн, Transfermarkt оценивает его в € 60 млн. Ни той, ни другой суммы у каталонцев нет. Даже если Месси инициирует разрыв контракта с парижанами, то «Барса» тупо не потянет его зарплату. Во Франции Месси получает € 30 млн за сезон – у каталонцев нет и таких денег (если мы говорим о тех же условиях).



Поэтому возвращение Месси в «Барселону» возможно только в двух случаях. Летом-2023, если он не продлит контракт с «ПСЖ». Либо он разорвёт соглашение с нынешним клубом и всё же уедет на правах свободного агента. Но и в том, и в другом варианте зарплата Месси будет в разы меньше той, что он получает сейчас.

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Хорошо, тогда каких игроков сможет подписывать «Барселона»?

Теоретически – любых, но всё в пределах трансферного бюджета и зарплатного потолка. Летом «Барса» обновит планку по зарплатам путём ввода новых финансов (за счёт дополнительных инвесторов). Тогда её возможности станут чуть выше, но всё равно далеки от трансферов уровня Килиана Мбаппе.



Сможет ли «Барселона» подписать условного Эрлинга Холанда? Тоже не очень ясно. До конца апреля в его контракте с дортмундской «Боруссией» действует пункт об отступных в € 75 млн. Дальше дортмундцы могут спокойно завышать запросы за него. Это приведёт к жёсткой финансовой гонке, и «Барса» точно не будет в ней фаворитом.

Вообще стоит подчеркнуть: в таком состоянии «Барселона» будет жить ещё пару лет точно. Долг в полтора миллиарда нельзя растворить за счёт спонсоров. Он должен рассеиваться в течение какого-то времени. «Барса» готова к этому и на этот случай приняла стратегию, основанную на максимальном использовании выпускников академии «Ла Масия». Там много сильной молодёжи, которую Хави уже интегрировал в основу и которую при особой нужде можно толкнуть за много миллионов. К тому же сам Лапорта сказал:



«Мы верим нашим молодым игрокам. Через пару лет, когда ситуация выправится, мы сможем брать лучших футболистов мира. Тогда они будут играть с нашими лучшими выпускниками академии, которые за это время дорастут до уровня мировых звёзд. Так у «Барселоны» появится сильнейший состав – и мы снова станем лучшей командой мира».